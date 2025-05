Im vergangenen Jahr gehörte Nino Niederreiter zum Schweizer Team, das in Tschechien WM-Silber gewann. Bild: sda

Das ging schnell: Nino Niederreiter erhält die Freigabe der Winnipeg Jets und stösst zum Schweizer Eishockey-Nationalteam an der WM in Dänemark und Schweden.

Nach dem Ausscheiden in den Playoff-Viertelfinals der NHL wird Niederreiter damit in Herning erwartet und den Schweizern sicher im Viertelfinal, allenfalls aber bereits im letzten Gruppenspiel gegen Kasachstan am Dienstag zur Verfügung stehen. Niederreiter schied mit den Jets im sechsten Spiel des Playoff-Viertelfinals gegen die Dallas Stars aus. In den 13 Playoff-Partien erzielte Niederreiter vier Tore und steuerte zwei Assists bei.

Der 32-Jährige nimmt im Team von Patrick Fischer den Platz des verletzungsbedingt ausgefallenen Captains Nico Hischier ein und bringt zusätzliche Offensivpower ins Team. «Es ist natürlich bitter für Nino, dass die Playoffs so enden, aber für uns ist es ein riesiger Gewinn», sagt Head Coach Patrick Fischer. «Mit seiner Erfahrung, seinem Einsatzwillen und seiner Führungsqualität ist er eine wichtige Verstärkung für unsere Mannschaft.»

Aeschlimann nachnominiert

Zudem wird mit Sandro Aeschlimann ein weiterer Torhüter nominiert. Damit ist das Goalietrio mit Leonardo Genoni, Stéphane Charlin und Aeschlimann komplett. Akira Schmid, der mit den Vegas Golden Knights in der zweiten Runde der NHL-Playoffs an den Edmonton Oilers scheiterte, wird hingegen nicht nach Dänemark reisen.

«Schmid hätte verständlicherweise den Anspruch zu spielen, bräuchte aber nach der Anreise aus Nordamerika ein, zwei Spiele, um ins Turnier zu finden», erklärt Nati-Direktor Lars Weibel und betont zugleich: «Akiras Commitment zur Nationalmannschaft ist unbestritten – er bleibt eine verlässliche Option für die Zukunft.»