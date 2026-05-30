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Die Bierbecher fliegen Nach dem Treffer von Malgin brechen in der Fanzone alle Dämme

Luca Betschart

30.5.2026

Schon rund eine halbe Stunde vor Beginn des WM-Halbfinals ist die Fanzone in Altstetten pumpenvoll. Als die Hockey-Nati im Mitteldrittel auf 4:0 davonzieht, brechen die Anhänger im und um das Festzelt in Ekstase aus.

Julian Barnard

30.05.2026, 16:32

30.05.2026, 16:54

So ausgelassen jubelt die Fanzone über das 2:0 durch Malgin

Nach dem 2:0 von Malgin fliegen in der Fanzone die Bierbecher

Nach dem 2:0 von Malgin fliegen in der Fanzone die Bierbecher

30.05.2026

Riat stellt auf 4:0 – und sorgt auch vor dem Festzelt für Ekstase

Riesen-Jubel in der Fanzone: Die Nati-Fans feiern den vierten Nati-Treffer gegen Norwegen

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30.05.2026

Selbst während der Drittelpause herrscht im Festzelt ausgelassene Stimmung

Ausgelassene Stimmung im Festzelt während der ersten Pause

Ausgelassene Stimmung im Festzelt während der ersten Pause

30.05.2026

Hier geht es zum Live-Ticker

WM-Halbfinal im Ticker. Schweizer Hockey-Party: Hischier trifft zum 5:0 – die Nati steht kurz vor dem Finaleinzug

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