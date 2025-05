Dänemark schockt Kanada: So drehen die Kommentatoren durch nach Überraschungssieg

Dänemark schlägt den Topfavoriten Kanada an der Heim-WM im Viertelfinal mit 2:1. Da flippen die Kommentatoren aus: In der Schweiz, in Italien und natürlich in Dänemark.

23.05.2025