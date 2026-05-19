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Nati-Stimmen nach Kantersieg Malgin: «Wenn 10'000 Leute ‹Venus› singen, ist das unglaublich»

Sandro Zappella

19.5.2026

Malgin: «Die tollen Tore machen den Sieg umso schöner»

Malgin: «Die tollen Tore machen den Sieg umso schöner»

18.05.2026

Die Hockey-Nati dreht gegen Deutschland nach einem zähen Start auf und feiert einen Kantersieg. Nico Hischier und Denis Malgin erklären bei blue News, warum die Atmosphäre so speziell ist.

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Sandro Zappella, Andreas Lunghi

19.05.2026, 10:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz gewinnt an der Heim-WM klar mit 6:1 gegen Deutschland und feiert im dritten Spiel den dritten Sieg. 
  • Denis Malgin und Sven Andrighetto glänzen erneut als Traum-Duo mit insgesamt fünf Skorerpunkten. 
  • Nico Hischier lobt die Ruhe der Mannschaft nach einem schwierigen Start und hebt Goalie Leonardo Genoni als Schlüsselfigur hervor. Die Stimmung mit 10'000 Fans in der Swiss Life Arena beschreibt er als «richtig geil».
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Die Schweiz überfährt Deutschland an der Heim-Hockey-WM gleich mit 6:1 und fährt im dritten Spiel den dritten Sieg ein. Im Interview nach der Partie erklärt Denis Malgin bei blue Sport: «Jeder Sieg ist mega schön, egal gegen wen.» Wenn man solch schöne Tore schiesse, mache es das natürlich umso schöner.  

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Mitentscheidend für den Sieg waren einmal mehr Malgin und Sven Andrighetto. Die beiden ZSC-Stürmer kombinierten sich gegen Deutschland zu gemeinsam fünf Skorerpunkten. Warum klappt es so gut mit den beiden? «Wir spielen jetzt das vierte Jahr zusammen und wir wissen einfach, wo wir sind auf dem Eis. Die Harmonie ist einfach da, ich kann das selbst nicht erklären», sagt Malgin über sein Zusammenspiel mit dem 33-jährigen Andrighetto. Malgin kann sich nicht erinnern, dass er schon mal einen Teamkollegen hatte, mit dem er sich so blind verstand. Dass sie auch privat gut miteinander auskommen, helfe aber natürlich auch auf dem Eis.

Speziell war für Malgin vor allem ein Moment nach dem Spiel, da habe man die Atmosphäre so richtig geniessen können: «Als der Song ‹Venus› gespielt wurde und 10'000 Leute mitgesungen haben, das war unglaublich.»

Hischier: «Jeder in der Garderobe hat genug Erfahrung»

Trotz des Kantersieges hatte die Schweiz im ersten Drittel noch Mühe mit Deutschland und kam kaum zu Chancen. Nico Hischier erklärt, dass man sich das Leben mit vielen Strafen selbst schwer gemacht habe: «Es war schwierig ins Spiel zu kommen, es war positiv, da mit einem 0:0 rauszukommen. Wir sind ruhig geblieben und jeder in der Garderobe hat genug Erfahrung, um zu wissen, dass dies bei so vielen Strafen nichts Negatives ist.»

In der Pause habe Nati-Trainer Jan Cadieux gesagt, dass man ruhig bleiben müsse: «Im zweiten Drittel haben wir einen Gang hochgeschalten und dann hat es geklappt», erklärt Hischier. Ab da habe man gut gespielt und die Scheibe laufen lassen, leicht sei es aber dennoch nicht gewesen: «Auf diesem Niveau gibt es nichts geschenkt.»

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Positiv hebt Hischier hervor, dass man sich sehr effizient gezeigt hat, das sei in den ersten Spielen ja noch nicht der Fall gewesen. Als Schlüsselmoment sieht Hischier aber einmal mehr auch Torhüter Leonardo Genoni. Beim Stand von 0:0 und einem Powerplay für Deutschland rettet der Torhüter gleich zwei Mal: «Das gibt uns das Momentum wieder zurück. Leo ist immer da, wenn wir ihn brauchen, das hat er schon x Jahre gezeigt, und wir haben volles Vertrauen in ihn.»

Auf die Stimmung in der Swiss Life Arena angesprochen, gerät Hischier ins Schwärmen: «Es ist richtig geil hier zu spielen, man spürt die Energie. Wir haben uns alle schon riesig auf diese Heim-WM gefreut. Es ist ein Vorteil, wenn man so viele Leute in Rot sieht auf den Rängen. Das gibt ein bisschen Extra-Kraft.»

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Nico Hischier spricht nach dem Kantersieg gegen Deutschland über die Leistungssteigerung im Mitteldrittel und die WM-Atmosphäre in der Swiss Life Arena in Zürich.

18.05.2026

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