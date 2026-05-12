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Letzter Kaderschnitt Diese 25 Spieler nominiert Nati-Trainer Jan Cadieux für die Heim-WM

Luca Betschart

12.5.2026

Nati-Trainer Jan Cadieux gibt am Dienstag sein Kader für die Heim-WM bekannt.
Nati-Trainer Jan Cadieux gibt am Dienstag sein Kader für die Heim-WM bekannt.
Bild: Keystone

Vier Tage vor dem Start in die Heim-WM hat Nati-Trainer Jan Cadieux seine Entscheidungen getroffen und gibt am Dienstag seinen vorläufigen Kader für das bevorstehende Turnier bekannt.

Luca Betschart

12.05.2026, 12:06

12.05.2026, 12:32

Am Sonntag fegt die Schweizer Nati die Tschechen gleich mit 6:1 vom Eis und tankt im letzten Testspiel vor der Heim-WM viel Selbstvertrauen. Doch nicht alle Spieler, die am Sonntag im schwedischen Ängelholm im Einsatz sind, werden das Heimturnier bestreiten.

Am Dienstag gibt Nati-Trainer Jan Cadieux bekannt, welche Spieler im vorläufigen WM-Kader stehen – und wer den finalen Kaderschnitt nicht übersteht. Nicht für die WM berücksichtigt werden die Verteidiger Giancarlo Chanton, Fabian Heldner und Simon Seiler sowie die Stürmer Yannick Frehner und Tyler Moy.   

Nach wie vor offen ist der Einsatz von Philipp Kurashev. Der 26-Jährige muss noch medizinische Tests abwarten, seine Situation wird von Tag zu Tag neu beurteilt.

«Die Goldmedaille ist das grosse Ziel». Der Traum vom Weltmeistertitel lebt für die Hockey-Nati

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«Jetzt geht es um den letzten Feinschliff»

«Der Entscheid über das WM-Aufgebot war alles andere als einfach. Alle Spieler haben in den vergangenen vier Vorbereitungswochen enormen Einsatz gezeigt und alles für die Schweiz gegeben. Auch diejenigen, die nicht an der Heim-WM dabei sein werden, haben die Mannschaft mit ihrem Einsatz und ihrer Einstellung mitgeprägt und die Mitspieler jeden Tag gepusht», wird Jan Cadieux in einer Medienmitteilung des Verbandes zitiert.

Und weiter: «Jeder einzelne Spieler hat seinen Teil dazu beigetragen, dass wir uns als Team weiterentwickeln konnten. Jetzt geht es in den kommenden Trainings um den letzten Feinschliff. Die Vorfreude auf den WM-Start gegen die USA und das Eishockeyfest in der Schweiz ist riesig.»

So sieht das vorläufige WM-Aufgebot aus:

Torhüter (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Reto Berra (HC Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (EV Zug)

Verteidiger (8): Tim Berni (Genève-Servette HC), Dominik Egli (Frölunda HC / SHL), Lukas Frick (HC Davos), Roman Josi (Nashville Predators / NHL), Sven Jung (HC Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Christian Marti (ZSC Lions), Janis Moser (Tampa Bay Lightning / NHL)

Stürmer (14): Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Attilio Biasca (HC Fribourg-Gottéron), Nico Hischier (New Jersey Devils / NHL), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (HC Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Timo Meier (New Jersey Devils / NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets / NHL), Damien Riat (Lausanne HC), Théo Rochette (Lausanne HC), Pius Suter (St. Louis Blues / NHL), Calvin Thürkauf (HC Lugano)

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