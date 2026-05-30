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Ein Sieg fehlt zu WM-Gold Riesen-Euphorie bei Nati-Fans: «Jetzt kann uns keiner mehr stoppen»

Luca Betschart

30.5.2026

Riesen-Euphorie bei Nati-Fans: «Jetzt kann uns keiner mehr stoppen»

Riesen-Euphorie bei Nati-Fans: «Jetzt kann uns keiner mehr stoppen»

Die Schweizer Hockey-Nati zieht mit einem 6:0-Triumph über Norwegen in den Final der Heim-WM ein und lässt die Fans vom ganz grossen Coup träumen.

30.05.2026

Neun Spiele, neun Siege: Die Hockey-Nati ist an der Heim-WM nicht zu bremsen. Die euphorischen Schweizer Fans sind überzeugt: Das Team von Jan Cadieux bleibt auch am Sonntag im letzten und wichtigsten Spiel ungeschlagen.

,

Andreas Lunghi, Julian Barnard

30.05.2026, 22:24

Mehr zum Finaleinzug der Hockey-Nati:

Nach dem 2:0 von Malgin fliegen in der Fanzone die Bierbecher

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