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«Es fühlt sich surreal an» Plötzlich darf dieser 29-jährige Nati-Neuling von der Heim-WM träumen

Luca Betschart

9.5.2026

Vor zwei Wochen feierte Simon Seiler noch den Titel mit Fribourg. Schafft er es nun in den WM-Kader?
Vor zwei Wochen feierte Simon Seiler noch den Titel mit Fribourg. Schafft er es nun in den WM-Kader?
Imago

Lange spielt Simon Seiler in der Swiss League, bevor der Thurgauer vor dreieinhalb Jahren doch den Sprung in die oberste Schweizer Liga schafft – und sich nun innert weniger Tage zwei grosse Träume erfüllen kann.

Luca Betschart

09.05.2026, 08:18

09.05.2026, 08:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Simon Seiler wird vor gut zwei Wochen mit Fribourg zum ersten Mal Schweizer Meister. Kurz darauf erhält der Verteidiger sein erstes Nati-Aufgebot.
  • Am Donnerstag gibt der 29-Jährige beim Sieg im Penaltyschiessen gegen Finnland sein Debüt und sagt: «Das Spiel ist noch einmal ein bisschen schneller als im Playoff-Final. Aber es ist auch nur Eishockey und es hat Spass gemacht.»
  • Seiler bleiben am Samstag gegen Schweden und am Sonntag gegen Tschechien zwei weitere Gelegenheiten, sich bei Trainer Jan Cadieux für den definitiven WM-Kader aufzudrängen.
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Simon Seiler gilt in jungen Jahren nie als das ganz grosse Talent. Der Thurgauer, der das Eishockey beim EHC Frauenfeld entdeckt und dann in den ZSC-Nachwuchs wechselt, wird in seiner Juniorenzeit nicht für die Nationalteams berücksichtigt und muss sich stets alles erarbeiten. «Ich gehörte nie zu den Besten», sagt Seiler selbst in einem Interview mit dem «Blick».

Den Sprung vom Nachwuchs in die National League gelingt nicht. Seiler fasst Fuss in der Swiss League, wo er über sieben Jahre für GCK, Thurgau, Kloten und Olten aufläuft. 2022 wird Seiler mit Kloten Swiss-League-Meister und schafft den Aufstieg. Weil er die Flughafenstädter aber per Ende Saison in Richtung Olten verlässt, bleibt Seiler zweitklassig. Vorerst.

Meister und Nati-Aufgebot

Wenige Monate später kehrt der Verteidiger Olten bereits wieder den Rücken – und wechselt im November 2022 im Rahmen eines Tauschgeschäfts zu Fribourg-Gottéron. Dort schafft er den Durchbruch in der National League und entwickelt sich zu einer zuverlässigen Defensivkraft. In den diesjährigen Playoffs absolviert er mit Fribourg alle 19 Partien und krönt sich mit 29 Jahren erstmals zum Schweizer Meister.

Damit nicht genug. Vier Tage nach dem grossen Sieg in Davos wird Seiler mit seinem allerersten Nati-Aufgebot belohnt. «Erwartet hätte ich das nie, innert weniger Tage sind zwei grosse Träume in Erfüllung gegangen. Das eine hat zum anderen geführt, und jetzt bin ich da», sagt er. «Das Aufgebot fühlt sich surreal an. Aber es ist ein unglaublich schönes Gefühl.»

Auf die Nomination vorbereitet ist Seiler nicht. Er muss einen Junggesellen-Trip von guten Freunden absagen – und vor allem: «Es galt, Hockeystöcke zu beschaffen, ich hatte nur noch zwei. Die anderen habe ich geschlissen oder nach dem Meistertitel in Davos verschenkt. Ich dachte, dass ich erst im August wieder Stöcke brauche.»

Klappt es mit der Heim-WM?

Wie sich herausstellt, braucht er sein Arbeitsmaterial aber bereits am vergangenen Donnerstag wieder. Seiler gibt gegen Finnland an der Seite von Giancarlo Chanton sein Nati-Debüt – und ist gleich im ersten Einsatz lange in der eigenen Zone gefordert. «Der erste Einsatz war sehr streng», sagt Seiler im SRF-Pauseninterview. «Das Spiel ist noch einmal ein bisschen schneller als im Playoff-Final. Aber es ist auch nur Eishockey und es hat Spass gemacht.»

Nach dem Debütsieg im Penaltyschiessen bieten sich Seiler am Samstag gegen Schweden und am Sonntag gegen Tschechien zwei weitere Gelegenheiten, sich bei Trainer Jan Cadieux für das definitive WM-Kader aufzudrängen – und sich so bereits den nächsten Traum zu erfüllen.

Euro Hockey Tour: Schweden - Schweiz
Euro Hockey Tour: Schweden - Schweiz

Sa 09.05. 15:45 - 18:35 ∙ SRF zwei ∙ 170 Min

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