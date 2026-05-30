Schon rund eine halbe Stunde vor Beginn des WM-Halbfinals ist die Fanzone in Altstetten pumpenvoll. Als die Hockey-Nati im Mitteldrittel auf 4:0 davonzieht, brechen die Anhänger im und um das Festzelt in Ekstase aus.

Julian Barnard Luca Betschart

So ausgelassen jubelt die Fanzone über das 2:0 durch Malgin

Nach dem 2:0 von Malgin fliegen in der Fanzone die Bierbecher 30.05.2026

Riat stellt auf 4:0 – und sorgt auch vor dem Festzelt für Ekstase

Riesen-Jubel in der Fanzone: Die Nati-Fans feiern den vierten Nati-Treffer gegen Norwegen 30.05.2026

Selbst während der Drittelpause herrscht im Festzelt ausgelassene Stimmung

Ausgelassene Stimmung im Festzelt während der ersten Pause 30.05.2026

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