«Es ist unglaublich, wenn Roger Federer in die Garderobe kommt»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nati-Stimmen zum Schweden-Sieg «Es ist unglaublich, wenn Roger Federer in die Garderobe kommt»

Luca Betschart

28.5.2026

Malgin über sein Tor: «Ich habe von Josi einen Wunder-Pass bekommen»

Malgin über sein Tor: «Ich habe von Josi einen Wunder-Pass bekommen»

28.05.2026

Der Schweden-Fluch ist gebrochen! Die Schweizer Hockey-Nati gewinnt das Duell mit dem 11-fachen Weltmeister und zieht bei der Heim-WM in den Halbfinal ein. Die Stimmen zum Spiel.

,

Andreas Lunghi, Luca Betschart

28.05.2026, 23:52

29.05.2026, 00:26

Nach einem 0:1-Rückstand schafft die Schweiz gegen Schweden die Wende und gewinnt den WM-Viertelfinal dank Toren von Roman Josi, Denis Malgin und Calvin Thürkauf mit 3:1. Im Halbfinal kommt es am Samstag zum Duell mit Norwegen. Das sagen Malgin, Niederreiter und Trainer Jan Cadieux nach dem Einzug unter die letzten vier Teams:

Schweizer Party an der Heim-WM. Die Nati schlägt Schweden 3:1 und trifft im Halbfinal auf Norwegen

Schweizer Party an der Heim-WMDie Nati schlägt Schweden 3:1 und trifft im Halbfinal auf Norwegen

Denis Malgin

«Ich habe einen Wunderpass von Josi erhalten und habe begonnen, meine Beine zu bewegen. Ich hatte viel Platz. Habe rechts und links geschaut, niemand ist gegangen. Ich habe das Loch genommen, geschaut, wo der Torhüter steht und sie halbhoch versenkt.

Wir probieren, unser Spiel schnell spielen zu lassen und die Scheibe hinter den Verteidiger zu spielen. Immer nach vorne schauen und die Scheibe nach vorne bringen. Das haben wir heute gut gemacht.

Norwegen ist sicher ein guter, junger Gegner, sie sind nicht einfach so im Halbfinale. Es ist sicher ein guter Gegner – es wird spannend.

Es ist natürlich unglaublich, wenn Roger (Federer) in die Garderobe kommt, die Starting-Six aufzählt und jedem die Hand gibt.»

Nino Niederreiter

«Es war ein sehr intensives Spiel. Wir wollten von Anfang an die Intensität hochhalten, haben jeden Check fertiggemacht und wollten ihre Skills aus dem Spiel nehmen. Sie sind dann 1:0 in Führung gegangen, was wir sicher nicht so vorgehabt haben. Aber die bessere Mannschaft hat heute gewonnen.

Der Sieg tut sehr gut. Ich habe mitgekriegt, dass wir zuvor zum letzten Mal 2013 gegen Schweden gewonnen haben. Das ist sehr lange her. Dementsprechend fühlt es sich sehr gut an.

Ekstase im Festzelt. Das Drama im 1. Drittel gegen Schweden – erzählt von 1600 Schweizer Fans

Ekstase im FestzeltDas Drama im 1. Drittel gegen Schweden – erzählt von 1600 Schweizer Fans

Norwegen hat es sehr verdient, im Halbfinal zu stehen. Sie haben Punkte geholt gegen grosse Gegner, sie haben Lettland geschlagen – du kommst nicht nur mit Glück in einen Halbfinal. Dementsprechend ist es eine sehr gute Mannschaft und wir müssen uns sehr gut auf dieses Team einstellen.

Wir sind ein Team, das füreinander geht. Das hat man auch heute Abend wieder gemerkt. Jeder ist für jeden gegangen. Ich bin überzeugt, dass jeder sehr stolz auf seine eigene Leistung ist.»

Niederreiter: «Ich bin überzeugt, dass jeder sehr stolz auf seine Leistung ist﻿»

Niederreiter: «Ich bin überzeugt, dass jeder sehr stolz auf seine Leistung ist﻿»

28.05.2026

Jan Cadieux

«Wir werden uns darauf konzentrieren, uns so schnell wie möglich zu erholen. Wir werden das Spiel gegen Schweden noch einmal analysieren und mit den Spielern ein Meeting machen. Nach diesem Meeting machen wir den Switch auf das Halbfinale. Es wird noch schwieriger als gegen Schweden. Aber am Ende machen wir es wie bisher: Wir konzentrieren uns auf uns.»

Cadieux: «Im Halbfinal wird es noch schwieriger als gegen Schweden»

Cadieux: «Im Halbfinal wird es noch schwieriger als gegen Schweden»

28.05.2026

Das könnte dich auch interessieren

Josi gleicht für die Nati aus – und bringt die Fanzone zum beben

Josi gleicht für die Nati aus – und bringt die Fanzone zum beben

28.05.2026

Schwedens Tor wird aberkannt – und die Fanzone explodiert

Schwedens Tor wird aberkannt – und die Fanzone explodiert

28.05.2026

Meistgelesen

Vater des Tatverdächtigen: «Mein Sohn ist kein Terrorist, sondern psychisch krank» +++ Justizdirektor Mario Fehr attackiert Bundesrat Beat Jans
Die Nati schlägt Schweden 3:1 und trifft im Halbfinal auf Norwegen
«Es ist unglaublich, wenn Roger Federer in die Garderobe kommt»
Ende der Self-Scanning-Kassen? Warum das System in der Krise steckt
Federer heizt der Nati vor Schweden-Kracher ein ++ Kanada und Finnland sind mögliche Final-Gegner

Mehr zur Eishockey-WM

Hockey-WM im Ticker. Federer heizt der Nati vor Schweden-Kracher ein ++ Kanada und Finnland sind mögliche Final-Gegner

Hockey-WM im TickerFederer heizt der Nati vor Schweden-Kracher ein ++ Kanada und Finnland sind mögliche Final-Gegner

Ekstase nach Josi-Treffer. So leiden und jubeln die Nati-Anhänger in der Fanzone mit ihren Helden

Ekstase nach Josi-TrefferSo leiden und jubeln die Nati-Anhänger in der Fanzone mit ihren Helden

Besiegen wir heute den Fluch?. Von Federer bis WM-Drama: Die bittersten Schweizer Niederlagen gegen Schweden

Besiegen wir heute den Fluch?Von Federer bis WM-Drama: Die bittersten Schweizer Niederlagen gegen Schweden