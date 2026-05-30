Der Schweizer Hockey-Nati bietet sich an der Heim-WM in Zürich die grosse Chance auf den dritten Finaleinzug in Folge. Die letzte Hürde: Überraschungsteam Norwegen. Hier bist du ab 15.20 Uhr live mit dabei.
Der Live-Ticker
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Liveticker
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Liveticker beendet
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20. Minute
Die Schweiz führt zur ersten Pause
Die Pausensirene ist kaum zu hören, sie ertönt aber. Die Schweiz führt nach den ersten 20 Minuten mit 1:0 gegen Norwegen.
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20. Minute
Nächste gute Chance
Andrighetto lanciert den Konter über den linken Flügel, gibt an Malgin ab, der gleich weiterleitet. Haukeland pariert dann den Direktschuss von Thürkauf aus dem rechten Bullykreis.
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18. Minute
Jetzt ist sie drin! Bertschy trifft zur Führung
Die Halle explodiert! Christoph Bertschy erkämpft sich hinter dem Tor die Scheibe und läuft in den Slot. Er schiesst aus dem linken Bullykreis aus der Drehung ab und trifft zur Schweizer Führung!
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17. Minute
Norwegen wieder komplett
Salsten ist zurück auf dem Eis und läuft gleich den norwegischen Konter. Dieser wird bereits in der Mittelzone von den Schweizern unterbunden.
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15. Minute
Nächste Grosschance
Rochette läuft durch den Slot und zieht ab. Haukeland lässt nach vorne abprallen, wo Thürkauf den Nachschuss verpasst.
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14. Minute
Strafe gegen Norwegen
Ein Norweger tankt sich am linken Flügel durch und zieht direkt aufs Tor. Genoni hält, weiss aber nicht wo die Scheibe ist – ein Verteidiger klärt die Situation. Gleichzeitig räumt Salsten den scheibenlosen Egli ins Schweizer Tor und muss wegen Behinderung für zwei Minuten auf die Strafbank.
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13. Minute
Viele Fehler im Spielaufbau
Bei den Schweizern schleichen sich vermehrt Fehler im Spielaufbau ein. Ein blinder Pass, der von den Norwegern abgefangen wird, bleibt ohne Folgen.
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12. Minute
Bertschy mit dem nächsten Abschluss
Bertschy kommt im Slot der Norweger etwas unverhofft an die Scheibe und zieht aus der Drehung ab. Sein Schuss geht links am Tor von Haukeland vorbei.
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10. Minute
Druckphase der Norweger
Norwegen drückt aufs Gas und setzt sich in der Schweizer Zone fest. Genoni muss zweimal eingreifen und hat einmal Glück, dass ein Schuss von rechts am Tor vorbeigeht.
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9. Minute
Schweiz unorganisiert
Die Schweizer sind in der Defensive für einmal unorganisiert und prompt wird es gefährlich. Solberg hat links freie Schussbahn und verzieht.
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8. Minute
Riat trifft nur den eigenen Mann
Die Schweiz zieht das Powerplay auf, findet aber kaum Lücken, um abzuschliessen. Riat trifft nur Jäger vor sich. Mit der zweiten Powerplay-Linie läuft es besser und Niederreiter verpasst nur knapp. Norwegen ist wieder vollzählig.
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6. Minute
Strafe gegen Norwegen
Martinsen ringt Moser zu Boden und hält ihn dann fest. Das gibt natürlich eine 2-Minuten-Strafe. Erstes Powerplay für die Schweizer.
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5. Minute
Schweiz setzt sich erstmals fest
Josi wirbelt am linken Flügel und lässt für Andrighetto liegen. Er prüft Haukeland aus spitzem Winkel. Die Schweiz bleibt in der gegnerischen Zone und kommt zum nächsten guten Abschluss, wieder hält der norwegische Torhüter.
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3. Minute
Genoni muss erstmals eingreifen
Die Norweger können ihr Powerplay noch aufziehen und kommen zu den ersten Abschlüssen, die Genoni alle hält. Nur bei einem Schuss von Solberg muss er nicht eingreifen, der geht knapp links am Tor vorbei. Josi ist zurück und die Schweiz wieder komplett.
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2. Minute
Chance in Unterzahl
Plötzlich ist am linken Flügel alles offen und Thürkauf läuft allen davon. Sein Handgelenkschuss verfehlt das Tor nur knapp.
