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Ekstase nach Josi-Treffer So leiden und jubeln die Nati-Anhänger in der Fanzone mit ihren Helden

Luca Betschart

28.5.2026

Josi gleicht für die Nati aus – und bringt die Fanzone zum beben

Josi gleicht für die Nati aus – und bringt die Fanzone zum beben

28.05.2026

Gleich neben der SwissLife Arena verfolgen zahlreiche Eishockey-Begeisterte in der offiziellen WM-Fanzone den Viertelfinal der Schweizer Hockey-Nati und sorgen für ausgelassene Stimmung.

,

Sandro Zappella, Julian Barnard

28.05.2026, 20:19

28.05.2026, 21:05

Bereits vor dem ersten Bully herrscht in der offiziellen Fanzone in Zürich hervorragende Stimmung. Und nachdem die Partie mit einem Dämpfer und dem Führungstor für Schweden beginnt, bricht in der 12. Minute erstmals Jubel aus – und zwar, weil das vermeintliche 2:0 der Schweden nach Videostudium von den Schiedsrichtern aberkannt wird. Kurz darauf gleicht Roman Josi die Partie aus – und sorgt bei den Fans im und um das Stadion für Ekstase.

Schwedens Tor wird aberkannt – und die Fanzone explodiert

Schwedens Tor wird aberkannt – und die Fanzone explodiert

28.05.2026

Gute Stimmung in der Fanzone: Die Nati-Anhänger stimmen sich auf den Viertelfinal ein

Gute Stimmung in der Fanzone: Die Nati-Anhänger stimmen sich auf den Viertelfinal ein

28.05.2026

WM-Viertelfinal im Ticker. Das 2. Drittel läuft: Erwischt die Schweiz den besseren Start?

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