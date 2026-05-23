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WM-Spiel ab 16.20 Uhr im Ticker Feiert die Hockey-Nati gegen Ungarn den 6. Sieg in Folge?

Andreas Lunghi

23.5.2026

Im zweitletzten Gruppenspiel der diesjährigen Eishockey-WM trifft die Schweizer Nati in Zürich auf Ungarn. Gewinnt das Team von Jan Cadieux auch das sechste Spiel? Verfolge das Spiel ab 16.20 Uhr hier im Live-Ticker!

Redaktion blue Sport

23.05.2026, 15:20

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Die Aufstellung ist da: So spielt die Schweiz

  • Cadieux: «Ich schätze solche Abende sehr, weil wir daraus lernen werden»

    Die Schweiz gewann am Donnerstag mit 4:1 gegen Grossbritannien. Einfach war dieser Sieg allerdings nicht. Es war ein richtiges Geknorze. «Ich schätze solche Abende sehr, weil wir daraus lernen werden», sagte Nati-Coach Jan Cadieux nach der Partie. Ob es gegen Ungarn erneut eine zähe Partie wird? 

    Nati-Coach Cadieux: «Chapeau an Grossbritannien – sie haben 60 Minuten gekämpft»

    Nati-Coach Cadieux: «Chapeau an Grossbritannien – sie haben 60 Minuten gekämpft»

    21.05.2026

    Auch NHL-Verteidiger Janis Moser betonte, dass nicht jedes Spiel so laufen kann wie beim 9:0-Kantersieg gegen Österreich.

    Janis Moser: «Es läuft nicht immer wie gegen Österreich»

    Janis Moser: «Es läuft nicht immer wie gegen Österreich»

    21.05.2026

  • Hallo ... 

    ... und herzlich willkommen zum sechsten Gruppenspiel der Schweizer Nati an der diesjährige Eishockey-WM in Zürich und Fribourg. In der Zürcher SwissLife Arena trifft das Team von Coach Jan Cadieux auf Ungarn. Hier bist du ab 16.20 Uhr live dabei!

    • Mehr anzeigen

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