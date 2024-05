Unter Patrick Fischer, der seine achte WM als Nationaltrainer in Angriff nimmt, haben sich die Schweizer definitiv weiterentwickelt. An den letzten beiden Weltmeisterschaften beendeten sie die Vorrunde jeweils auf dem 1. Platz ihrer Gruppe, gewannen sie in dieser Phase 13 von 14 Spielen. Das verdient grosse Anerkennung. ABER: Nachdem die Schweizer dreimal in Serie als Favorit in den Viertelfinals gescheitert sind, steht der stets gross denkende Nationaltrainer Patrick Fischer an der WM in Prag und Ostrava unter Druck. Denn als Ziel wurde der Einzug in die Halbfinals ausgerufen.