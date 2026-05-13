  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Crosby, Tkachuk, Barkov Diese Superstars beehren die Eishockey-WM in der Schweiz

Luca Betschart

13.5.2026

Suri über die WM-Favoriten: «Die üblichen Verdächtigen – die Schweiz gehört da dazu»

Suri über die WM-Favoriten: «Die üblichen Verdächtigen – die Schweiz gehört da dazu»

12.05.2026

Die Eishockey-WM lockt mehr prominente Namen in die Schweiz, als in einem Jahr mit Olympischen Spielen zu erwarten war. Diese acht Top-Stars zeigen in Zürich und Fribourg ihr Können.

,

Luca Betschart, Andreas Lunghi

13.05.2026, 17:17

13.05.2026, 17:38

Obwohl die NHL-Stars in Turin erstmals nach 12 Jahren wieder bei Olympischen Spielen teilnehmen und die Liga den Spielbetrieb im Februar für drei Wochen unterbricht, sind auch an der WM in der Schweiz grosse Namen dabei. Acht Stars stechen dabei besonders heraus:

Sidney Crosby wird für Kanada bei der Eishockey-WM in der Schweiz spielen. (Archivbild)
  🇨🇦

Pittsburgh Penguins

Sidney Crosby

Eishockey-WM 2026

Vom 15. bis 31. Mai 2026 ist die Eishockey-WM in der Schweiz zu Gast. blue Sport bringt den Hockey-Grossevent in Zürich und Fribourg zu dir mit News, Highlights, allen Goals und Resultaten.

Die deutsche Abwehr war nicht nur gegen den Schweizer Sven Andrighetto überfordert.
Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Mit Sidney Crosby beehrt ein ganz grosser Star die WM in der Schweiz. Mit 38 Jahren bestreitet er seine vierte WM nach 2006, 2015 und 2025 – und erhält nun die Chance, nach 2015 einen zweiten WM-Titel mit Kanada zu gewinnen.

Crosby ist das einzige Mitglied des exklusiven «Triple Gold Club», der nicht nur den Stanley Cup (2009, 2016 und 2017), Olympia-Gold (2010, 2014) und den WM-Titel gewann, sondern jeden auch als Captain.

Sidney Crosby (links) und Macklin Celebrini haben nach dem deutlichen Sieg gegen die Slowakei gut lachen
  🇨🇦

San Jose Sharks

Macklin Celebrini

Das 19-jährige Ausnahmetalent schaffte schon den Sprung ins Olympia-Kader und stellte mit den San Jose Sharks mit 115 Punkten in einer NHL-Saison einen neuen Franchise-Rekord auf.Trotz jungen Alters ist er bereits zum zweiten Mal bei einer WM dabei – und will sich nach dem Viertelfinal-Aus im letzten Jahr die erste Medaille sichern. 

Toronto Maple Leafs center John Tavares (91) greets the bench after scoring during the first period of an NHL hockey game against the Anaheim Ducks, Monday, March 30, 2026, in Anaheim, Calif. (AP Photo/William Liang)
  🇨🇦

Toronto Maple Leafs

John Tavares

Der Center der Toronto Maple Leafs gehört mit seinen 35 Jahren zu den Routiniers seines Teams. Er hat in über 1100 NHL-Partien mehr als 500 Tore erzielt und mehr als 1000 Skorerpunkte gesammelt. Mit Kanada wurde er 2014 Olympiasieger.

Edmonton Oilers defenseman Evan Bouchard celebrates his goal with the bench during the third period of Game 4 in the first round of an NHL hockey Stanley Cup playoff series against the Anaheim Ducks, Sunday, April 26, 2026, in Anaheim, Calif. (AP Photo/Kyusung Gong)
  🇨🇦

Edmonton Oilers

Evan Bouchard

Ein Verteidiger mit herausragenden Offensivqualitäten. In der abgelaufenen Regular Season verbuchte Bouchard in 82 Spielen 95 Scorerpunkte – kein NHL-Verteidiger war produktiver. Für die Olympischen Spiele im Februar wird er noch nicht berücksichtigt, nun fährt er mit 26 Jahren erstmals in seiner Karriere an eine Weltmeisterschaft.

Toronto Maple Leafs' Oliver Ekman-Larsson (95) shoots during the first period of an NHL hockey game against the St. Louis Blues' Saturday, March 28, 2026, in St. Louis. (AP Photo/Connor Hamilton)
  🇸🇪

Toronto Maple Leafs

Oliver Ekman-Larsson

Stanley-Cup-Sieger, zweifacher Weltmeister und Silbermedaillen-Gewinner bei den Olympischen Spielen – die Erfolge von Ekman-Larsson sind beeindruckend. Ganze 1137 NHL-Spiele hat er in seiner Karriere absolviert und soll seine Nation nun als Kapitän zum 12. WM-Titel führen. 

