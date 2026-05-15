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Eishockey-WM im Ticker Kanada legt im Gigantenduell gegen Schweden wieder vor 

Luca Betschart

15.5.2026

Vorhang auf für die Eishockey-WM in der Schweiz! Am Freitag stehen in Zürich und Fribourg die ersten Partien an. Die Schweiz greift ab 20.20 Uhr gegen Titelverteidiger USA ins Geschehen ein. Hier bist du live mit dabei.

Redaktion blue Sport

15.05.2026, 15:31

15.05.2026, 17:49

Die heutigen Spiele im Überblick

Der Live-Ticker

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  • Ein Gigantenduell zum Auftakt: Kanada – Schweden 2:2*

    2. Drittel: Kurz vor Spielhälfte melden sich die Schweden zurück! Jacob Larsson markiert nach Vorarbeit von Jack Berglund den ersten Turniertreffer für die Skandinavier und bringt die Spannung damit zurück in die Partie. Kurz darauf ist die Partie wieder ausgeglichen. Detroit-Star Lucas Raymond schlägt im Powerplay zu und erzielt in der 32. Minute das 2:2.

    Doch der Ausgleich hält nicht lange. Nur drei Minuten später hat Dylan Holloway viel zu viel Platz und weiss diesen auszunutzen. Der 24-Jährige überwindet Schweden-Goalie Hellberg und bringt Kanada wieder in Führung.

    1. Drittel: Kanada legt einen Blitzstart hin! Schon in der 3. Minute bringt John Tavares die Ahornblätter in Führung. Doch die Reaktion der Schweden lässt nicht lange auf sich warten. Nach 12 Minuten markiert der erst 18-jährige Ivar Stenberg den vermeintlichen Ausgleich. Das Tor wird nach Videostudium aberkannt. 

    Stattdessen sind es kurz darauf die Kanadier, die die Führung ausbauen können. Ryan O’Reilly von den Nashville Predators trifft nach genau 16 Minuten zum 2:0. Dann fallen bis zum Drittelsende keine Tore mehr – Kanada führt gegen Schweden nach 20 Minuten mit 2:0.

  • Deutschland-Captain Seider mit der Rettungsaktion des Turniers?

    Deutschland liegt gegen Finnland nach einem Drittel mit 0:1 im Rückstand. Nur knapp 30 Sekunden nach der ersten Pause verhindert DEB-Captain Moritz Seider den zweiten Gegentreffer und packt womöglich bereits die Rettungsaktion des Turniers aus. Torhüter Philipp Grubauer ist weit vor seinem Kasten, als die Scheibe hinter ihm Richtung Linie kullert. Seider dreht sich im Torraum stehend blitzschnell um die eigene Achse und stoppt den Puck im Fallen mit seinem Stock auf der Torlinie. Als er seine Aktion auf dem grossen Würfel sieht, feiert er sich selber und heizt sofort seinen Teamkollegen ein.

  • Gelingt der Nati die Final-Revanche gegen die USA?

    Die Vorfreude auf das Startspiel gegen die USA ist bei ZSC-Stürmer Sven Andrighetto enorm gross: «Es ist das Eröffnungsspiel für uns, wir wollen einen guten Start ins Turnier hinlegen. Und sie sind die Titelverteidiger und haben uns letztes Jahr im Finale geschlagen. Zudem haben sie Olympia-Gold geholt und sind sicher ein Topfavorit.»

    Andrighetto: «Es ist Weltklasse – es wird uns alles so einfach wie möglich gemacht»

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    13.05.2026

  • Das sagt Nati-Trainer Cadieux vor dem Start in die Heim-WM

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    13.05.2026

  • Josi: «Wir werden sicher bereit sein»

    Endlich hat das Warten für die Nati-Stars ein Ende. Mit der Partie gegen die USA fällt der Startschuss zur Heim-WM, die für Roman Josi vor allem neben dem Eis sehr speziell sein wird. «Deine Familie und Freunde sind da. Das ganze Drumherum ist anders, als wenn du im Ausland bist», sagt der Nati-Captain und betont zugleich: «Aber wenn es am Freitag schlussendlich losgeht, ist es genau gleich Hockey – und gleich wie jede andere WM auch.»

    Josi ist überzeugt: «Wir hatten eine gute Vorbereitung. Wir haben lange auf diesen Moment gewartet. Wir werden sicher bereit sein.»

    Nati-Captain Josi: «Für eine Heim-WM ist immer Energie da»

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    Nati-Captain Roman Josi spricht mit blue Sport über den bevorstehenden WM-Auftakt gegen die USA und erinnert sich an seine erste Heim-WM vor 17 Jahren.

    13.05.2026

  • Reto Suri, was spricht für einen Schweizer Triumph?

    Experte Reto Suri schätzt im Gespräch mit blue Sport ein, was für den Schweizer Gold-Coup spricht.

    Suri: «Das könnte am Ende das Zünglein an der Waage sein»

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    12.05.2026

  • Hallo …

    … und herzlich willkommen zum Ticker der Eishockey-WM in der Schweiz. Am ersten Turniertag stehen in Zürich und Fribourg je zwei Partien auf dem Programm. Die Nati greift als Gastgeber ab 20.20 Uhr ins Geschehen ein und trifft zum Auftakt auf Titelverteidiger USA.

    • Mehr anzeigen

Gruppe A: Aktuelle Spiele und Tabelle

Gruppe B: Aktuelle Spiele und Tabelle

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