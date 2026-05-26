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Harter Brocken für die Schweiz Gigantenduell Kanada vs. USA: Das sind die Viertelfinal-Kracher an der Eishockey-WM

Luca Betschart

26.5.2026

Auf Jan Cadieux und sein Team wartet im WM-Viertelfinal eine schwierige Aufgabe.
Auf Jan Cadieux und sein Team wartet im WM-Viertelfinal eine schwierige Aufgabe.
Bild: Keystone

Die Gruppenphase der Eishockey-WM ist abgeschlossen und die Viertelfinal-Duelle sind bekannt. Die Schweiz trifft als Gruppensieger auf Schweden, zudem kommt es zur Neuauflage des Olympia-Finals.

Luca Betschart

26.05.2026, 22:53

27.05.2026, 00:25

Nun herrscht Gewissheit: Die Schweizer Hockey-Nati spielt an der Heim-WM eine perfekte Vorrunde und holt sich mit 21 Punkten aus sieben Partien das Punktemaximum. Als Gruppensieger treffen die Schweizer im WM-Viertelfinal auf Schweden, die in der Schlussrangliste der Gruppe B auf Platz 4 landen. Die Partie ist am Donnerstagabend um 20.20 Uhr in der SwissLife Arena angesetzt.

Zudem kommt es in der ersten K.o.-Runde zur Neuauflage des Olympia-Finals. Weil Titelverteidiger USA die Gruppe A nur auf Platz 4 abschliesst, kommt es bereits am Donnerstag zum Duell mit Kanada. Finnland trifft auf Tschechien und zwischen Norwegen und Lettland kommt es zum Aussenseiter-Duell.

Die Viertelfinal-Duelle der Eishockey-WM

  • Finnland vs. Tschechien (Donnerstag, 16.20 Uhr in Zürich)
  • Kanada vs. USA (Donnerstag, 16.20 Uhr in Fribourg)
  • Schweiz vs. Schweden (Donnerstag, 20.20 Uhr in Zürich)
  • Norwegen vs. Lettland (Donnerstag, 20.20 Uhr in Fribourg)
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