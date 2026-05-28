Gleich neben der SwissLife Arena verfolgen zahlreiche Eishockey-Begeisterte in der offiziellen WM-Fanzone den Viertelfinal der Schweizer Hockey-Nati und sorgen für ausgelassene Stimmung.
Bereits vor dem ersten Bully herrscht in der offiziellen Fanzone in Zürich hervorragende Stimmung. Und nachdem die Partie mit einem Dämpfer und dem Führungstor für Schweden beginnt, bricht in der 12. Minute erstmals Jubel aus – und zwar, weil das vermeintliche 2:0 der Schweden nach Videostudium von den Schiedsrichtern aberkannt wird. Kurz darauf gleicht Roman Josi die Partie aus – und sorgt bei den Fans im und um das Stadion für Ekstase.