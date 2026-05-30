  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WM-Halbfinal im Ticker Das 2. Drittel läuft – wie kommt die Schweiz aus der Kabine?

Andreas Lunghi

30.5.2026

Christoph Bertschy trifft herrlich zur Schweizer Führung

Christoph Bertschy trifft herrlich zur Schweizer Führung

30.05.2026

Der Schweizer Hockey-Nati bietet sich an der Heim-WM in Zürich die grosse Chance auf den dritten Finaleinzug in Folge. Die letzte Hürde: Überraschungsteam Norwegen. Hier bist du ab 15.20 Uhr live mit dabei.

Redaktion blue Sport

30.05.2026, 14:15

30.05.2026, 16:10

Der Live-Ticker

Schweiz vs. Norwegen
1:0 *
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 20. Minute

    Die Schweiz führt zur ersten Pause

    Die Pausensirene ist kaum zu hören, sie ertönt aber. Die Schweiz führt nach den ersten 20 Minuten mit 1:0 gegen Norwegen.

  • 20. Minute

    Nächste gute Chance

    Andrighetto lanciert den Konter über den linken Flügel, gibt an Malgin ab, der gleich weiterleitet. Haukeland pariert dann den Direktschuss von Thürkauf aus dem rechten Bullykreis.

  • 18. Minute

    Jetzt ist sie drin! Bertschy trifft zur Führung

    Die Halle explodiert! Christoph Bertschy erkämpft sich hinter dem Tor die Scheibe und läuft in den Slot. Er schiesst aus dem linken Bullykreis aus der Drehung ab und trifft zur Schweizer Führung!

  • 17. Minute

    Norwegen wieder komplett

    Salsten ist zurück auf dem Eis und läuft gleich den norwegischen Konter. Dieser wird bereits in der Mittelzone von den Schweizern unterbunden.

  • 15. Minute

    Nächste Grosschance

    Rochette läuft durch den Slot und zieht ab. Haukeland lässt nach vorne abprallen, wo Thürkauf den Nachschuss verpasst.

  • 14. Minute

    Strafe gegen Norwegen

    Ein Norweger tankt sich am linken Flügel durch und zieht direkt aufs Tor. Genoni hält, weiss aber nicht wo die Scheibe ist – ein Verteidiger klärt die Situation. Gleichzeitig räumt Salsten den scheibenlosen Egli ins Schweizer Tor und muss wegen Behinderung für zwei Minuten auf die Strafbank.

  • 13. Minute

    Viele Fehler im Spielaufbau

    Bei den Schweizern schleichen sich vermehrt Fehler im Spielaufbau ein. Ein blinder Pass, der von den Norwegern abgefangen wird, bleibt ohne Folgen.

  • 12. Minute

    Bertschy mit dem nächsten Abschluss

    Bertschy kommt im Slot der Norweger etwas unverhofft an die Scheibe und zieht aus der Drehung ab. Sein Schuss geht links am Tor von Haukeland vorbei.

  • 10. Minute

    Druckphase der Norweger

    Norwegen drückt aufs Gas und setzt sich in der Schweizer Zone fest. Genoni muss zweimal eingreifen und hat einmal Glück, dass ein Schuss von rechts am Tor vorbeigeht.

  • 9. Minute

    Schweiz unorganisiert

    Die Schweizer sind in der Defensive für einmal unorganisiert und prompt wird es gefährlich. Solberg hat links freie Schussbahn und verzieht.

  • 8. Minute

    Riat trifft nur den eigenen Mann

    Die Schweiz zieht das Powerplay auf, findet aber kaum Lücken, um abzuschliessen. Riat trifft nur Jäger vor sich. Mit der zweiten Powerplay-Linie läuft es besser und Niederreiter verpasst nur knapp. Norwegen ist wieder vollzählig.

  • 6. Minute

    Strafe gegen Norwegen

    Martinsen ringt Moser zu Boden und hält ihn dann fest. Das gibt natürlich eine 2-Minuten-Strafe. Erstes Powerplay für die Schweizer.

  • 5. Minute

    Schweiz setzt sich erstmals fest

    Josi wirbelt am linken Flügel und lässt für Andrighetto liegen. Er prüft Haukeland aus spitzem Winkel. Die Schweiz bleibt in der gegnerischen Zone und kommt zum nächsten guten Abschluss, wieder hält der norwegische Torhüter.

