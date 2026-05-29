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Schweizer Fans siegessicher «Das Drehbuch ist geschrieben, jetzt ist der Titel fällig» 

Sandro Zappella

29.5.2026

Schweizer Fans träumen vom Titel: «Das Drehbuch ist geschrieben»

Schweizer Fans träumen vom Titel: «Das Drehbuch ist geschrieben»

28.05.2026

Die Eishockey-Nati begeistert an der Heim-WM mit dem achten Sieg im achten Spiel und wirft Angstgegner Schweden aus dem Turnier. Die Schweizer Fans sind entsprechend euphorisch und träumen vom Titel.

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Sandro Zappella, Julian Barnard

29.05.2026, 10:06

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft schreibt weiter an ihrem eigenen WM-Märchen. Im Viertelfinal gibt es gegen Angstgegner Schweden trotz 0:1-Rückstand einen 3:1-Sieg. Damit steht die Nati im Halbfinale und trifft dort auf das Überraschungsteam Norwegen. Nach dem Spiel hat blue News die Fans vor dem Stadion abgefangen. Wie begeistert die Nati-Anhänger von der Stimmung waren und was sie der Schweiz noch zutrauen, erfährst du im Video oben. 

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