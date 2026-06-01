Hirschier wendet sich an Nati-Fans: «Sorry, konnten wir es nicht bis zum Schluss durchziehen» 01.06.2026

Die Schweizer Hockey-Helden werden einen Tag nach der bitteren Final-Niederlage gegen Finnland im Zürcher Volkshaus gebührend von den Fans gefeiert. Bei blue News erklären Hischier, Genoni, Biasca und Cadieux, wie sie die Pleite verarbeiten.

Nico Hischier

Ich fühle viel Dankbarkeit, wie uns die Fans über die ganze WM unterstützt haben. Das ist etwas, was man als Spieler nie vergessen wird. Man hat die Unterstützung in der ganzen Schweiz gespürt, nicht nur von denen im Stadion. Auf der anderen Seite fühlt man sich auch ein bisschen enttäuscht und schuldig, dass man den Fans nicht das geben konnte, was wir spielerisch erhofft hatten. Wir wissen ja, dass wir alles probiert haben, jeder hat 150 Prozent gegeben. Aber es hat einfach wieder nicht gereicht. Wir waren alle überzeugt, dass dies unser Jahr sein wird.

Dass die Schweiz neu auf Rang 1 der Weltrangliste steht, zeigt sicher die Entwicklung, die wir im Eishockey gemacht haben. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass wir jetzt drei Mal im Finale waren. Aber es ist schwierig in diesem Moment irgendwie einen Trost zu finden.

Am Schluss des Spiels hatte ich immer Gänsehaut. Wir sind auch Menschen und wenn man das im Stadion hört, während man noch auf dem Eis ist, sind das Erinerungen, die für immer bleiben werden. Sorry, konnten wir es nicht bis zum Schluss durchziehen.

Leonardo Genoni

Vor allem gestern Abend hat es extrem weh getan. Wir haben ziemlich lange von dieser WM gesprochen. Nicht, dass ich Angst hatte, aber ein gewisser Respekt war da um hierhin zu kommen. Dann beginnen wir so gut und das ganze Land zieht mit. Die Fallhöhe war dann ziemlich hoch. Alle haben den Titel oder mindestens den Final erwartet. Und es ist nicht selbstverständlich, dass man den erreicht. Und wenn du dann im Final steht und noch in der Verlängerung verlierst, tut es extrem fest weh. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn wir dieses Tor gemacht hätten.

Genoni: «Die Fallhöhe war ziemlich hoch»﻿ 01.06.2026

Attilio Biasca

Es ist auch jetzt noch sehr hart, noch sehr frisch. Du willst es unbedingt ändern, aber du kannst halt nicht. Das ist die Realität, aber es wird eine Weile gehen, um es zu akzeptieren. Vor einem Monat habe ich die andere Seite gesehen (Meister mit Fribourg, die Red.) und wollte es umso mehr nochmals erleben. Es war so cool, hier zu spielen. Nicht nur wegen den Siegen, allein wegen der Atmosphäre, es hat so viel Freude gemacht vor den Leuten zu spielen.

Wie wir es neben dem Eis hatten, das hatte auch Einfluss auf dem Eis: Wir hatten so einen Zusammenhalt. Du hast gewusst, wenn du einen Fehler machst, kann es ein anderer für dich ausbügeln. Das ist eine sehr coole und wichtige Kultur, die auch in Zukunft wichtig sein wird. Das will ich auch mal übernehmen.

Im Stadion habe ich mich teils gefühlt, als wäre ich ein kleiner Bub, der in der Garage rumspielt und dann denkst du: Wow, ist das wirklich Realität? Es war dann aber auch sehr taff, die traurigen Leute am Ende des Finals zu sehen.

Attilio Biasca: «Wow, ist das wirklich Realität?» 01.06.2026

Jan Cadieux

Ich war sehr stolz auf die Mannschaft und am Ende hat es mir leidgetan, dass ich sie nicht zum letzten Schritt führen konnte. Ich bin auch stolz auf das Schweizer Publikum und dankbar für die Energie, welche es mitgegeben hat. Eine WM ist für den Gastgeber immer speziell, aber ich glaube, wir haben das Niveau nochmals erhöht und der ganzen Welt gezeigt, was für ein Eishockey-Publikum wir in der Schweiz haben.

Im Final konnten wir nie wirklich unser Eishockey spielen. Wenn man im Leben etwas zu sehr will, setzt man sich vielleicht unter Druck. Es war schade, konnten wir im 5 gegen 3 kein Tor erzielen. Es hätte vielleicht die Spieler etwas geholfen und wäre ein Schritt zu Gold gewesen.

Ich werde in den nächsten paar Tagen, auch wenn es wehtut, dieses Spiel nochmals anschauen, um zu überlegen, was wir hätten anders tun können. Ich muss auch hinterfragen, ob in der Spielvorbereitung alles gut war.