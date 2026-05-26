Noch ist offen, auf wen die Schweiz in ihrem Viertelfinal trifft. Klar ist aber: Gewinnt die Nati auch ihr siebtes und letztes Gruppenspiel, wartet mit Schweden ein harter Brocken. Die Skandinavier stehen in ihrer Gruppe bereits vor den abschliessenden Gruppenspielen als Tabellenvierter fest – und treffen damit auf den Gruppensieger der Gruppe A.

Verliert die Schweiz, kommt es in der ersten K.o.-Runde zum Duell mit dem Drittplatzierten der Gruppe B. Das ist entweder Tschechien oder Norwegen. Nur wenn Tschechien am Dienstagabend gegen Kanada nach 60 Minuten gewinnen sollte, stossen sie noch auf Platz 2 vor – und entgehen so einem Duell mit der Schweiz.