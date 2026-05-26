Gigantenduell Kanada vs. USA: Das sind die Viertelfinal-Kracher an der Eishockey-WM

Die Gruppenphase der Eishockey-WM ist abgeschlossen und die Viertelfinal-Duelle sind bekannt. Die Schweiz trifft als Gruppensieger auf Schweden, zudem kommt es zur Neuauflage des Olympia-Finals.
Nun herrscht Gewissheit: Die Schweizer Hockey-Nati spielt an der Heim-WM eine perfekte Vorrunde und holt sich mit 21 Punkten aus sieben Partien das Punktemaximum. Als Gruppensieger treffen die Schweizer im WM-Viertelfinal auf Schweden, die in der Schlussrangliste der Gruppe B auf Platz 4 landen. Die Partie ist am Donnerstagabend um 20.20 Uhr in der SwissLife Arena angesetzt.
Zudem kommt es in der ersten K.o.-Runde zur Neuauflage des Olympia-Finals. Weil Titelverteidiger USA die Gruppe A nur auf Platz 4 abschliesst, kommt es bereits am Donnerstag zum Duell mit Kanada. Finnland trifft auf Tschechien und zwischen Norwegen und Lettland kommt es zum Aussenseiter-Duell.
Die Viertelfinal-Duelle der Eishockey-WM
- Finnland vs. Tschechien (Donnerstag, 16.20 Uhr in Zürich)
- Kanada vs. USA (Donnerstag, 16.20 Uhr in Fribourg)
- Schweiz vs. Schweden (Donnerstag, 20.20 Uhr in Zürich)
- Norwegen vs. Lettland (Donnerstag, 20.20 Uhr in Fribourg)