27.

Jetzt spielen die Eidgenossen ihren Rivalen so richtig an die Wand. Nachdem der Puck kurz nach dem 2:0 nur knapp am deutschen Tor vorbeifliegt, ist es kurz darauf Michael Fora mit einem perfekten Abschluss. Leider wird der Treffer nach einer Coaches Challenge aberkannt. Fora stand im Offside.