Am Freitag startet die Schweiz gegen Tschechien in die Eishockey-WM. Damit kommt es in der Gruppe B gleich zum Auftakt zur Revanche für die 0:2-Pleite vor einem Jahr im WM-Final in Prag. Das Spiel gibt es ab 16.20 Uhr hier im Live-Ticker.

Redaktion blue Sport Syl Battistuzzi

live IIHF Eishockey-WM Männer 2025: Schweiz - Tschechien Fr 09.05. 16:10 - 18:55 ∙ SRF zwei ∙ 165 Min Mit tv.blue.ch anschauen tv.blue.ch