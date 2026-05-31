Tolle Auszeichnung in einem bitteren Moment: Roman Josi nimmt den MVP-Award entgegen Keystone

Roman Josi wird nach der Finalniederlage an der Eishockey-WM in Zürich zum zweiten Mal nach 2013 zum wertvollsten Spieler (MVP) und zum besten Verteidiger des Turniers gewählt.

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Der Berner Verteidiger und Captain des Schweizer Teams wurde für seine herausragenden Leistungen während den letzten zweieinhalb Wochen geehrt. Damit stellt die Schweiz nach Kevin Fiala (2024) und Leonardo Genoni (2025) zum dritten Mal in Folge den MVP an einer WM.

Josi und Genoni wurden in Zürich wie auch Teamkollege Sven Andrighetto, mit vier Toren und elf Assists der beste Skorer des Turniers, ins Allstar-Team gewählt. Diese Auswahl vervollständigen Kanadas Captain Macklin Celebrini (bester Stürmer) sowie Aleksander Barkov und Henri Jokiharju aus dem Weltmeisterteam Finnlands. Zum besten Torhüter des Turniers wurde der Henrik Haukeland vom überraschenden Bronzemedaillengewinner Norwegen ausgezeichnet.