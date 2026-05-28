«Es ist unglaublich, wenn Roger Federer in die Garderobe kommt»

Malgin über sein Tor: «Ich habe von Josi einen Wunder-Pass bekommen» 28.05.2026

Der Schweden-Fluch ist gebrochen! Die Schweizer Hockey-Nati gewinnt das Duell mit dem 11-fachen Weltmeister und zieht bei der Heim-WM in den Halbfinal ein. Die Stimmen zum Spiel.

Nach einem 0:1-Rückstand schafft die Schweiz gegen Schweden die Wende und gewinnt den WM-Viertelfinal dank Toren von Roman Josi, Denis Malgin und Calvin Thürkauf mit 3:1. Im Halbfinal kommt es am Samstag zum Duell mit Norwegen. Das sagen Malgin, Niederreiter und Trainer Jan Cadieux nach dem Einzug unter die letzten vier Teams:

Denis Malgin

«Ich habe einen Wunderpass von Josi erhalten und habe begonnen, meine Beine zu bewegen. Ich hatte viel Platz. Habe rechts und links geschaut, niemand ist gegangen. Ich habe das Loch genommen, geschaut, wo der Torhüter steht und sie halbhoch versenkt.

Wir probieren, unser Spiel schnell spielen zu lassen und die Scheibe hinter den Verteidiger zu spielen. Immer nach vorne schauen und die Scheibe nach vorne bringen. Das haben wir heute gut gemacht.

Norwegen ist sicher ein guter, junger Gegner, sie sind nicht einfach so im Halbfinale. Es ist sicher ein guter Gegner – es wird spannend.

Es ist natürlich unglaublich, wenn Roger (Federer) in die Garderobe kommt, die Starting-Six aufzählt und jedem die Hand gibt.»

Nino Niederreiter

«Es war ein sehr intensives Spiel. Wir wollten von Anfang an die Intensität hochhalten, haben jeden Check fertiggemacht und wollten ihre Skills aus dem Spiel nehmen. Sie sind dann 1:0 in Führung gegangen, was wir sicher nicht so vorgehabt haben. Aber die bessere Mannschaft hat heute gewonnen.

Der Sieg tut sehr gut. Ich habe mitgekriegt, dass wir zuvor zum letzten Mal 2013 gegen Schweden gewonnen haben. Das ist sehr lange her. Dementsprechend fühlt es sich sehr gut an.

Norwegen hat es sehr verdient, im Halbfinal zu stehen. Sie haben Punkte geholt gegen grosse Gegner, sie haben Lettland geschlagen – du kommst nicht nur mit Glück in einen Halbfinal. Dementsprechend ist es eine sehr gute Mannschaft und wir müssen uns sehr gut auf dieses Team einstellen.

Wir sind ein Team, das füreinander geht. Das hat man auch heute Abend wieder gemerkt. Jeder ist für jeden gegangen. Ich bin überzeugt, dass jeder sehr stolz auf seine eigene Leistung ist.»

Niederreiter: «Ich bin überzeugt, dass jeder sehr stolz auf seine Leistung ist﻿» 28.05.2026

Jan Cadieux

«Wir werden uns darauf konzentrieren, uns so schnell wie möglich zu erholen. Wir werden das Spiel gegen Schweden noch einmal analysieren und mit den Spielern ein Meeting machen. Nach diesem Meeting machen wir den Switch auf das Halbfinale. Es wird noch schwieriger als gegen Schweden. Aber am Ende machen wir es wie bisher: Wir konzentrieren uns auf uns.»

Cadieux: «Im Halbfinal wird es noch schwieriger als gegen Schweden» 28.05.2026

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