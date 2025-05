Die Schweizer Spieler um Andres Ambühl (Mitte) reagieren auf die Finalniederlage gegen die USA an der Eishockey-WM 2025 in Stockholm. Bild: Keystone

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft erhält für ihre Silbermedaille an der WM in den Medien erneut viel Anerkennung – auch wenn der Schmerz über die verpasste Goldmedaille überwiegt.

Für «Tamedia» war die Niederlage gegen die USA ein harter Schlag nach einem bis dahin dominanten Turnierverlauf. Acht Siege aus zehn Spielen, 47:10 Tore – die Schweiz sei «auf einer Mission» gewesen. Die Leere nach dieser erneuten Finalniederlage sei «greifbar». Dennoch sei Silber für die Schweiz «nach wie vor keine Selbstverständlichkeit». Die Redaktion erinnert an das Viertelfinal-Aus im Mai 2023 und würdigt die Konsequenz von Nationaltrainer Patrick Fischer und Direktor Lars Weibel. Das Resultat sei ein Team, das «dem Land so viel Freude bereitet» und Hoffnung für die Heim-WM 2026 mache.

«Blick» schrieb, es sei «wie verhext» gewesen – und dennoch eine «gigantische WM». Die Zeitung feiert das Team um den abtretenden Andres Ambühl sowie Nino Niederreiter, der mit vier Silbermedaillen zum erfolgreichsten Schweizer Spieler avancierte.

«CH Media» bezeichnete das Spiel als eines der grossen Dramen der Schweizer Sportgeschichte. Die Schweiz habe alles richtig gemacht – am Ende habe der Faktor X entschieden: das Glück. «Es waren nicht Fehler, es war die Laune der Hockeygötter», hiess es. «Das Jahr 2025 ist auch mit WM-Silber das beste Jahr unserer Hockeygeschichte.» Mit der Erfahrung aus nunmehr vier WM-Finals würden die Schweizer das nächste nicht mehr verlieren.

Die «NZZ» verwies darauf, dass die Zeit für die prägende Generation langsam knapp werde, und stellte die Frage, was dem Team noch fehle, um den Bann zu brechen. Der grösste Anteil am aktuellen Erfolg gebühre Trainer Patrick Fischer, schrieb die Zeitung. Er sei der «Architekt an der Bande» und habe «ein völlig neues Denken in der Nationalmannschaft implementiert».

Internationale Medien

«Eurosport» 🇩🇪

«Nach viermal Silber und 364 Tage nach der bitteren Endspielpleite von Prag gegen Gastgeber Tschechien bei der vergangenen Weltmeisterschaft kassierten die Schweizer erneut eine ganz bittere Finalniederlage. Die Krönung der Karriere des Idols Andres Ambühl blieb damit aus. Für den 41-Jährigen war sein insgesamt 151. WM-Spiel das letzte seiner Karriere.»

«Sport1» 🇩🇪

«Regungslos und den Tränen nahe liessen Andres Ambühl und Co. die Siegerehrung über sich ergehen, einige Schweizer Landsleute weinten auf der Tribüne. Nach der nächsten bitteren Finalniederlage bei der Eishockey-WM war die Trauer bei den Eidgenossen riesig.»

«ORF» 🇦🇹

«Die Nervosität nahm bei den Schweizern mehr und mehr zu. Die US-Amerikaner, mit einem Schnitt von 24 Jahren jüngste WM-Mannschaft, kamen dagegen immer wieder zu guten Gelegenheiten. Routinier Genoni brachte seine Gegenspieler mit Reflexen und Paraden aber fast zur Verzweiflung.»

«Sports Illustrated» 🇺🇸

«Es war das vierte Mal seit 2013, dass die Schweiz es ins Goldmedaillen-Spiel des Turniers geschafft hat, aber sie hat immer noch nicht den ersten Preis gewonnen, nachdem sie 2013 und 2018 gegen Schweden, letztes Jahr gegen Tschechien und jetzt gegen die USA verloren hat.»

«Dagens Nyheter» 🇸🇪

Während die USA sehr lange auf ein weiteres Gold gewartet haben, wartet die Schweiz auf ihr erstes. Vor dem Finale in Stockholm hatte die Schweiz noch kein einziges Gold gewonnen. Sie hatte allenfalls vier WM-Silbermedaillen gewonnen, 1935, 2013, 2018 und 2024. 2013 und 2018 verlor sie das Finale gegen Schweden. Auch dieses Mal war es eine Finalniederlage für die Schweiz, und traurige Schweizer Fans saßen in den Gängen der Avicii-Arena und weinten.

