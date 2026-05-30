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Die jungen Norweger sind gefährlich Nati, aufgepasst vor diesem Eishockey-Haaland!

Linus Hämmerli

30.5.2026

Der 18-jährige Norweger Tinus Luc Koblar hat an der WM bereits neun Skorerpunkte gesammelt.
Der 18-jährige Norweger Tinus Luc Koblar hat an der WM bereits neun Skorerpunkte gesammelt.
IMAGO/Bildbyran

Die Schweiz geht als Favorit in den WM-Halbfinal gegen Norwegen. Doch die Skandinavier verfügen über junge Offensivspieler, die bisher für Furore sorgen: Tinus Luc Koblar (18) und Noah Steen (21) haben an dieser WM bereits je sechs Tore erzielt.

Linus Hämmerli

30.05.2026, 11:30

30.05.2026, 11:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim WM-Halbfinal gegen die Schweiz sind Norwegens gefährlichste Waffen zwei Youngsters: Tinus Luc Koblar (18) und Noah Steen (21) haben an der WM bereits je sechs Tore erzielt.
  • Koblar ist Topskorer des Teams. Der 18-Jährige führt die interne Skorerliste Norwegens mit neun Punkten an.
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Die Schweizer Nati wird beim WM-Halbfinal gegen Norwegen besonderes Augenmerk auf zwei norwegische Youngsters richten. Tinus Luc Koblar und Noah Steen gehören zu den treffsichersten Spielern dieses Turniers.

Der erst 18-jährige Koblar ist der gefährlichste Skorer der Norweger. Mit sechs Treffern und insgesamt neun Skorerpunkten führt er die interne Wertung seines Teams an. Der Stürmer beweist trotz seines jungen Alters bemerkenswerte Nervenstärke vor dem gegnerischen Tor und zählt zu den Entdeckungen dieser Weltmeisterschaft.

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Nicht weniger gefährlich ist Noah Steen. Der 21-Jährige hat ebenfalls bereits sechsmal getroffen und sorgt mit seinem Tempo und seiner Abschlussstärke regelmässig für Gefahr. Gemeinsam bilden die beiden das offensive Herzstück der norwegischen Mannschaft.

Für die Schweiz ist die Ausgangslage zwar klar: Die Nati gilt als Favorit und peilt den Finaleinzug an. Doch die Leistungen von Koblar und Steen zeigen, dass Norwegen keineswegs unterschätzt werden darf.

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