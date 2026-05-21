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Fünftes WM-Spiel im Ticker Niederreiter bringt die Schweiz früh in Führung

Andreas Lunghi

21.5.2026

Die Schweizer Eishockey-Nati ist mit vier Siegen in die Heim-WM gestartet. Mit Grossbritannien wartet am Donnerstagabend die nächste Pflichtaufgabe. Verfolge die Partie hier im Live-Ticker ab 20.20 Uhr!

Redaktion blue Sport

21.05.2026, 19:21

21.05.2026, 20:31

Schweiz vs. Grossbritannien
1:0 *
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 8. Minute

    Es spielt nur die Schweiz

    Grossbritannien kommt in dieser Phase kaum mehr aus der eigenen Zone. Die Schweiz macht das Spiel schnell und lässt die Scheibe vermehrt gekonnt laufen. Den Briten scheint alles ein wenig zu schnell zu gehen.

  • 6. Minute

    Nino Niederreiter schiesst die Schweiz in Führung!

    Jetzt geht es den Briten zu schnell! Egli spielt die Scheibe in die Mittelzone, wo Josi quer weiterleitet. Nino Niederreiter entwischt durch die Mitte und hämmert die Scheibe per Handgelenkschuss unters Tordach.

  • 5. Minute

    Berra ein erstes Mal geprüft

    Dean Kukan vertändelt die Scheibe an der gegnerischen blauen Linie und prompt geht es in die andere Richtung. Davies entwischt und scheitert per Backhand am Schoner von Reto Berra. Die Briten sind wieder vollzählig.

  • 4. Minute

    Guter Abschluss von Meier

    Timo Meier wird im rechten Bullykreis freigespielt und zieht direkt ab. Robson verschiebt sich mit und bekundet mit dem Direktschuss keine Mühe.

  • 3. Minute

    Strafe gegen Grossbritannien

    Cole Shudra muss wegen eines Beinstellens fürs 2 Minuten auf die Strafbank. Gegen Österreich lief das Powerplay der Schweizer hervorragend – auch heute?

  • 3. Minute

    Schweiz übernimmt das Zepter

    Die Schweizer übernehmen sogleich das Spieldiktat und ziehen in der gegnerischen Zone ihre Kreise. Ein erster Abschluss von der blauen Linie ist noch keine grosse Gefahr für den britischen Torhüter Robson.

  • 1. Minute

    Spielbeginn

    Die Partie läuft und Grossbritannien gewinnt das erste Bully! Nach wenigen Sekunden läuft Damien Riat am linken Flügel los. Es entsteht eine Zwei-gegen-Eins-Situation für die Schweizer. Der Querpass von Riat wird allerdings von einem Briten geblockt.

  • Die Aufstellung ist da: So spielt die Schweiz gegen Grossbritannien

    Rekordmann Leonardo Genoni erhält eine Pause, dafür steht heute erstmals an dieser WM Reto Berra zwischen den Pfosten.

  • Leonardo Genoni schreibt Geschichte

    Für Torhüter Leonardo Genoni war der 9:0-Sieg gegen Österreich auch auf persönlicher Ebene sehr besonders. Er hielt zum 13. Mal an einer WM die Null – Weltrekord! Nach der Partie zeigte sich der 38-Jährige gelassen: «Ich wusste nicht, dass es diesen Rekord gibt.»

    Genoni zu seinem Shutout-Weltrekord: «Ein gesuchter Rekord»

    Genoni zu seinem Shutout-Weltrekord: «Ein gesuchter Rekord»

    20.05.2026

  • «Die Zukunft des Schweizer Eishockeys»

    Gegen Österreich glänzte Théo Rochette mit einem Doppelpack. Für den WM-Neuling waren es die ersten beiden Tore bei einer Weltmeisterschaft. Nach dem Spiel war Linienkollege Sven Andrighetto im Gespräch mit blue Sport voll des Lobes für den 24-Jährigen: «Er ist die Zukunft des Schweizer Eishockeys.»

    Andrighetto lobt Rochette: «Die Zukunft des Schweizer Eishockeys»

    Andrighetto lobt Rochette: «Die Zukunft des Schweizer Eishockeys»

    20.05.2026

  • Grossbritannien Pflichtaufgabe, oder doch nicht?

    Auf dem Papier sollte Grossbritannien keine allzu grosse Hürde sein. Dennoch betonte Nati-Coach Jan Cadieux nach dem 9:0-Kantersieg gegen Österreich, dass auch der Aufsteiger Eishockey spielen kann und nicht zu unterschätzen ist. «Die Leute machen einen grossen Fehler, wenn sie denken, Grossbritannien sei nur ein Aufsteiger», sagte der 46-Jährige.

    Cadieux mahnt zur Demut: «Die Leute machen einen grossen Fehler, wenn …»

    Cadieux mahnt zur Demut: «Die Leute machen einen grossen Fehler, wenn …»

    20.05.2026

  • Hallo ...

    ... und herzlich willkommen zum fünften Spiel der Schweizer Nati an der diesjährigen Eishockey-WM in Zürich und Fribourg. Ab 20.20 Uhr spielt das Team von Jan Cadieux gegen Grossbritannien und hier bist du live dabei!

    • Mehr anzeigen

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