Josi gleicht für die Nati aus – und bringt die Fanzone zum beben 28.05.2026

Gleich neben der SwissLife Arena verfolgen zahlreiche Eishockey-Begeisterte in der offiziellen WM-Fanzone den Viertelfinal der Schweizer Hockey-Nati und sorgen für ausgelassene Stimmung.

Bereits vor dem ersten Bully herrscht in der offiziellen Fanzone in Zürich hervorragende Stimmung. Und nachdem die Partie mit einem Dämpfer und dem Führungstor für Schweden beginnt, bricht in der 12. Minute erstmals Jubel aus – und zwar, weil das vermeintliche 2:0 der Schweden nach Videostudium von den Schiedsrichtern aberkannt wird. Kurz darauf gleicht Roman Josi die Partie aus – und sorgt bei den Fans im und um das Stadion für Ekstase.

Schwedens Tor wird aberkannt – und die Fanzone explodiert 28.05.2026

Gute Stimmung in der Fanzone: Die Nati-Anhänger stimmen sich auf den Viertelfinal ein 28.05.2026

Das könnte dich auch interessieren

Suri glaubt an Nati-Sieg gegen Schweden: «Die Schweiz ist im Hockey-Fieber» Die Schweizer Hockey-Nati trifft im Viertelfinal der Heim-WM auf Schweden. Reto Suri sagt vor der Partie, wen er in der Favoritenrolle sieht. 27.05.2026