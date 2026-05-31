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WM-Final im Ticker Erfüllt die Hockey-Nati gegen Finnland die Gold-Mission?

Andreas Lunghi

31.5.2026

Im WM-Final trifft die Schweizer Eishockey-Nati auf Finnland. Erfüllt das Team von Jan Cadieux die Gold-Mission? Verfolge das Spiel ab 20.20 Uhr hier im Live-Ticker!

Redaktion blue Sport

31.05.2026, 19:15

31.05.2026, 20:24

Schweiz vs. Finnland
0:0 *
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 3. Minute

    Finnland startet gut

    Anders als noch im Gruppenspiel sind es die Finnen, die sich in der Startphase in der Offensive zeige. Genoni ist bereits gefordert, aber zur Stelle.

  • 1. Minute

    Die Partie läuft!

    Wer erwischt den besseren Start in den WM-Final?

  • Alles bereit in der SwissLife Arena

    In wenigen Augenblicken geht es los. Die verletzten Fiala, Siegenthaler und Glauser läuten die Glocke: Holt sich die Hockey-Nati WM-Gold?

  • So spielt Finnland

    Screenshot: iihf.com

  • Die Aufstellung ist da

    Leonardo Genoni steht bei der Schweizer Nati zwischen den Pfosten. Timo Meier kehrt nach seiner Sperre zurück und reiht sich wieder in der ersten Linie ein. Nicolas Baechler muss heute in den sauren Apfel beissen und ist überzählig.

  • NHL-Superstar will die Schweizer Gold-Party vermiesen

    Aleksander Barkov hat bereits zweimal den Stanley Cup, eine WM-Silbermedaille und Olympia-Bronze gewonnen – der WM-Titel fehlt ihm allerdings noch. Jetzt will er diesen mit Finnland ausgerechnet gegen die Schweiz holen.

    WM-Titel fehlt ihm noch. Dieser NHL-Superstar will die Schweizer Gold-Party vermiesen

    WM-Titel fehlt ihm nochDieser NHL-Superstar will die Schweizer Gold-Party vermiesen

  • Suri: «Für die Hockey-Nati wird es wichtig, die Emotionen zu kontrollieren»

    Die beiden Teams trafen bereits in der Gruppenphase aufeinander. Da setzte sich die Schweiz mit 4:2 durch. Was damals nicht fehlte: Intensität. Experte Reto Suri, ehemaliger Nati-Stürmer und Silberheld von 2013, ist überzeugt, dass diese auch im Final hoch sein wird und warnt: «Für die Hockey-Nati wird es wichtig, die Emotionen zu kontrollieren.»

    Suri: «Das Selbstvertrauen sollte durch alle Linien hoch sein»

    Suri: «Das Selbstvertrauen sollte durch alle Linien hoch sein»

    31.05.2026

  • Bertschy: «Jetzt gibt es noch ein Spiel zu gewinnen»

    Nach dem Halbfinal-Sieg gegen Norwegen zeigte sich Christoph Bertschy kämpferisch: «Jetzt gibt es noch ein Spiel zu gewinnen.» Ein Sieg im Endspiel gegen Finnland würde der Schweiz den ersten WM-Titel einbringen.

    Bertschy: «Jetzt gibt es noch einen Match zu gewinnen»

    Bertschy: «Jetzt gibt es noch einen Match zu gewinnen»

    30.05.2026

  • Hallo ...

    ... und herzlich willkommen zum Finalspiel der diesjährigen Eishockey-WM in Zürich und Fribourg. Um 20.20 Uhr trifft die Schweizer Nati in der Zürcher SwissLife Arena auf Finnland. Verfolge das Spiel hier im Live-Ticker!

    • Mehr anzeigen

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