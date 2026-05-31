Das Organisationskomitee der Eishockey-WM schreibt in einer Mitteilung: «Aufgrund der bereits am vergangenen Wochenende verzeichneten hohen Besucherzahlen ist es sehr wahrscheinlich, dass die maximale Kapazität in der Fan Zone erneut erreicht wird. In diesem Fall kann der Zugang zur offiziellen Fan Zone vorübergehend oder vollständig eingeschränkt werden. Zudem werden starke Regenfälle und kräftige Winde vorhergesagt, was zu einer vorübergehenden Schliessung der offiziellen Fan Zone in Zürich führen kann.»