  • 3. Minute

    Genoni muss erstmals eingreifen

    Die Norweger können ihr Powerplay noch aufziehen und kommen zu den ersten Abschlüssen, die Genoni alle hält. Nur bei einem Schuss von Solberg muss er nicht eingreifen, der geht knapp links am Tor vorbei. Josi ist zurück und die Schweiz wieder komplett.

  • 2. Minute

    Chance in Unterzahl

    Plötzlich ist am linken Flügel alles offen und Thürkauf läuft allen davon. Sein Handgelenkschuss verfehlt das Tor nur knapp.

  • 1. Minute

    Strafe gegen die Schweiz

    Roman Josi fällt einen Gegenspieler mit einem Beinstellen und muss ebenfalls raus. Es ist ein nervöser Beginn.

  • 1. Minute

    Bereits erste Strafen

    Nach einem Spielunterbruch kommt es vor dem norwegischen Tor bereits zur ersten Rangelei. Es müssen je ein Schweizer und ein Norweger raus. Es sind die Ken Jäger und Tinus Koblar.

  • 1. Minute

    Die Partie läuft!

    Der Puck ist im Spiel und das 1. Drittel läuft!

  • Andres Ambühl heizt den Fans ein

    Nati-Legende Andres Ambühl läutet beim Pre-Match-Ritual die Kuhglocke und heizt den Fans mächtig ein. Die Stimmung ist bereits vor dem ersten Bully hervorragend!

  • Fanzone bereits voll

    Wie die Polizei vor dem Stadion bekannt gibt, ist die offizielle Fanzone neben der SwissLife Arena bereits voll. Aus Sicherheitsgründen werden keine Menschen mehr reingelassen. Wie es da während des Viertelfinals gegen Schweden aussah, siehst du im folgenden Artikel.

    Ekstase im Festzelt. Das Drama im 1. Drittel gegen Schweden – erzählt von 1600 Schweizer Fans

    Ekstase im FestzeltDas Drama im 1. Drittel gegen Schweden – erzählt von 1600 Schweizer Fans

  • Die Aufstellung ist da

    Wie zu erwarten war, steht auch heute Leonardo Genoni zwischen den Pfosten. Im Sturm kehrt Pius Suter nach seiner verletzungsbedingten Pause zurück und ersetzt den gesperrten Timo Meier in der ersten Linie.

  • Meier für das Halbfinale gesperrt

    Die Schweiz wird gegen Norwegen auf Timo Meier verzichten müssen. Der 29-Jährige wurde nach seinem Kniecheck im Viertelfinale gegen Schwedens Oskar Sunqvist für ein Spiel gesperrt. 

    Hockey-WM im Ticker. Präsentation der Starting Six: Krueger folgt auf Federer ++ Fanzone in Zürich bereits voll

    Hockey-WM im TickerPräsentation der Starting Six: Krueger folgt auf Federer ++ Fanzone in Zürich bereits voll

    Der Stürmer der New Jersey Devils trat in den letzten Spielen an der Seite von Nico Hischier und Attilio Biasca auf. Der Nati wird nicht nur sein Offensivdrang fehlen, sondern auch seine Energie. Meier ist dafür bekannt, viel Intensität ins Spiel reinzubringen.

  • Suri: «Norwegen ist eine spielerisch starke Mannschaft»

    Suri: «Norwegen ist eine spielerisch starke Mannschaft»

    Suri: «Norwegen ist eine spielerisch starke Mannschaft»

    29.05.2026

  • Nati, aufgepasst vor diesem Eishockey-Haaland!

    Nati-Gegner Norwegen verfügt über junge Offensivspieler, die bisher für Furore sorgen: Tinus Luc Koblar (18) und Noah Steen (21) haben an dieser WM bereits je sechs Tore erzielt.

    Der erst 18-jährige Koblar ist der gefährlichste Skorer der Norweger. Mit sechs Treffern und insgesamt neun Skorerpunkten führt er die interne Wertung seines Teams an. Der Stürmer beweist trotz seines jungen Alters bemerkenswerte Nervenstärke vor dem gegnerischen Tor und zählt zu den Entdeckungen dieser Weltmeisterschaft.

    Nicht weniger gefährlich ist Noah Steen. Der 21-Jährige hat ebenfalls bereits sechsmal getroffen und sorgt mit seinem Tempo und seiner Abschlussstärke regelmässig für Gefahr. Gemeinsam bilden die beiden das offensive Herzstück der norwegischen Mannschaft.

