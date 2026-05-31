Erfüllt die Hockey-Nati gegen Finnland die Gold-Mission?

Im WM-Final trifft die Schweizer Eishockey-Nati auf Finnland. Erfüllt das Team von Jan Cadieux die Gold-Mission? Verfolge das Spiel ab 20.20 Uhr hier im Live-Ticker!
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Liveticker
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Liveticker beendet
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Finnland startet gut
Anders als noch im Gruppenspiel sind es die Finnen, die sich in der Startphase in der Offensive zeige. Genoni ist bereits gefordert, aber zur Stelle.
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Die Partie läuft!
Wer erwischt den besseren Start in den WM-Final?
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Alles bereit in der SwissLife Arena
In wenigen Augenblicken geht es los. Die verletzten Fiala, Siegenthaler und Glauser läuten die Glocke: Holt sich die Hockey-Nati WM-Gold?
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So spielt Finnland
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Die Aufstellung ist da
Leonardo Genoni steht bei der Schweizer Nati zwischen den Pfosten. Timo Meier kehrt nach seiner Sperre zurück und reiht sich wieder in der ersten Linie ein. Nicolas Baechler muss heute in den sauren Apfel beissen und ist überzählig.
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NHL-Superstar will die Schweizer Gold-Party vermiesen
Aleksander Barkov hat bereits zweimal den Stanley Cup, eine WM-Silbermedaille und Olympia-Bronze gewonnen – der WM-Titel fehlt ihm allerdings noch. Jetzt will er diesen mit Finnland ausgerechnet gegen die Schweiz holen.
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Suri: «Für die Hockey-Nati wird es wichtig, die Emotionen zu kontrollieren»
Die beiden Teams trafen bereits in der Gruppenphase aufeinander. Da setzte sich die Schweiz mit 4:2 durch. Was damals nicht fehlte: Intensität. Experte Reto Suri, ehemaliger Nati-Stürmer und Silberheld von 2013, ist überzeugt, dass diese auch im Final hoch sein wird und warnt: «Für die Hockey-Nati wird es wichtig, die Emotionen zu kontrollieren.»
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Bertschy: «Jetzt gibt es noch ein Spiel zu gewinnen»
Nach dem Halbfinal-Sieg gegen Norwegen zeigte sich Christoph Bertschy kämpferisch: «Jetzt gibt es noch ein Spiel zu gewinnen.» Ein Sieg im Endspiel gegen Finnland würde der Schweiz den ersten WM-Titel einbringen.
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Hallo ...
... und herzlich willkommen zum Finalspiel der diesjährigen Eishockey-WM in Zürich und Fribourg. Um 20.20 Uhr trifft die Schweizer Nati in der Zürcher SwissLife Arena auf Finnland. Verfolge das Spiel hier im Live-Ticker!