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1. Minute
Strafe gegen die Schweiz
Roman Josi fällt einen Gegenspieler mit einem Beinstellen und muss ebenfalls raus. Es ist ein nervöser Beginn.
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1. Minute
Bereits erste Strafen
Nach einem Spielunterbruch kommt es vor dem norwegischen Tor bereits zur ersten Rangelei. Es müssen je ein Schweizer und ein Norweger raus. Es sind die Ken Jäger und Tinus Koblar.
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1. Minute
Die Partie läuft!
Der Puck ist im Spiel und das 1. Drittel läuft!
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Andres Ambühl heizt den Fans ein
Nati-Legende Andres Ambühl läutet beim Pre-Match-Ritual die Kuhglocke und heizt den Fans mächtig ein. Die Stimmung ist bereits vor dem ersten Bully hervorragend!
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Fanzone bereits voll
Wie die Polizei vor dem Stadion bekannt gibt, ist die offizielle Fanzone neben der SwissLife Arena bereits voll. Aus Sicherheitsgründen werden keine Menschen mehr reingelassen. Wie es da während des Viertelfinals gegen Schweden aussah, siehst du im folgenden Artikel.
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Die Aufstellung ist da
Wie zu erwarten war, steht auch heute Leonardo Genoni zwischen den Pfosten. Im Sturm kehrt Pius Suter nach seiner verletzungsbedingten Pause zurück und ersetzt den gesperrten Timo Meier in der ersten Linie.
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Meier für das Halbfinale gesperrt
Die Schweiz wird gegen Norwegen auf Timo Meier verzichten müssen. Der 29-Jährige wurde nach seinem Kniecheck im Viertelfinale gegen Schwedens Oskar Sunqvist für ein Spiel gesperrt.
Der Stürmer der New Jersey Devils trat in den letzten Spielen an der Seite von Nico Hischier und Attilio Biasca auf. Der Nati wird nicht nur sein Offensivdrang fehlen, sondern auch seine Energie. Meier ist dafür bekannt, viel Intensität ins Spiel reinzubringen.
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Suri: «Norwegen ist eine spielerisch starke Mannschaft»
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Nati, aufgepasst vor diesem Eishockey-Haaland!
Nati-Gegner Norwegen verfügt über junge Offensivspieler, die bisher für Furore sorgen: Tinus Luc Koblar (18) und Noah Steen (21) haben an dieser WM bereits je sechs Tore erzielt.
Der erst 18-jährige Koblar ist der gefährlichste Skorer der Norweger. Mit sechs Treffern und insgesamt neun Skorerpunkten führt er die interne Wertung seines Teams an. Der Stürmer beweist trotz seines jungen Alters bemerkenswerte Nervenstärke vor dem gegnerischen Tor und zählt zu den Entdeckungen dieser Weltmeisterschaft.
Nicht weniger gefährlich ist Noah Steen. Der 21-Jährige hat ebenfalls bereits sechsmal getroffen und sorgt mit seinem Tempo und seiner Abschlussstärke regelmässig für Gefahr. Gemeinsam bilden die beiden das offensive Herzstück der norwegischen Mannschaft.
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Nati-Coach Cadieux: «Im Halbfinal wird es noch schwieriger als gegen Schweden»
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Die Schweizer Nati in der Favoritenrolle
Die Schweiz steigt nach den bisher überzeugenden Auftritten mit acht Siegen aus acht Spielen als klarer Favorit ins Duell mit den Norwegern, die erstmals an einer WM im Halbfinal stehen. Vor einem Jahr setzten sich die Schweizer in der WM-Vorrunde 3:0 durch, allerdings gegen ein komplett anderes Team, das nur knapp den Abstieg verhindern konnte.
Gegner im Final wäre am Sonntagabend Rekordweltmeister Kanada oder Finnland, im Fall einer Halbfinalniederlage würde die Schweiz um Bronze spielen.
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Hallo …
… und herzlich willkommen zum Live-Ticker des WM-Halbfinals zwischen der Schweiz und Norwegen. Ab 15.20 Uhr kämpfen die beiden Teams in der SwissLife Arena in Zürich um den Einzug ins grosse Endspiel. Hier bist du live mit dabei.
Sa 30.05. 15:00 - 18:05 ∙ SRF zwei ∙ 185 Min