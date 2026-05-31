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WM-Titel fehlt ihm noch Dieser NHL-Superstar will die Schweizer Gold-Party vermiesen

Andreas Lunghi

31.5.2026

Aleksander Barkov führt Finnland als Captain an.
Aleksander Barkov führt Finnland als Captain an.
KEYSTONE

Finnland fordert im WM-Final in Zürich die Schweiz. Die grösste Waffe in den Reihen der Finnen trägt den Namen Aleksander Barkov. Eines ist klar: Ihn müssen die Schweizer in den Griff kriegen.

Andreas Lunghi

31.05.2026, 15:30

31.05.2026, 15:32

Zweifacher Stanley-Cup-Sieger mit den Florida Panthers, WM-Silbermedaillengewinner und Olympia-Dritter mit Finnland – Aleksander Barkov hat in seiner Karriere schon viel erreicht, der WM-Titel fehlt ihm allerdings noch.

Diesen möchte der 30-Jährige am Sonntagabend ausgerechnet gegen die Schweiz in Zürich holen. «Es wird grossartig. Gegen die Schweiz, in ihrem Zuhause – schon das erste Spiel gegen sie war unglaublich. Wir freuen uns sehr», sagt Barkov nach dem Halbfinal-Sieg gegen Kanada. 

Gegen die Schweiz hat der finnische Captain an diesem Turnier schon getroffen – zweimal. Im Gruppenspiel, das die Schweiz mit 4:2 für sich entschied, schoss er beide Tore für Finnland und zeigte dabei, was ihn auszeichnet: schnörkelloses und geradliniges Spiel.

Er verpasste NHL-Saison verletzt

Diese Art und Weise, Eishockey zu spielen, prägt die ganze finnische Mannschaft. Insbesondere auf ihr schnelles Umschaltspiel muss die Schweizer Nati gefasst sein. Dazu wird es wichtig sein, Barkov zu neutralisieren und den Druck stets hochzuhalten. Was beim letzten Direktduell kurz nicht der Fall war und prompt bestraft wurde.

Während die meisten Akteure am Sonntag das letzte Spiel einer langen Saison bestreiten und eine gewisse Müdigkeit verspüren könnten, ist Barkov noch frisch. Er verpasste nämlich die NHL-Saison mit seinen Panthers verletzungsbedingt und kehrte erst kurz vor der WM zurück.

Dass der 30-Jährige nichts verlernt hat, hat er an diesem Turnier mit seinen bisherigen drei Toren und acht Assists bereits unter Beweis gestellt. Nun möchte er noch die Schweizer Gold-Party vermiesen.

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