Dänemark schickt Deutschland im Penaltyschiessen nach Hause

Deutschland-Torhüter Philipp Grubauer überzeugte gegen Dänemark, konnte das Ausscheiden aber nicht verhindern. Bild: dpa

Österreich und Co-Gastgeber Dänemark komplettieren die Viertelfinals der Eishockey-WM. Die Dänen setzen sich im Showdown ums letzte Ticket für die K.o.-Runde im Penaltyschiessen gegen Deutschland durch.

Österreichs Eishockeyaner qualifizieren sich dank einem 6:1-Sieg gegen Lettland erstmals seit 31 Jahren wieder für einen WM-Viertelfinal. Nun kommt es am Donnerstag zum Nachbarduell mit der Schweiz.

Entscheidend zu Österreichs überraschendem Sieg im abschliessenden Gruppenspiel in Stockholm trugen drei Stürmer aus der National League bei. Dominic Zwerger von Ambri-Piotta und Vinzenz Rohrer von den ZSC Lions trafen beide doppelt. Auch Benjamin Baumgartner vom SC Bern reihte sich unter die Torschützen.

Damit sicherten sich die Österreicher, die gegen den WM-Dritten von 2023 fürs Weiterkommen einen Sieg nach 60 Minuten brauchten, den 4. Rang in der Gruppe A und gehören zum ersten Mal seit 1994 wieder zu den besten acht Teams einer WM. «Das ist ein ganz besonderer Erfolg. Als Nummer 13 der Weltrangliste in die Top 8 zu kommen, ist vergleichbar mit der Schweiz, wenn sie Weltmeister wird», meinte Österreichs Schweizer Trainer Roger Bader. Am Donnerstag kommt es für den Zürcher in Herning zum Viertelfinalduell mit seinem Heimatland.

Ehlers trifft, Dänemark jubelt

Weitaus spannender verlief in der anderen Gruppe das Entscheidungsspiel um das letzte Viertelfinalticket, das sich Co-Gastgeber Dänemark dank einem 2:1-Sieg nach Penaltyschiessen gegen Deutschland sicherte.

Starstürmer Nikolaj Ehlers, der wie sein Teamkollege Nino Niederreiter nach dem Ausscheiden mit den Winnipeg Jets in den NHL-Playoffs kurzfristig eingeflogen wurde, rettete die Dänen mit dem 1:1-Ausgleich nach 50 Minuten in die Verlängerung. In dieser vergab der Sohn des in der Schweiz bestens bekannten Trainers Heinz Ehlers zwei Topchancen und scheiterte danach auch im Penaltyschiessen mit seinem Versuch. Doch weil bei den Deutschen alle vier Schützen nicht reüssierten und bei den Dänen Olesen und Blichfeld trafen, erklang zum Ende doch die dänische Hymne.

Nun trifft Dänemark im Viertelfinal auf Rekordweltmeister Kanada. Die Nordamerikaner sicherten sich in Stockholm wie die Schweiz in Herning den Gruppensieg.

Kanada Sieger im Schlagerspiel

Einen Tag nach der überraschenden Niederlage gegen Finnland entschied Kanda das Gigantenduell gegen die zuvor verlustpunktlosen Schweden mit 5:3 für sich. In einem ruppiger Partie mit vielen Strafen erzielten der Kanadier Nathan MacKinnon und der Schwede Elias Lindholm ihre siebten Goals in diesem Turnier. Sie führen damit die Torschützenliste zusammen mit dem Schweizer Topskorer Sven Andrighetto an.

