Riesen-Euphorie bei Nati-Fans: «Jetzt kann uns keiner mehr stoppen» Die Schweizer Hockey-Nati zieht mit einem 6:0-Triumph über Norwegen in den Final der Heim-WM ein und lässt die Fans vom ganz grossen Coup träumen. 30.05.2026

Neun Spiele, neun Siege: Die Hockey-Nati ist an der Heim-WM nicht zu bremsen. Die euphorischen Schweizer Fans sind überzeugt: Das Team von Jan Cadieux bleibt auch am Sonntag im letzten und wichtigsten Spiel ungeschlagen.

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