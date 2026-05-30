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SMS läutete Beziehung neu ein Salzgebers Tochter Cloé drückt für WM-Halbfinal ihrem Schatz Simon Knak den Daumen

Linus Hämmerli

30.5.2026

Simon Knak kämpft mit der Schweiz um den Einzug in den WM-Final. Mitfiebern wird dabei auch Freundin Cloé Salzgeber. Die Tochter von Rainer Maria Salzgeber begleitet den Stürmer seit Jahren – ihre Liebesgeschichte begann auf den Schulbänken im Zürcher Unterland.

Linus Hämmerli

30.05.2026, 13:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eishockeyspieler Simon Knak und Moderatorin Cloé Salzgeber sind seit 2020 ein Paar.
  • Knak und Salzgeber gingen auf die gleiche Schule. Schon damals funkte es zwischen den beiden, ehe sich ihre Wege zwischenzeitlich trennten.
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Während Simon Knak (24) heute für die Schweiz auf dem Eis alles für den Finaleinzug geben wird, dürfte Cloé Salzgeber (25) besonders aufgeregt sein. Die Tochter von SRF-Moderator Rainer Maria Salzgeber (56) und der Nati-Stürmer sind seit rund sechs Jahren ein Paar.

Kennengelernt haben sich die beiden bereits als Kinder. «Wir gingen zusammen in Nürensdorf in die gleiche Schule. Sie war eine Klasse über mir», erzählte Knak Ende vergangenen Jahres beim Podcast «Schliifts?» von «Blick». Schon während der obligatorischen Schulzeit hatte es ein erstes Mal zwischen den beiden gefunkt. Was wirklich ernstes sei es damals aber nicht gewesen. «Eine klassische Schulbeziehung», sagte der Stürmer rückblickend.

Eine SMS aus dem Nichts

Die Wege zwischen Knak und Salzgeber trennten sich. «Wir hatten keinen Kontakt mehr.» Ab und zu seien sie sich im Dorf begegnet. Als Knak in den USA bei den Portland Winterhawks seine Karriere vorantrieb, kam plötzlich eine Nachricht auf sein Handy. Eine Nachricht von seinem ehemaligen Schulschatz Cloé.

«Ich dachte: ‹Was ist jetzt los!?›, als eine SMS von ihr kam. Ich dachte, sie hätte sich verschrieben.» Kurz darauf entwickelte sich daraus eine Beziehung – mitten in der Corona-Zeit. «Ich war in Nordamerika und kam wegen Corona zurück in die Schweiz. Dann hat unsere Beziehung gestartet.»

«Die Familie Salzgeber schaut oft Eishockey»

Seither gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. Unterstützung erhält Knak dabei auch von seiner Schwiegerfamilie in spe. «Die Familie Salzgeber schaut oft Eishockey. Er (Rainer Maria Salzgeber, d.Red.) war auch schon Spiele in Davos von mir schauen», verriet der Nationalspieler über den SRF-Moderator.

Heute dürfte die ganze Familie besonders gespannt das Geschehen zwischen der Schweiz und Norwegen verfolgen. Schafft Simon Knak mit der Schweizer Nationalmannschaft den Sprung in den WM-Final, wird sich auch Cloé Salzgeber über einen weiteren Meilenstein in der Karriere ihres langjährigen Partners freuen.

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