  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Rauferei mit Gegenspieler Hischier rächt Biasca: «Ich sage nie etwas, aber wenn ich solche Sachen sehe …»

Luca Betschart

27.5.2026

Nico Hischier: «Finnland hat unsere Fehler bestraft»

Nico Hischier: «Finnland hat unsere Fehler bestraft»

26.05.2026

Weil Teamkollege Attilio Biasca hart angegangen wird, knöpft sich Nico Hischier im letzten WM-Gruppenspiel gegen Finnland einen Gegenspieler vor. Im Interview mit blue Sport erklärt der NHL-Star, was ihn gestört hat. 

,
,

Luca Betschart, Andreas Lunghi, Julian Barnard

27.05.2026, 14:18

27.05.2026, 15:53

Eigentlich gilt Nico Hischier in Eishockey-Kreisen nicht als Prügelknabe. Im abschliessenden Gruppenspiel der Heim-WM gegen Finnland aber platzt dem Walliser kurz nach dem Start ins Schlussdrittel der Kragen. Der Grund: Attilio Biasca wird von Gegenspieler Aatu Räty unfair attackiert – zumindest aus Sicht von Hischier.

«Ich habe gesehen, wie er bei Biasca mit dem Knie hinten reingefahren ist. Ich mag ein intensives Spiel mit Körperkontakt. Ich sage nie etwas, wenn man hart kämpft. Aber wenn ich solche Sachen sehe, die gefährlich sind für eine Karriere …», erklärt der Walliser nach der Partie im Interview mit blue Sport.

Hischier knöpft sich Räty vor und bodigt den Finnen. Beide müssen für die Rauferei für zwei Minuten auf die Strafbank. Für Biasca hat die Aktion immerhin keine Folgen. «Zum Glück geht es Attilio gut. Es gehört auch ein wenig zum Eishockey», sagt Hischier.

Hier rächt sich Hischier für ein Foul an Teamkollege Biasca

Hier rächt sich Hischier für ein Foul an Teamkollege Biasca

27.05.2026

«Um ganz oben anzukommen, muss man jeden schlagen»

Kurz vor Schluss sichert der 27-Jährige der Nati mit seinem Treffer ins leere Tor zum 4:2 den siebten Sieg im siebten WM-Spiel. «Wir sind jetzt genau da, wo wir sein wollten und können mit Selbstvertrauen in die K.o.-Phase gehen», betont Hischier. 

Dort treffen die Schweizer am Donnerstagabend auf Schweden, das sich am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen die Slowakei noch in die Viertelfinals retten konnte. «Wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben das Publikum hinter uns und bis jetzt super gespielt», gibt sich Hischier selbstbewusst: «Deshalb haben wir auch gesagt, dass es keine Rolle spielt, gegen wen wir spielen. Um ganz oben anzukommen, muss man jeden schlagen.»

Das könnte dich auch interessieren

Attilio Biasca: «Uns ist egal, gegen wen wir spielen»

Attilio Biasca: «Uns ist egal, gegen wen wir spielen»

26.05.2026

Nati-Coach Cadieux: «Die Bilanz gegen Schweden ist mir egal»

Nati-Coach Cadieux: «Die Bilanz gegen Schweden ist mir egal»

26.05.2026

Meistgelesen

Airline streicht alle Verbindungen von der Schweiz in Ferien-Hotspot
Auto fährt in Schülergruppe – zweites Kind stirbt
Hüppi: «Es geht nicht um mich – ich bin kein Alleinherrscher»
Der Flamingo-Test verrät, wie fit dein Körper wirklich ist
Oberaargauer Altersheim verlangt über 700 Franken für täglich zwei Glas Wasser

Mehr zur Eishockey-WM

Superstars als Heissmacher. So pushen Marco Odermatt und Büne Huber die Eishockey-Nati zum WM-Rekord

Superstars als HeissmacherSo pushen Marco Odermatt und Büne Huber die Eishockey-Nati zum WM-Rekord

«Sie geben mir eine harte Zeit». Am Spieltisch mit Meier und Hischier zahlt WM-Neuling Biasca noch Lehrgeld

«Sie geben mir eine harte Zeit»Am Spieltisch mit Meier und Hischier zahlt WM-Neuling Biasca noch Lehrgeld

Nati-Stimmen zum Spiel. Hischier: «Wir sind jetzt genau da, wo wir sein wollten»

Nati-Stimmen zum SpielHischier: «Wir sind jetzt genau da, wo wir sein wollten»