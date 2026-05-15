Niederreiter: «Es wurde etwas chaotisch – aber ein sehr guter Start» 15.05.2026

Was für ein Start in die Heim-WM: Die Schweizer Hockey-Nati fährt gegen die USA nach einem furiosen Auftritt einen 3:1-Auftaktsieg ein und nimmt Revanche für die Final-Pleite vom letzten Jahr. Die Stimmen zum Spiel.

Wie die Feuerwehr kommt die Schweizer Eishockey-Nati in ihrem Auftaktspiel an der Heim-WM aus der Kabine und überfährt die USA in den Startminuten regelrecht. «Wir wussten, dass wir von Anfang an unser Spiel spielen müssen. Wir kamen sehr gut aus der Kabine und konnten das lange halten», sagt Nino Niederreiter nach der Partie im Interview mit blue Sport.

Mit zunehmender Spieldauer gestaltet sich die Partie für die Schweiz aber schwieriger. «Der Start war sehr gut, dann wurde es etwas chaotisch. Am Schluss haben wir uns dann wiedergefunden», sagt Niederreiter und bilanziert: «Im Grossen und Ganzen war es ein sehr guter Match.»

Suters Lob für Genoni

Auch Pius Suter, der die Nati schon in der dritten Minute in Führung schiesst, streicht den guten Start heraus. «Das Adrenalin geht hoch, es war ein guter Start um danach den Flow mitzunehmen», sagt der 29-Jährige. Dennoch habe das furiose Startdrittel auch Herausforderungen mit sich gebracht.

«Nach so einem emotionalen ersten Drittel musst du schauen, dass du nicht zu tief fällst. Aber wir haben einen guten Job gemacht, um ihre Druckphasen zu überstehen», so Suter, der auch den Goalie lobt: «Leo hat paar Big Saves gemacht. Das hat uns geholfen.»

Auf das Zusammenspiel mit dem kongenialen ZSC-Duo Sven Andrighetto und Denis Malgin angesprochen, sagt Suter: «Wir hatten sehr gute Einsätze, wir verstehen uns schon sehr gut, obwohl wir zu dritt noch nicht so viel zusammen gespielt haben.»

Pius Suter: «Ich verstehe mich sehr gut mit Malgin und Andrighetto» 15.05.2026

Cadieux: «Ich bewundere, wie diese Mannschaft spielt»

Jan Cadieux hat zu Beginn der Partie von seinen Spielern etwas Nervosität verspürt. Dieser Auftaktsieg gegen die USA werde nun helfen, damit sich diese in den nächsten Spielen etwas legt. «Mental hilft es uns auch. Wir wissen, dass es grosse Erwartungen an diese Mannschaft gibt. Es ist immer gut, mit einem Sieg anzufangen, nun müssen wir aber den Switch für morgen (Spiel gegen Lettland um 20.20 Uhr) machen», sagt der Nati-Trainer nach dem Spiel.

Bei seinem ersten Auftritt als Head Coach an einer WM habe er von seinen Erfahrungen als Assistent profitiert: «Ich habe letztes Jahr das WM-Finale erlebt und ich war an den Olympischen Spielen dabei – ich habe von diesen Momenten profitiert. Ich habe es bewundert, wie die Mannschaft gespielt hat, das macht unseren Job etwas einfacher.»