Detroit Red Wings' Lucas Raymond, celebrates his goal against the Philadelphia Flyers during the second period of an NHL hockey game, Thursday, April 2, 2026, in Philadelphia. (AP Photo/Matt Rourke)
  🇸🇪

Detroit Red Wings

Lucas Raymond

Weil er mit Detroit erneut die Playoffs verpasst, wird der 24-Jährige zum vierten Mal in Folge an einer WM teilnehmen. Der Flügel ist für seine Skorerqualitäten bekannt. Bei Olympia vor drei Monaten sammelte er in fünf Partien neun Punkte, für Detroit waren es in der NHL-Saison 80 Punkte in 82 Spielen.

United States' Matthew Tkachuk gestures during a preliminary round game of men's ice hockey between the United States and Germany at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 15, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster)
  🇺🇸

Florida Panthers

Matthew Tkachuk

Zweifacher Stanley-Cup-Sieger mit Florida und Olympiasieger mit den USA ist der 28-Jährige bereits. Was Tkachuk noch fehlt, um als 31. Spieler in den «Triple Gold Club» aufzusteigen, ist der WM-Titel. In der Schweiz wird der Ausnahmekönner, der auch für seine Provokationen bekannt ist, erstmals WM-Luft schnuppern.

Florida Panthers center Aleksander Barkov (16) celebrates with the bench after scoring against the Tampa Bay Lightning during the second period in Game 5 of an NHL hockey Stanley Cup first-round playoff series, Wednesday, April 30, 2025, in Tampa, Fla. (AP Photo/Chris O'Meara)
  🇫🇮

Florida Panthers

Aleksander Barkov

Nach der geschafften Titelverteidigung mit Florida im letzten Sommer reisst sich Barkov in der Saisonvorbereitung im September 2025 das Kreuzband – und fällt für die ganze Spielzeit aus. Weil Florida die Playoffs überraschend verpasst, wird der Finne nun an der WM sein Comeback auf der grossen Bühne geben. Der 30-Jährige gehört offensiv aber auch defensiv weltweit zu den Besten auf dem Eis. In bisher 804 NHL-Spielen sammelte er 782 Skorerpunkte.

Das könnte dich auch interessieren

Nati-Captain Josi: «Für eine Heim-WM ist immer Energie da»

Nati-Captain Josi: «Für eine Heim-WM ist immer Energie da»

Nati-Captain Roman Josi spricht mit blue Sport über den bevorstehenden WM-Auftakt gegen die USA und erinnert sich an seine erste Heim-WM vor 17 Jahren.

13.05.2026

Nati-Trainer Cadieux: «Die Ansprache für das WM-Auftaktspiel ist vorbereitet»

Nati-Trainer Cadieux: «Die Ansprache für das WM-Auftaktspiel ist vorbereitet»

13.05.2026

Meistgelesen

Kreuzfahrtschiff sitzt im Hafen von Bordeaux fest
Schimmel, Töff im Lager und dreckiger Kühlschrank – Konditorei muss schliessen
«Nach den GC-Toren sind meine Hoffnung und mein Stumpen erloschen»
Wie sich Odermatt und Co. erholten – und was sie an der Schweiz vermissten
Seit 50 Jahren streitet die Schweiz über Einwanderung – wieso eigentlich?

Mehr zur Eishockey-WM

«Das wird sehr spannend». Verdrängt Meistergoalie Berra Genoni aus dem Nati-Tor?

«Das wird sehr spannend»Verdrängt Meistergoalie Berra Genoni aus dem Nati-Tor?

Letzter Kaderschnitt. Nati-Coach Cadieux hat entschieden: Das Team für die Gold-Mission steht

Letzter KaderschnittNati-Coach Cadieux hat entschieden: Das Team für die Gold-Mission steht

«Es fühlt sich surreal an». Plötzlich darf dieser 29-jährige Nati-Neuling von der Heim-WM träumen

«Es fühlt sich surreal an»Plötzlich darf dieser 29-jährige Nati-Neuling von der Heim-WM träumen

Nati-Auftritte, Tickets, Favoriten. Das musst du zur Eishockey-WM in der Schweiz wissen

Nati-Auftritte, Tickets, FavoritenDas musst du zur Eishockey-WM in der Schweiz wissen

Nati-Direktor zieht WM-Fazit. Der Stolz von Lars Weibel: «Das alles ist einzigartig»

Nati-Direktor zieht WM-FazitDer Stolz von Lars Weibel: «Das alles ist einzigartig»