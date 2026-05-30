Nati-Gegner Norwegen verfügt über junge Offensivspieler, die bisher für Furore sorgen: Tinus Luc Koblar (18) und Noah Steen (21) haben an dieser WM bereits je sechs Tore erzielt.

Der erst 18-jährige Koblar ist der gefährlichste Skorer der Norweger. Mit sechs Treffern und insgesamt neun Skorerpunkten führt er die interne Wertung seines Teams an. Der Stürmer beweist trotz seines jungen Alters bemerkenswerte Nervenstärke vor dem gegnerischen Tor und zählt zu den Entdeckungen dieser Weltmeisterschaft.

Nicht weniger gefährlich ist Noah Steen. Der 21-Jährige hat ebenfalls bereits sechsmal getroffen und sorgt mit seinem Tempo und seiner Abschlussstärke regelmässig für Gefahr. Gemeinsam bilden die beiden das offensive Herzstück der norwegischen Mannschaft.