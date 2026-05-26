Die Schweiz und Finnland stehen an der Eishockey-WM nach sechs Spielen makellos da. Wer gewinnt den Showdown um den Gruppensieg und geht ungeschlagen in die Viertelfinals? Hier bist du ab 20.20 Uhr live mit dabei.
Der Ticker
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Liveticker
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Liveticker beendet
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Die Aufstellung ist da: Berra statt Genoni im Tor
Im letzten Gruppenspiel gegen Finnland erhält Reto Berra die Möglichkeit, sich im Tor der Schweizer noch einmal zu beweisen. Pius Suter fällt weiterhin verletzt aus. Nicolas Baechler rückt in die Sturmreihe mit Christoph Bertschy und Nino Niederreiter auf. Calvin Thürkauf stürmt neben Sven Andrighetto und Denis Malgin.
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Wer wird Viertelfinal-Gegner der Nati?
Noch ist offen, auf wen die Schweiz in ihrem Viertelfinal trifft. Klar ist aber: Gewinnt die Nati auch ihr siebtes und letztes Gruppenspiel, wartet mit Schweden ein harter Brocken. Die Skandinavier stehen in ihrer Gruppe bereits vor den abschliessenden Gruppenspielen als Tabellenvierter fest – und treffen damit auf den Gruppensieger der Gruppe A.
Verliert die Schweiz, kommt es in der ersten K.o.-Runde zum Duell mit dem Drittplatzierten der Gruppe B. Das ist entweder Tschechien oder Norwegen. Nur wenn Tschechien am Dienstagabend gegen Kanada nach 60 Minuten gewinnen sollte, stossen sie noch auf Platz 2 vor – und entgehen so einem Duell mit der Schweiz.
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Die Schweizer Fans trauen der Nati viel zu: «Ganz klar den Weltmeistertitel – zu hundert Prozent!»
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Thürkauf: «Josi ist nicht umsonst unser Captain»
Im letzten Nati-Spiel gelingt Roman Josi beim 9:0 gegen Ungarn ein lupenreiner Hattrick. Teamkollege Calvin Thürkauf ist nach der Partie voll des Lobes für seinen Captain.
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Hallo …
… und herzlich willkommen zum Live-Ticker der WM-Partie zwischen der Schweiz und Finnland. Im letzten Gruppenspiel duellieren sich die beiden noch ungeschlagenen Teams um den Gruppensieg. Hier bist du ab 20.20 Uhr live mit dabei.