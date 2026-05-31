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Nati-Ticker Schweizer bei kurzem Training gut gelaunt ++ Organisatoren warnen vor Unwetter

Luca Betschart

31.5.2026

Am Sonntagabend will die Schweizer Hockey-Nati gegen Finnland Geschichte schreiben und vor frenetischen Heim-Fans erstmals Weltmeister werden. In unserem Ticker bleibst du auf dem Laufenden. 

Redaktion blue Sport

31.05.2026, 14:24

31.05.2026, 14:37

  • Liveticker
    Neue Beiträge
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  • Schweizer gut gelaunt

    Kurz vor Mittag standen noch ein paar Schweizer Spieler auf dem Eis der SwissLife Arena. Es war ein lockeres Training mit wenigen Feldspielern und allen drei Torhütern. Die Stimmung war sehr ausgelassen und locker – von Nervosität keine Spur.

  • Das sagt Experte Reto Suri vor dem grossen Final gegen Finnland

    Suri: «Das Selbstvertrauen sollte durch alle Linien hoch sein»

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    31.05.2026

  • Starker Regen und Wind erwartet – muss die Fan Zone schliessen?

    Das Organisationskomitee der Eishockey-WM schreibt in einer Mitteilung: «Aufgrund der bereits am vergangenen Wochenende verzeichneten hohen Besucherzahlen ist es sehr wahrscheinlich, dass die maximale Kapazität in der Fan Zone erneut erreicht wird. In diesem Fall kann der Zugang zur offiziellen Fan Zone vorübergehend oder vollständig eingeschränkt werden. Zudem werden starke Regenfälle und kräftige Winde vorhergesagt, was zu einer vorübergehenden Schliessung der offiziellen Fan Zone in Zürich führen kann.»

  • Riesen-Euphorie bei den Schweizer Fans: «Jetzt kann uns keiner mehr stoppen»

    Riesen-Euphorie bei Nati-Fans: «Jetzt kann uns keiner mehr stoppen»

    Riesen-Euphorie bei Nati-Fans: «Jetzt kann uns keiner mehr stoppen»

    Die Schweizer Hockey-Nati zieht mit einem 6:0-Triumph über Norwegen in den Final der Heim-WM ein und lässt die Fans vom ganz grossen Coup träumen.

    30.05.2026

  • Freinacht in Zürich bei Nati-Titel

    Falls das Schweizer Eishockey-Nationalteam am Sonntagabend im Final in Zürich den WM-Titel holt, darf in der Stadt ohne Sperrstunde gefeiert werden. Wie das Zürcher Sicherheitsdepartement bekannt gab, gilt in Innenräumen von Gastwirtschaftsbetrieben eine Freinacht. Gartenrestaurants und Boulevard-Cafés müssen sich hingegen an die normalen Öffnungszeiten halten.

  • Wird die Schweiz am Sonntag Eishockey-Weltmeister?

    Noch ein Sieg fehlt der Schweizer Eishockey-Nati, um den grossen Traum zu verwirklichen. Nach überragenden Leistungen im bisherigen Turnierverlauf trifft das Team von Jan Cadieux am Sonntagabend im Final ab 20.20 Uhr auf Finnland – und will die Gold-Mission erfüllen. Hier halten wir dich rund um die Partie auf dem Laufenden.

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