Kevin Fiala macht schwierige Zeiten durch. Bild: Keystone

Kevin Fiala steht im dritten WM-Spiel der Schweizer Nati erstmals auf dem Eis und zeigt sofort sein Können – obwohl der NHL-Star schwierige Zeiten durchmacht.

Nach dem Playoff-Aus mit den Los Angeles Kings entscheidet sich Kevin Fiala für eine WM-Teilnahme mit der Nati und erfüllt so die Wünsche zahlreicher Schweizer Eishockey-Fans. Der 28-Jährige stösst aber erst für das dritte Spiel gegen die USA zur Mannschaft von Patrick Fischer. Als Grund für die verspätete Ankunft wurden private Gründe angegeben.

Im Interview nach seinem ersten Einsatz gegen der USA erklärt Fiala nun den Grund. Der Entscheidungsprozess habe sich in diesem Jahr sehr schwierig gestaltet. «Meine Frau war wieder schwanger. Wir haben das Kind leider verloren. Ich will da nicht mehr ins Detail gehen», sagt Fiala im Gespräch mit SRF und fügt an: «Es war eine schwierige Woche und ist immer noch schwierig.»

Umso wichtiger ist für Fiala, dass Frau Jessica und Tochter Maise-Mae gemeinsam mit ihrem Hund mitreisen nach Dänemark. «Das bedeutet mir sehr viel. Ich fühle mich immer zu Hause, wenn sie dabei sind», so der Ausnahmekönner. «Deshalb habe ich auch so eine Leistung gebracht heute. Sie haben mir sehr geholfen.»

Experte Marc Reichert zeigt sich im SRF-Studio beeindruckt, dass Fiala gegen die USA spielen und gar so eine so starke Leistung abrufen kann. «Es zeigt seine Liebe für das Spiel. Und trotzdem gibt es Wichtigeres als Eishockey und nichts Wichtigeres als die Familie.»