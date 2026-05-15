2. Drittel: Kurz vor Spielhälfte melden sich die Schweden zurück! Jacob Larsson markiert nach Vorarbeit von Jack Berglund den ersten Turniertreffer für die Skandinavier und bringt die Spannung damit zurück in die Partie. Kurz darauf ist die Partie wieder ausgeglichen. Detroit-Star Lucas Raymond schlägt im Powerplay zu und erzielt in der 32. Minute das 2:2.

Doch der Ausgleich hält nicht lange. Nur drei Minuten später hat Dylan Holloway viel zu viel Platz und weiss diesen auszunutzen. Der 24-Jährige überwindet Schweden-Goalie Hellberg und bringt Kanada wieder in Führung.

1. Drittel: Kanada legt einen Blitzstart hin! Schon in der 3. Minute bringt John Tavares die Ahornblätter in Führung. Doch die Reaktion der Schweden lässt nicht lange auf sich warten. Nach 12 Minuten markiert der erst 18-jährige Ivar Stenberg den vermeintlichen Ausgleich. Das Tor wird nach Videostudium aberkannt.

Stattdessen sind es kurz darauf die Kanadier, die die Führung ausbauen können. Ryan O’Reilly von den Nashville Predators trifft nach genau 16 Minuten zum 2:0. Dann fallen bis zum Drittelsende keine Tore mehr – Kanada führt gegen Schweden nach 20 Minuten mit 2:0.