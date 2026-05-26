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«Ich habe für alle meine Tickets 2000 Stutz bezahlt» So tief muss ein Eishockeyfan in die Tasche greifen

Andreas Lunghi

26.5.2026

So viel haben Fans für Tickets ausgegeben

So viel haben Fans für Tickets ausgegeben

25.05.2026

Die Eishockey-WM in Zürich und Fribourg ist in vollem Gange und Fans aus aller Welt sorgen für gutbesuchte Spiele. blue News rechnet vor, was ein Matchbesuch kostet – den die Nati bereits jetzt mit tollen Leistungen zurückzahlt.

Redaktion blue Sport

26.05.2026, 14:06

Friedliche Stimmung, gute Organisation und attraktive Spiele – die Eishockey-WM in der Schweiz bietet den Fans aus aller Welt bislang alles, was sie sich wünschen. Doch, was kostet sie ein Matchbesuch?

Einzeltickets für die Gruppenspiele variieren in verschiedenen Kategorien von 30 CHF bis 122 CHF. Für das Spiel Schweiz gegen Finnland am Dienstagabend gingen die Tickets für 90 CHF bis 192 CHF weg. Für die Viertelfinals in der Zürcher SwissLife Arena waren die Tickets für 70 CHF bis 142 CHF erhältlich.

Neben den Einzeltickets sind auch verschiedene Kombi-Tickets erhältlich, mit denen alle Spiele an einem Tag besucht werden können. Diese variieren von 130 CHF bis zu 310 CHF. Für die K.o.-Spiele sind keine Tickets mehr verfügbar. Ausverkauft.

Schweizer Eishockey-Fans euphorisch. «Ganz klar den Weltmeistertitel – zu hundert Prozent!»

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«Wir haben zwei Päckli für Viertelfinal, Halbfinal und Final für total 1100 CHF gekauft. Es sind glaube ich sechs Spiele», sagt ein Schweizer Fan zu blue News. «Es ist ähnlich wie in anderen Jahren. Es ist am oberen Limit, aber es sind auch die Finalspiele. Es ist okay.»

Ein anderer Fan hat gar etwas mehr ausgegeben: «Ich habe mehrere Tagestickets gekauft. Beide ein paar Tage in der Gruppenphase, Halbfinals, Bronze-Spiel und Goldmedaillen-Spiel. Glaube 2000 Stutz total.»

Gute Auswahl an Essen und Getränken

Zum Matchbesuch gehört natürlich auch die Verpflegung – und dafür gibt es in Zürich eine gute Auswahl. Eine Portion Pommes gibt es ab 7.50 CHF. Eine Wurst mit Bürli wird für 8 CHF verkauft, ein Hamburger für 12.50 CHF.

blue News

Neben den Optionen, die in den meisten Schweizer Stadien zu finden sind, gibt es in der SwissLife Arena auch Gehacktes mit Hörnli (14.50 CHF) und Pizza Prosciutto (10.50 CHF) zu kaufen. Pasta und Pizza gibt es auch als Vegi-Option: Pasta mit Basilikumpesto für 10.50 CHF und Pizza Margherita für 9.50 CHF.

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Getränke dürfen natürlich nicht fehlen. Ein Bier kostet 6.80 CHF, ein Glas Wein 9.50 CHF und wer sich einen Longdrink gönnen möchte, braucht 13.50 CHF für einen Aperol Spritz.

Um den Matchbesuch abzurunden, kann man sich bei den verschiedenen Fan-Shops mit unterschiedlichen Fan-Artikeln eindecken. Ein T-Shirt und ein Cap sind schon für je 35 CHF zu haben. Ein Hoodie wird für 75 CHF verkauft. Die Mini-Version von Maskottchen «Cooly» kostet 26 CHF.

Mit den bisherigen Leistungen zahlt die Nati den Fans zurück, was sie sich beim Kauf der Tickets erhofft haben. Die Gruppenphase dürfte für die meisten bereits jeden Rappen wert gewesen sein.

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