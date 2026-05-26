Gigantenduell Kanada vs. USA: Das sind die Viertelfinal-Kracher an der Eishockey-WM

Auf Jan Cadieux und sein Team wartet im WM-Viertelfinal eine schwierige Aufgabe. Bild: Keystone

Die Gruppenphase der Eishockey-WM ist abgeschlossen und die Viertelfinal-Duelle sind bekannt. Die Schweiz trifft als Gruppensieger auf Schweden, zudem kommt es zur Neuauflage des Olympia-Finals.

Nun herrscht Gewissheit: Die Schweizer Hockey-Nati spielt an der Heim-WM eine perfekte Vorrunde und holt sich mit 21 Punkten aus sieben Partien das Punktemaximum. Als Gruppensieger treffen die Schweizer im WM-Viertelfinal auf Schweden, die in der Schlussrangliste der Gruppe B auf Platz 4 landen. Die Partie ist am Donnerstagabend um 20.20 Uhr in der SwissLife Arena angesetzt.

Zudem kommt es in der ersten K.o.-Runde zur Neuauflage des Olympia-Finals. Weil Titelverteidiger USA die Gruppe A nur auf Platz 4 abschliesst, kommt es bereits am Donnerstag zum Duell mit Kanada. Finnland trifft auf Tschechien und zwischen Norwegen und Lettland kommt es zum Aussenseiter-Duell.

Die Viertelfinal-Duelle der Eishockey-WM Finnland vs. Tschechien (Donnerstag, 16.20 Uhr in Zürich)

Kanada vs. USA (Donnerstag, 16.20 Uhr in Fribourg)

Schweiz vs. Schweden (Donnerstag, 20.20 Uhr in Zürich)

Norwegen vs. Lettland (Donnerstag, 20.20 Uhr in Fribourg) Mehr anzeigen

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