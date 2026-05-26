  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WM-Kracher ab 20.20 Uhr im Ticker Reto Berra steht beim Showdown gegen Finnland im Tor der Hockey-Nati

Andreas Lunghi

26.5.2026

Die Schweiz und Finnland stehen an der Eishockey-WM nach sechs Spielen makellos da. Wer gewinnt den Showdown um den Gruppensieg und geht ungeschlagen in die Viertelfinals? Hier bist du ab 20.20 Uhr live mit dabei.

Redaktion blue Sport

26.05.2026, 19:12

26.05.2026, 19:35

Schweiz vs. Finnland
0:0

Der Ticker

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Die Aufstellung ist da: Berra statt Genoni im Tor

    Im letzten Gruppenspiel gegen Finnland erhält Reto Berra die Möglichkeit, sich im Tor der Schweizer noch einmal zu beweisen. Pius Suter fällt weiterhin verletzt aus. Nicolas Baechler rückt in die Sturmreihe mit Christoph Bertschy und Nino Niederreiter auf. Calvin Thürkauf stürmt neben Sven Andrighetto und Denis Malgin.

  • Wer wird Viertelfinal-Gegner der Nati?

    Noch ist offen, auf wen die Schweiz in ihrem Viertelfinal trifft. Klar ist aber: Gewinnt die Nati auch ihr siebtes und letztes Gruppenspiel, wartet mit Schweden ein harter Brocken. Die Skandinavier stehen in ihrer Gruppe bereits vor den abschliessenden Gruppenspielen als Tabellenvierter fest – und treffen damit auf den Gruppensieger der Gruppe A. 

    Verliert die Schweiz, kommt es in der ersten K.o.-Runde zum Duell mit dem Drittplatzierten der Gruppe B. Das ist entweder Tschechien oder Norwegen. Nur wenn Tschechien am Dienstagabend gegen Kanada nach 60 Minuten gewinnen sollte, stossen sie noch auf Platz 2 vor – und entgehen so einem Duell mit der Schweiz.  

  • Die Schweizer Fans trauen der Nati viel zu: «Ganz klar den Weltmeistertitel – zu hundert Prozent!»

    Hockey-Euphorie in der Schweiz: Das sagen die Fans zu den Nati-Auftritten bei der Heim-WM

    Hockey-Euphorie in der Schweiz: Das sagen die Fans zu den Nati-Auftritten bei der Heim-WM

    Die Eishockey-Nati steht an der Heim-WM nach wie vor makellos da. Die Schweizer Fans wünschen dem Team von Jan Cadieux den ganz grossen Coup.

    23.05.2026

  • Thürkauf: «Josi ist nicht umsonst unser Captain»

    Im letzten Nati-Spiel gelingt Roman Josi beim 9:0 gegen Ungarn ein lupenreiner Hattrick. Teamkollege Calvin Thürkauf ist nach der Partie voll des Lobes für seinen Captain.

    Thürkauf: «Roman Josi ist unser Captain und unser Herz»

    Thürkauf: «Roman Josi ist unser Captain und unser Herz»

    23.05.2026

  • Hallo …

    … und herzlich willkommen zum Live-Ticker der WM-Partie zwischen der Schweiz und Finnland. Im letzten Gruppenspiel duellieren sich die beiden noch ungeschlagenen Teams um den Gruppensieg. Hier bist du ab 20.20 Uhr live mit dabei.

    • Mehr anzeigen

Das könnte dich auch interessieren

Roman Josi zu seinem Hattrick-Rekord: «Es war auch Glück dabei»

Roman Josi zu seinem Hattrick-Rekord: «Es war auch Glück dabei»

23.05.2026

Suri: «Riesenkompliment an Jan Cadieux, wie er mit der Situation umgegangen ist»

Suri: «Riesenkompliment an Jan Cadieux, wie er mit der Situation umgegangen ist»

19.05.2026

Meistgelesen

Verheiratete Rentner verlieren Tausende Franken – und die grossen Probleme kommen erst
Propagandist Solowjow wettert gegen «dänische Dämonen» und «anderen Abschaum»
«Arbeiten an tragfähiger und guter Lösung» – jetzt meldet sich Hüppi zu Wort
Ausgebooteter Verwaltungsrat schiesst scharf gegen den FCSG
Autobahn voller Wracks: Drohnen bedrohen Putins Nachschub +++ Marschflugkörper abgefangen

Mehr zur Eishockey-WM

«Ich habe für alle meine Tickets 2000 Stutz bezahlt». So tief muss ein Eishockeyfan in die Tasche greifen

«Ich habe für alle meine Tickets 2000 Stutz bezahlt»So tief muss ein Eishockeyfan in die Tasche greifen

Viertelfinal-Kampf entschieden. Lettland besiegelt WM-Aus für Deutschland – Schweden und die USA retten sich

Viertelfinal-Kampf entschiedenLettland besiegelt WM-Aus für Deutschland – Schweden und die USA retten sich

Hockey-WM. Segers Warnung: «Der elende Kampf zwischen Liga und Verband ist himmeltraurig»

Hockey-WMSegers Warnung: «Der elende Kampf zwischen Liga und Verband ist himmeltraurig»

Schweizer Eishockey-Fans euphorisch. «Ganz klar den Weltmeistertitel – zu hundert Prozent!»

Schweizer Eishockey-Fans euphorisch«Ganz klar den Weltmeistertitel – zu hundert Prozent!»

Josi über seinen Hattrick-Rekord. «Als Verteidiger braucht es auch etwas Glück»

Josi über seinen Hattrick-Rekord«Als Verteidiger braucht es auch etwas Glück»