    Die jungen Norweger sind gefährlich. Nati, aufgepasst vor diesem Eishockey-Haaland!

    Die jungen Norweger sind gefährlichNati, aufgepasst vor diesem Eishockey-Haaland!

  • Nati-Coach Cadieux: «Im Halbfinal wird es noch schwieriger als gegen Schweden»

    Cadieux: «Im Halbfinal wird es noch schwieriger als gegen Schweden»

    Cadieux: «Im Halbfinal wird es noch schwieriger als gegen Schweden»

    28.05.2026

  • Die Schweizer Nati in der Favoritenrolle

    Die Schweiz steigt nach den bisher überzeugenden Auftritten mit acht Siegen aus acht Spielen als klarer Favorit ins Duell mit den Norwegern, die erstmals an einer WM im Halbfinal stehen. Vor einem Jahr setzten sich die Schweizer in der WM-Vorrunde 3:0 durch, allerdings gegen ein komplett anderes Team, das nur knapp den Abstieg verhindern konnte.

    Gegner im Final wäre am Sonntagabend Rekordweltmeister Kanada oder Finnland, im Fall einer Halbfinalniederlage würde die Schweiz um Bronze spielen.

  • Hallo …

    … und herzlich willkommen zum Live-Ticker des WM-Halbfinals zwischen der Schweiz und Norwegen. Ab 15.20 Uhr kämpfen die beiden Teams in der SwissLife Arena in Zürich um den Einzug ins grosse Endspiel. Hier bist du live mit dabei.

    • Mehr anzeigen
IIHF Eishockey-WM Männer 2026: Halbfinale: Schweiz - Norwegen
live
IIHF Eishockey-WM Männer 2026: Halbfinale: Schweiz - Norwegen

Sa 30.05. 15:00 - 18:05 ∙ SRF zwei ∙ 185 Min

Mit tv.blue.ch anschauen

Das könnte dich auch interessieren

Ein Katzensprung: Der Weg der Nati-Stars vom Spielerhotel ins Stadion

Ein Katzensprung: Der Weg der Nati-Stars vom Spielerhotel ins Stadion

28.05.2026

Schweizer Fans träumen vom Titel: «Das Drehbuch ist geschrieben»

Schweizer Fans träumen vom Titel: «Das Drehbuch ist geschrieben»

28.05.2026

Meistgelesen

Die Halle bebt! Christoph Bertschy trifft kurz vor der Pause zur Schweizer Führung
Salzgebers Tochter Cloé drückt für WM-Halbfinal ihrem Schatz Simon Knak den Daumen
«Unsere Ansprüche an die Liebe sind völlig verrückt»
90-jähriger E-Bike-Fahrer stirbt nach Frontalkollision mit Postauto
Täter hing Verschwörungstheorien an +++ Bundesrat Jans: «Mich haben die Bilder schockiert»

Mehr zur Eishockey-WM

SMS läutete Beziehung neu ein. Salzgebers Tochter Cloé drückt für WM-Halbfinal ihrem Schatz Simon Knak den Daumen

SMS läutete Beziehung neu einSalzgebers Tochter Cloé drückt für WM-Halbfinal ihrem Schatz Simon Knak den Daumen

350 Meter vom Hotel entfernt. Kürzester Arbeitsweg: Eishockey-Nati wohnt quasi auf dem Eis

350 Meter vom Hotel entferntKürzester Arbeitsweg: Eishockey-Nati wohnt quasi auf dem Eis

EVZ-Meistertrainer ist Norweger. Tangnes: «Ich hoffe wirklich, dass dies endlich das Jahr der Schweiz wird»

EVZ-Meistertrainer ist NorwegerTangnes: «Ich hoffe wirklich, dass dies endlich das Jahr der Schweiz wird»

Reto Suri warnt vor nächstem Nati-Gegner. «Die Norweger sind eine spielerisch starke Mannschaft»

Reto Suri warnt vor nächstem Nati-Gegner«Die Norweger sind eine spielerisch starke Mannschaft»

Schweizer Fans siegessicher. «Das Drehbuch ist geschrieben, jetzt ist der Titel fällig»

Schweizer Fans siegessicher«Das Drehbuch ist geschrieben, jetzt ist der Titel fällig»