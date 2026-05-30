Schon rund eine halbe Stunde vor Beginn des WM-Halbfinals ist die Fanzone in Altstetten pumpenvoll. Als die Hockey-Nati im Mitteldrittel auf 4:0 davonzieht, brechen die Anhänger im und um das Festzelt in Ekstase aus.
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