Drei Spiele, drei Siege: Die Hockey-Nati ist an der Heim-WM auf Kurs und will am Mittwoch im Duell mit dem noch ungeschlagenen Österreich den nächsten Schritt in Richtung Viertelfinal machen. Jetzt live.
Der Live-Ticker
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Liveticker
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Aufstellung Österreich: Zwerger und Rohrer nicht im Kader
Etwas überraschend figurieren die beiden National-League-Spieler Dominic Zwerger (HC Ambri-Piotta) und Vinzenz Rohrer (ZSC Lions) nicht im Kader der Österreicher. Sie werden nach drei Spielen innerhalb von vier Tagen geschont.
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Die Aufstellung ist da: So spielt die Schweiz
Leonardo Genoni steht zwischen den Pfosten. Pius Suter ist heute nicht dabei und wird durch Nicolas Baechler ersetzt. Neben Sven Andrighetto und Denis Malgin wird allerdings Théo Rochette auflaufen.
Gegen Deutschland noch 13. Stürmer, heute in der ersten Reihe: Attilio Biasca darf sich neben den Nico Hischier und Timo Meier versuchen.
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Suri: «Die Nati muss die Österreicher sicher respektieren»
Reto Suri blickt im Gespräch mit blue Sport auf den vierten Schweizer Auftritt voraus.
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Nati-Fans begeistern Hischier: «Es ist richtig geil, hier zu spielen»
Nach dem Kantersieg über Deutschland am Montag zeigt sich Nico Hischier begeistert von der WM-Atmosphäre in der Swiss Life Arena.
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Schweizer von makellosem Österreich gefordert
Die Schweiz trifft im vierten Auftritt an der Heim-WM auf Österreich, einen Gegner, der nach drei Partien ebenfalls das Punktemaximum aufweist. Nach den Erfolgen gegen Grossbritannien (5:2) und Ungarn (4:2) gewann die ÖEHV-Auswahl am Montag mit 3:1 auch gegen Lettland, einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Viertelfinals.
An der Bande der Österreicher steht der Schweizer Roger Bader. Dieser sieht sein Heimatland klar in der Favoritenrolle, auch weil sein Team die vierte Partie innerhalb von fünf Tagen bestreitet.
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Hallo …
… und herzlich willkommen zum Live-Ticker der WM-Partie zwischen der Schweiz und Österreich. Beide Nationen sind optimal ins Turnier gestartet und stehen nach drei Spielen mit dem Punktemaximum da. Wer holt sich den vierten Sieg? Hier bist du ab 16.20 Uhr live mit dabei.
Mi 20.05. 16:00 - 19:15 ∙ SRF zwei ∙ 195 Min