Das Schweizer Nationalteam nach dem gewonnenen WM-Halbfinal gegen Dänemark Keystone

Unabhängig vom Ausgang des WM-Finals in Stockholm wollen die Schweizer Eishockeyaner den Gewinn der Medaille mit ihren Fans feiern. Das Team wird am Montagabend in Kloten empfangen.

Keystone-SDA SDA

Nach dem Finalspiel am Sonntagabend gegen die USA wird das Team von Trainer Patrick Fischer am Montag gegen 18.30 Uhr in der Eishalle in Kloten erwartet.

Der Verband teilte mit, dass die Nationalmannschaft von Stockholm aus nach Zürich fliegen und dort am späteren Nachmittag ankommen wird. Die Feier findet in der Heimstätte des EHC Kloten am Schluefweg statt, die Türen werden ab 16.30 Uhr für das Publikum geöffnet sein.