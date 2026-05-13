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«Wir haben lange gewartet» Das sagen Josi, Bertschy und Co. vor dem Auftakt zur Gold-Mission

Luca Betschart

13.5.2026

Nati-Captain Josi: «Für eine Heim-WM ist immer Energie da»

Nati-Captain Josi: «Für eine Heim-WM ist immer Energie da»

Nati-Captain Roman Josi spricht mit blue Sport über den bevorstehenden WM-Auftakt gegen die USA und erinnert sich an seine erste Heim-WM vor 17 Jahren.

13.05.2026

Das lange Warten hat ein Ende: Am Freitag fällt der Startschuss zur Eishockey-WM in der Schweiz. blue Sport hat vor dem Auftaktspiel gegen Titelverteidiger USA mit den Nati-Stars gesprochen.

,

Andreas Lunghi, Luca Betschart

13.05.2026, 18:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Freitag beginnt die Eishockey-WM in Zürich und Fribourg. Die Schweizer Nati trifft in ihrem Auftaktspiel auf Titelverteidiger USA.
  • Die Euphorie ist den Nati-Stars kurz vor dem Startschuss anzumerken. «Man merkt es bei den Jungs – jeder will, dass es losgeht», sagt etwa Fribourg-Meisterheld Christoph Bertschy.
  • Captain Roman Josi zeigt sich mit der Vorbereitung zufrieden und ist überzeugt: «Wir werden sicher bereit sein.»
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Zwei Tage vor dem Auftakt kommt rund um die Swiss Life Arena langsam aber sicher WM-Stimmung auf. Im und um das Stadion herrscht munteres Treiben. Die Organisatoren treffen letzte Vorbereitungen, zahlreiche Volunteers und Journalisten sind bereits im Einsatz und in den Katakomben richten sich die Mannschaften in ihren zugeteilten Garderoben ein. 

Einer, der sich im Zürcher Eishockey-Tempel bestens auskennt, ist Sven Andrighetto. «Wir haben mit dem ZSC die gleiche Kabine. Ich kenne alles, das Stadion ist einem vertraut und man sieht vertraute Leute. Das ist sehr schön», sagt der Stürmer und kommt ins Schwärmen: «Es ist Weltklasse und die Vorfreude ist jetzt am grössten. Es wird uns alles so einfach wie möglich gemacht, damit wir auf dem Eis unsere beste Leistung bringen können. Das ist das, was schlussendlich zählt.»

Andrighetto: «Es ist Weltklasse – es wird uns alles so einfach wie möglich gemacht»

Andrighetto: «Es ist Weltklasse – es wird uns alles so einfach wie möglich gemacht»

13.05.2026

«Wenn es losgeht, ist es genau gleich Hockey»

Zwar kennt Roman Josi das WM-Stadion nicht ganz so gut wie Teamkollege Andrighetto. Dafür weiss er aus seiner WM-Teilnahme 2009 als einziger Nati-Spieler, wie sich Titelkämpfe vor Heimpublikum anfühlen. «Es war meine erste WM und dann gleich eine Heim-WM. Dann war es noch in Bern, wo ich aufgewachsen bin. Das war sehr speziell», erinnert sich der Nati-Captain im Gespräch mit blue Sport. «Ich war damals noch sehr jung. Alles war neu. Jetzt kenne ich es besser.»

Eishockey-WM 2026

Vom 15. bis 31. Mai 2026 ist die Eishockey-WM in der Schweiz zu Gast. blue Sport bringt den Hockey-Grossevent in Zürich und Fribourg zu dir mit News, Highlights, allen Goals und Resultaten.

Die deutsche Abwehr war nicht nur gegen den Schweizer Sven Andrighetto überfordert.
Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Vor allem neben dem Eis sei eine WM vor Heimpublikum aussergewöhnlich. «Deine Familie und Freunde sind da. Das ganze Drumherum ist anders als wenn du im Ausland bist. Aber wenn es am Freitag schlussendlich losgeht, ist es genau gleich Hockey – und gleich wie jede andere WM auch», so der 35-Jährige. 

Der Captain sieht sein Team bereit für die Auftaktpartie gegen die USA. «Wir hatten eine gute Vorbereitung. Wir haben lange auf diesen Moment gewartet. Wir werden sicher bereit sein», ist Josi überzeugt. Auch der Abschied vom langjährigen Chef Patrick Fischer sei kein Dauerthema mehr: «Wir haben genug darüber diskutiert. Als Team schauen wir nach vorne. Der Fokus liegt voll auf der WM.»

Meister-Euphorie überstrahlt Bertschys Müdigkeit

Und wie ist das bei Fribourg-Held Christoph Bertschy, der erst vor zwei Wochen den Schweizer Meistertitel feierte? «Ich fühle mich gut und freue mich riesig. Wenn man so eine Positivität mitnehmen kann zur Nati, ist es körperlich auch viel einfacher, als wenn du hadern musst und Schwierigkeiten hast», sagt Bertschy.

Dennoch sei er dankbar gewesen, dass er am vergangenen Donnerstag gegen Schweden noch einmal pausieren kann. «Körperlich war das für die Erholung sicher positiv. Aber rein mental fühle ich mich extrem gut», so der 32-Jährige, der das erste Bully kaum erwarten kann: «Die Euphorie ist gross. Man merkt es bei den Jungs. Jeder will, dass es losgeht.»

Bertschy: «Jeder im Team will, dass die WM losgeht»

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13.05.2026

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