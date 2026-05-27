Nico Hischier: «Finnland hat unsere Fehler bestraft» 26.05.2026

Weil Teamkollege Attilio Biasca hart angegangen wird, knöpft sich Nico Hischier im letzten WM-Gruppenspiel gegen Finnland einen Gegenspieler vor. Im Interview mit blue Sport erklärt der NHL-Star, was ihn gestört hat.

Eigentlich gilt Nico Hischier in Eishockey-Kreisen nicht als Prügelknabe. Im abschliessenden Gruppenspiel der Heim-WM gegen Finnland aber platzt dem Walliser kurz nach dem Start ins Schlussdrittel der Kragen. Der Grund: Attilio Biasca wird von Gegenspieler Aatu Räty unfair attackiert – zumindest aus Sicht von Hischier.

«Ich habe gesehen, wie er bei Biasca mit dem Knie hinten reingefahren ist. Ich mag ein intensives Spiel mit Körperkontakt. Ich sage nie etwas, wenn man hart kämpft. Aber wenn ich solche Sachen sehe, die gefährlich sind für eine Karriere …», erklärt der Walliser nach der Partie im Interview mit blue Sport.

Hischier knöpft sich Räty vor und bodigt den Finnen. Beide müssen für die Rauferei für zwei Minuten auf die Strafbank. Für Biasca hat die Aktion immerhin keine Folgen. «Zum Glück geht es Attilio gut. Es gehört auch ein wenig zum Eishockey», sagt Hischier.

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«Um ganz oben anzukommen, muss man jeden schlagen»

Kurz vor Schluss sichert der 27-Jährige der Nati mit seinem Treffer ins leere Tor zum 4:2 den siebten Sieg im siebten WM-Spiel. «Wir sind jetzt genau da, wo wir sein wollten und können mit Selbstvertrauen in die K.o.-Phase gehen», betont Hischier.

Dort treffen die Schweizer am Donnerstagabend auf Schweden, das sich am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen die Slowakei noch in die Viertelfinals retten konnte. «Wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben das Publikum hinter uns und bis jetzt super gespielt», gibt sich Hischier selbstbewusst: «Deshalb haben wir auch gesagt, dass es keine Rolle spielt, gegen wen wir spielen. Um ganz oben anzukommen, muss man jeden schlagen.»

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