Nati-Goalie Genoni vom Team gefeiert: «Ich wusste nicht, dass es diesen Rekord gibt»

Genoni zu seinem Shutout-Weltrekord: «Ein gesuchter Rekord» 20.05.2026

Leonardo Genoni feiert beim 9:0-Kantersieg gegen Österreich seinen 13. Shutout bei einer Weltmeisterschaft und ist damit alleiniger Rekordhalter. Lange damit beschäftigen wird sich der 38-Jährige aber nicht.

Was Deutschland im dritten WM-Spiel mit einem Treffer kurz vor Schluss noch verhindern kann, wird am Mittwoch nach dem vierten Auftritt der Schweizer Eishockey-Nati Tatsache: Leonardo Genoni feiert seinen 13. Shutout bei einer WM und ist damit neu alleiniger Rekordhalter. Bisher teilte sich Genoni die Bestmarke mit dem Tschechen Jiri Holecek (1966 bis 1978).

«Für mich ist das ein bisschen ein gesuchter Rekord», sagt Genoni auf den Meilenstein angesprochen und fügt noch an: «Aber das heisst auch, dass du oft dabei warst. Schön, haben wir das hingekriegt. Aber das war ein Zwischenziel für einige – für mich nicht, ich habe nicht gewusst, dass es diesen Rekord gibt. Nehmen wir mit und schauen nach vorne.» In der Garderobe wird der Nati-Goalie vom Team anschliessend lautstark gefeiert.

Ein Riesen-Gaudi

Mehr Begeisterung löst beim Rekord-Goalie die Stimmung in der Swiss Life Arena in Zürich aus. «Es ist besser, als es sich jeder vorgestellt hat. Wir geniessen es», schwärmt Genoni. «Wir hatten wieder ein Riesen-Gaudi. Es ist einfach unglaublich, hier zu spielen. Es macht sehr viel Spass und ich freue mich schon auf die nächsten Spiele.»

Trainer Jan Cadieux sagt auf Genonis Rekordmarke angesprochen: «Es ist unglaublich für Leo. Man weiss, was er dieser Mannschaft bringt und wie gut er spielt. Aber am Ende ist es eine Mannschafts-Sache, jeder Spieler bringt etwas. Das ist wichtig.»

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