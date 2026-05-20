Die Aufstellung ist da: So spielt die Schweiz

Leonardo Genoni steht zwischen den Pfosten. Pius Suter ist heute nicht dabei und wird durch Nicolas Baechler ersetzt. Neben Sven Andrighetto und Denis Malgin wird allerdings Théo Rochette auflaufen.

Gegen Deutschland noch 13. Stürmer, heute in der ersten Reihe: Attilio Biasca darf sich neben den Nico Hischier und Timo Meier versuchen.