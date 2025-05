Die Schweiz schlägt Kasachstan nach Knorz-Start und hofft auf den Gruppensieg

Riat mit Traumtor für die Schweiz 20.05.2025

Die Schweiz gewinnt an der Eishockey-WM in Dänemark und Schweden ihr letztes Gruppenspiel gegen Kasachstan mit etwas Mühe 4:1. Damit beendet man die Vorrunde mit Sicherheit in den ersten zwei.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Gegen ein Kasachstan, das zwingend einen Punkt gebraucht hätte, um nicht abzusteigen, taten sich die Schweizer sehr schwer. Erst zwei Powerplaytore von Kevin Fiala und Sven Andrighetto vom 0:1 zum 2:1 wendeten das Blatt. Der Gegner der Schweizer im Viertelfinal vom Donnerstag ist noch offen.

Die Kasachen stemmten sich mit aller Kraft gegen die Niederlage, während bei den Schweizern die letzte Konsequenz fehlte. Oft suchte man einen Pass zu viel statt den Abschluss zu forcieren. In der 16. Minuten nutzte Arkadiy Schestakow eine der wenigen Chancen mit einem Ablenker zum 0:1. Der Ausgleich gelang den Schweizern erst 4,4 Sekunden vor Schluss des zweiten Drittels durch Kevin Fiala. Nach sieben Minuten im letzten Abschnitt machte Sven Andrighetto ebenfalls in Überzahl die Wende perfekt.

In der Schlussphase sorgten der Oldie Andres Ambühl, der anstelle des geschonten Andrea Glauser Captain war, und Damien Riat für das letztlich klare Resultat. Die NHL-Verstärkung Nino Niederreiter schaffte es rechtzeitig vom Flughafen ins Stadion und kam beim 3:1 mit einem Assist zu seinem ersten Skorerpunkt.

Gruppensieg ist möglich

Jetzt müssen die Schweizer auf Schützenhilfe der USA gegen Tschechien hoffen, damit es noch zum Gruppensieg reicht. Beendet die Nati die Gruppe auf Platz 1, bleibt sie für den Viertelfinal in Herning. Dann wären Österreich oder Dänemark die möglichen Gegner.

Als Gruppenzweiter bekämen es die Schweizer mit Finnland oder den USA zu tun. Den Viertelfinal würden sie in diesem Fall nur dann nicht in Herning, sondern in Stockholm bestreiten, wenn Schweden den 2. Gruppenrang belegt. So oder so geht der Viertelfinal am Donnerstag (16.20 Uhr oder 20.20 Uhr) über die Bühne.

Telegramm

Schweiz – Kasachstan 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Herning. – 3833 Zuschauer. – SR Ofner/Vikman (AUT/FIN), Durmis/Nykqist (SLO/SWE). – Tore: 16. Schestakow (Beketajew, Michailis) 0:1. 40. (39:56) Fiala (Malgin/Ausschluss Wolkow) 1:1. 48. Andrighetto (Malgin/Ausschluss Kolesnikow) 2:1. 58. (57:06) Ambühl (Niederreiter, Fiala) 3:1. 58. (57:44) Riat (Knak, Fora) 4:1. – Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Schweiz., 3mal 2 Minuten gegen Kasachstan.

Schweiz: Charlin; Kukan, Siegenthaler; Berni, Moser; Fora, Marti; Egli; Andrighetto, Malgin, Niederreiter; Meier, Moy, Fiala; Riat, Jäger, Knak; Bertschy, Schmid, Ambühl; Baechler.

Kasachstan: Pawlenko; Gaitamirow, Breus; Beketajew, Danijar; Koroljow, Metalnikow; Michailow; Startschenko, Schestakow, Michailis; Panjukow, Lichotnikow, Sawizkij; Rymarew, Omirbekow, Kolesnikow; Muratow, Wolkow, Kaijrschan; Muchametow,

Bemerkungen: Schweiz ohne Hischier (verletzt), Glauser, Genoni (geschont), Hofmann, Jung, Rohrbach (nicht im Aufgebot) und Aeschlimann, (Ersatzgoalie). Pfosten-/Lattenschüsse: Riat (27.). Kasachstan ab 58:15 ohne Torhüter. – Schüsse: Schweiz 39 (7-16-16); Kasachstan 16 (5-4-7). – Powerplay-Ausbeute: Schweiz 2/3, Schweiz 0/2.

