Suri über die WM-Favoriten: «Die üblichen Verdächtigen – die Schweiz gehört da dazu» 12.05.2026

Die Eishockey-WM lockt mehr prominente Namen in die Schweiz, als in einem Jahr mit Olympischen Spielen zu erwarten war. Diese acht Top-Stars zeigen in Zürich und Fribourg ihr Können.

Obwohl die NHL-Stars in Turin erstmals nach 12 Jahren wieder bei Olympischen Spielen teilnehmen und die Liga den Spielbetrieb im Februar für drei Wochen unterbricht, sind auch an der WM in der Schweiz grosse Namen dabei. Acht Stars stechen dabei besonders heraus:

🇨🇦 Pittsburgh Penguins Sidney Crosby

Eishockey-WM 2026 Vom 15. bis 31. Mai 2026 ist die Eishockey-WM in der Schweiz zu Gast. blue Sport bringt den Hockey-Grossevent in Zürich und Fribourg zu dir mit News, Highlights, allen Goals und Resultaten. Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Mit Sidney Crosby beehrt ein ganz grosser Star die WM in der Schweiz. Mit 38 Jahren bestreitet er seine vierte WM nach 2006, 2015 und 2025 – und erhält nun die Chance, nach 2015 einen zweiten WM-Titel mit Kanada zu gewinnen.

Crosby ist das einzige Mitglied des exklusiven «Triple Gold Club», der nicht nur den Stanley Cup (2009, 2016 und 2017), Olympia-Gold (2010, 2014) und den WM-Titel gewann, sondern jeden auch als Captain.

🇨🇦 San Jose Sharks Macklin Celebrini

Das 19-jährige Ausnahmetalent schaffte schon den Sprung ins Olympia-Kader und stellte mit den San Jose Sharks mit 115 Punkten in einer NHL-Saison einen neuen Franchise-Rekord auf.Trotz jungen Alters ist er bereits zum zweiten Mal bei einer WM dabei – und will sich nach dem Viertelfinal-Aus im letzten Jahr die erste Medaille sichern.

🇨🇦 Toronto Maple Leafs John Tavares

Der Center der Toronto Maple Leafs gehört mit seinen 35 Jahren zu den Routiniers seines Teams. Er hat in über 1100 NHL-Partien mehr als 500 Tore erzielt und mehr als 1000 Skorerpunkte gesammelt. Mit Kanada wurde er 2014 Olympiasieger.

🇨🇦 Edmonton Oilers Evan Bouchard

Ein Verteidiger mit herausragenden Offensivqualitäten. In der abgelaufenen Regular Season verbuchte Bouchard in 82 Spielen 95 Scorerpunkte – kein NHL-Verteidiger war produktiver. Für die Olympischen Spiele im Februar wird er noch nicht berücksichtigt, nun fährt er mit 26 Jahren erstmals in seiner Karriere an eine Weltmeisterschaft.

🇸🇪 Toronto Maple Leafs Oliver Ekman-Larsson

Stanley-Cup-Sieger, zweifacher Weltmeister und Silbermedaillen-Gewinner bei den Olympischen Spielen – die Erfolge von Ekman-Larsson sind beeindruckend. Ganze 1137 NHL-Spiele hat er in seiner Karriere absolviert und soll seine Nation nun als Kapitän zum 12. WM-Titel führen.

🇸🇪 Detroit Red Wings Lucas Raymond

Weil er mit Detroit erneut die Playoffs verpasst, wird der 24-Jährige zum vierten Mal in Folge an einer WM teilnehmen. Der Flügel ist für seine Skorerqualitäten bekannt. Bei Olympia vor drei Monaten sammelte er in fünf Partien neun Punkte, für Detroit waren es in der NHL-Saison 80 Punkte in 82 Spielen.

🇺🇸 Florida Panthers Matthew Tkachuk

Zweifacher Stanley-Cup-Sieger mit Florida und Olympiasieger mit den USA ist der 28-Jährige bereits. Was Tkachuk noch fehlt, um als 31. Spieler in den «Triple Gold Club» aufzusteigen, ist der WM-Titel. In der Schweiz wird der Ausnahmekönner, der auch für seine Provokationen bekannt ist, erstmals WM-Luft schnuppern.

🇫🇮 Florida Panthers Aleksander Barkov

Nach der geschafften Titelverteidigung mit Florida im letzten Sommer reisst sich Barkov in der Saisonvorbereitung im September 2025 das Kreuzband – und fällt für die ganze Spielzeit aus. Weil Florida die Playoffs überraschend verpasst, wird der Finne nun an der WM sein Comeback auf der grossen Bühne geben. Der 30-Jährige gehört offensiv aber auch defensiv weltweit zu den Besten auf dem Eis. In bisher 804 NHL-Spielen sammelte er 782 Skorerpunkte.

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