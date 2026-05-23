Die Schweiz gewann am Donnerstag mit 4:1 gegen Grossbritannien. Einfach war dieser Sieg allerdings nicht. Es war ein richtiges Geknorze. «Ich schätze solche Abende sehr, weil wir daraus lernen werden», sagte Nati-Coach Jan Cadieux nach der Partie. Ob es gegen Ungarn erneut eine zähe Partie wird?

Nati-Coach Cadieux: «Chapeau an Grossbritannien – sie haben 60 Minuten gekämpft» 21.05.2026

Auch NHL-Verteidiger Janis Moser betonte, dass nicht jedes Spiel so laufen kann wie beim 9:0-Kantersieg gegen Österreich.