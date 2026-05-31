Erfüllt die Hockey-Nati gegen Finnland die Gold-Mission?

Hat der Â«headlinerÂ« auch noch ein Goal geschossen? oder wie soll ich mir das 9:0 erklÃ¤ren? jedenfalls kÃ¶nnen sich unsre Nachbarn jetzt gegenseitig trÃ¶sten ;-) (geteiltes Leid ischt halbes Leid)

Wenn man Weltmeister werden will, sollte man vielleicht auch ein wenig strategischer, bzw. Taktischer spielen. Wenn sie gegen Finnland verloren hÃ¤tten, wÃ¤ren sie dem Angstgegner Schweden aus dem Weg gegangen und auf die Tschechen getroffen. Finnland auf Schweden und einer der beiden geht nach Hause ðŸ¤·ðŸ¼

JemandAnderes