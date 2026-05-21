Auf dem Papier sollte Grossbritannien keine allzu grosse Hürde sein. Dennoch betonte Nati-Coach Jan Cadieux nach dem 9:0-Kantersieg gegen Österreich, dass auch der Aufsteiger Eishockey spielen kann und nicht zu unterschätzen ist. «Die Leute machen einen grossen Fehler, wenn sie denken, Grossbritannien sei nur ein Aufsteiger», sagte der 46-Jährige.

Cadieux mahnt zur Demut: «Die Leute machen einen grossen Fehler, wenn …» 20.05.2026