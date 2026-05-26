Attilio Biasca: «Uns ist egal, gegen wen wir spielen» 26.05.2026

Sieben Spiele, sieben Siege: Die Schweizer Hockey-Nati spielt an der Heim-WM die perfekte Vorrunde und weist zum Abschluss auch ein starkes Finnland in die Schranken. Die Stimmen zum Spiel.

Attilio Biasca

«Unsere Erwartung ist, dass wir in jedem Spiel besser werden. Wir haben uns auf jedes Spiel fokussiert und nicht zu fest nach vorne geschaut. Wir wollten uns auf uns konzentrieren, egal, gegen wen wir spielen.

Es ist mega. Ich hatte viele Chancen in den letzten Spielen und ich wusste, dass wenn ich so weitermache, eine reinfällt. Dass es heute so schnell geht, habe ich nicht erwartet. Auch eine super Vorarbeit von meinen Mitspielern Nico (Hischier), Timo (Meier) und Dominik (Egli). Ohne sie wäre es gar nicht möglich gewesen.

Mit Nico und Timo macht es enorm Spass und wir können einfach freies Eishockey spielen. Ich kann viel von ihnen lernen und sie helfen mir extrem. Wir haben es auch neben dem Eis gut miteinander. Sie geben mir eine harte Zeit im Brändi Dog. Sie zwei Flotte und dann hat man Freude, so zu spielen.

Jedes Spiel ist gleich für mich. Egal, ob es das erste oder letzte Spiel ist. Es ist sicher speziell, auch zu Hause vor dem eigenen Publikum. Da hat man sicher mehr Energie, aber ich überlege nicht zu viel, ob es ein hohes Niveau ist. Ich spiele mein Spiel.»

Nico Hischier

«Wir wollten jedes Spiel Vollgas geben und gewinnen. Wir sind jetzt genau da, wo wir sein wollten und können mit Selbstvertrauen in die K.o.-Phase gehen. Wir haben nichts zu verlieren.

Wir haben im zweiten Drittel nicht mehr so geradlinig gespielt und einige Fehler gemacht. Dafür konnten sie uns bestrafen. Wir haben auch unsere Chancen nicht gemacht. (...) Aber wir haben Charakter gezeigt, uns nicht aus dem Konzept bringen lassen und im dritten Drittel noch einmal Vollgas gegeben. Schlussendlich ein super Spiel. Gut, konnten wir es gewinnen.

Die Finnen sind ein sehr diszipliniertes Team – im Boxplay oder bei Fünf gegen Fünf. Das hat man gesehen. Am Schluss haben sie uns im Powerplay einmal etwas aufgemacht – und wir konnten es ausnutzen. Lieber spät als gar nie.

Schweden ist ein guter Gegner. Aber wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben das Publikum hinter uns und bis jetzt super Spiele gespielt. Wir müssen wieder 60 Minuten unser Eishockey spielen und uns auf uns fokussieren. Deshalb haben wir auch gesagt, dass es keine Rolle spielt, gegen wen wir spielen. Um ganz oben anzukommen, muss man jeden schlagen.»

Nico Hischier: «Finnland hat unsere Fehler bestraft» 26.05.2026

Jan Cadieux

«Die Bilanz gegen Schweden ist mir egal. Was früher passiert ist, ist passiert. Das können wir nicht mehr ändern. Was wichtig ist: Wir wollen etwas Spezielles schaffen und konzentrieren uns auf diesen Moment – und nichts anderes.

Wir müssen uns selber bleiben. Wir glauben an uns. Wir wissen, dass wir tolles Eishockey spielen können. Wir müssen ab jetzt 60 Minuten diszipliniertes Eishockey spielen.

Perfektion existiert nicht. Wir wollten Spiel für Spiel wachsen, das haben wir gemacht. Wir haben einen guten Schritt nach vorne gemacht. Dieses Mindset wollen wir auch für die Zukunft haben.»

Nati-Coach Cadieux: «Die Bilanz gegen Schweden ist mir egal» 26.05.2026

Das könnte dich auch interessieren