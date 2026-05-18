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WM-Nachbarduell im Ticker Josi rettet für Egli: Die Nati tut sich gegen Deutschland schwer

Andreas Lunghi

18.5.2026

Während die Schweizer Nati nach zwei WM-Spielen mit dem Punktemaximum dasteht, ist Deutschland nach zwei Pleiten bereits unter Druck. Wer gewinnt das Nachbarduell in der Swiss Life Arena? Jetzt live.

Redaktion blue Sport

18.05.2026, 19:44

18.05.2026, 20:52

Der Live-Ticker

Schweiz vs. Deutschland
0:0 *
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 20. Minute

    Torloses Startdrittel

    Und dann war es das von den ersten zwanzig Minuten. Keine Tore zwischen der Schweiz und Deutschland.

  • 20. Minute

    Strafe gegen die Schweiz

    Kurz vor der Sirene holt sich Timo Meier wegen eines Faustschlages ins Gesicht seines Gegenspielers eine unnötige Strafe ab. 

  • 19. Minute

    Deutschland steht kompakt

    Die Schweiz tut sich in der Offensivzone schwer und kommt gegen aufsässige Deutsche nur spärlich zu guten Torchancen. Eine Minute bleibt im Startdrittel zu spielen.

  • 15. Minute

    Genoni rettet nach Knak-Fehler

    Knak mit einem kapitalen Scheibenverlust im Spielaufbau, doch Genoni verhindert die Deutschland-Führung.

  • 14. Minute

    Rochette mit der nächsten Gelegenheit

    Hischier steckt wunderbar durch auf Rochette, aber auch dieser findet seinen Meister in Stettmer

  • 13. Minute

    Timo Meier scheitert an Stettmer

    Nach einem Scheibengewinn von Jung schaltet die Schweiz schnell um und Timo Meier kommt über die rechte Seite zum Abschluss. Doch Deutschland-Keeper Stettmer ist zur Stelle.

  • 11. Minute

    Deutschland komplett

    Der Nati gelingt in ihrem ersten Powerplay nicht viel. Josi muss gar erneut einen Konter der Deutschen stoppen, um Schlimmeres zu verhindern. Die Strafe gegen Fischbuch ist vorbei.

  • 9. Minute

    Powerplay für die Schweiz

    Fischbuch bedient sich gegen Jäger unerlaubter Mittel. Und so kommt es zur ersten Überzahl für die Schweiz.

  • 8. Minute

    Josi rettet für Egli

    Dominik Egli kriegt seine Beine in der neutralen Zone nicht geordnet, verliert die Scheibe und so kommt Deutschland zu einem 2 gegen 1. Doch Roman Josi löst das mit all seiner Routine und kann den Querpass-Versuch abfangen.

  • 7. Minute

    Malgin verpasst die Führung

    Erste gute Chance für die Schweiz: Andrighetto kommt in der Mittelzone in Puckbesitz und lanciert Suter, der sogleich weiterleitet zu Malgin. Doch der Abschluss des ZSC-Stürmers ist zu harmlos.

  • 4. Minute

    Erste Chance für Deutschland

    Kaum ist das Powerplay vorbei, kommen die Deutschen doch noch zu einer heissen Szene vor Leonardo Genoni. Der Torhüter hält dicht, dann kommt es zum Tohuwabohu vor dem Schweizer Tor und die Emotionen kochen ein erstes Mal hoch.

  • 4. Minute

    Starkes Boxplay der Schweiz

    Deutschland kann sich während der zwei Minuten in Überzahl nie richtig im Schweizer Drittel installieren. Und so vergeht die Strafe wie im Flug, ohne dass es auch nur im Ansatz gefährlich wird.

  • 2. Minute

    Strafe gegen die Schweiz

    Wie schon gegen Lettland kassiert die Nati eine frühe Strafe. Andrighetto muss wegen Beinstellens für 2 Minuten raus. Powerplay für Deutschland.

  • 1. Minute

    Die Partie läuft!

    Holt sich die Schweiz im dritten WM-Spiel den dritten Sieg?

  • Die Aufstellung ist da: So spielt die Nati gegen Deutschland

  • Berra ist zurück!

    Die Schweizer Nati erhält vor dem WM-Spiel gegen Deutschland zusätzlichen Aufwind. Goalie Reto Berra, ist nach überstandener Krankheit ins Teamcamp zurückgekehrt und stand am Montagvormittag beim Pre-Game-Skate erstmals wieder mit der Mannschaft auf dem Eis. Zur Begrüssung gab es Applaus von den Teamkollegen.

    Für das Spiel gegen Deutschland kommt der 38-jährige Meistergoalie von Fribourg-Gottéron aber noch nicht zum Einsatz. Trainer Jan Cadieux setzt erneut auf das Goalie-Duo Leonardo Genoni und Sandro Aeschlimann.

    Durch Berras Rückkehr wird Kevin Pasche vorerst nicht mehr benötigt. Der Lausanne-Goalie bleibt aber weiterhin in Zürich, bis klar ist, dass sich Berra vollständig erholt hat.

  • Deutschland unter Zugzwang

    Die mit zwei Siegen gestarteten Schweizer sind für die heutige Partie zu favorisieren, umso mehr, als den Deutschen mit Leon Draisaitl, Tim Stützle, J.J. Peterka und Nico Sturm vier NHL-Spieler absagten. Dazu fehlt auch der langjährige Captain Moritz Müller. Der unbestrittene Teamleader ist der bei den Detroit Red Wings tätige Moritz Seider, der 2022 als bester Rookie der NHL ausgezeichnet wurde. Der 25-Jährige ist nicht nur defensiv stark, er besitzt auch offensive Qualitäten.

    Auch wegen der vielen Absagen zählt Harold Kreis gleich auf fünf WM-Debütanten. Der 67-Jährige, der als Trainer sowohl mit Lugano (2006) als auch den ZSC Lions (2008) den Schweizer Meistertitel gewann, ist seit März 2023 Headcoach der Deutschen, die er an seiner ersten WM in diesem Amt gleich zur Silbermedaille führte. Vor einem Jahr bedeutete allerdings bereits die Vorrunde Endstation, und an den Olympischen Spielen in Mailand ging die Mannschaft im Viertelfinal gegen die Slowakei sang- und klanglos mit 2:6 unter.

    Grösseren Druck verspürt Kreis dennoch nicht. Wann wäre es für ihn ein gutes Turnier? «Wenn ich das Gefühl habe, das Potenzial aus der Mannschaft herausgeholt zu haben. Wenn der Tank leer ist.» Bisher verlief die WM für die Deutschen enttäuschend. Die Niederlage gegen Finnland (1:3) zum Auftakt kam nicht unerwartet, das Schlüsselspiel gegen Lettland am Sonntagabend ging jedoch mit 0:2 verloren. Damit droht das Team erneut, den Einzug in die Viertelfinals zu verpassen, was es für die Schweiz nicht einfacher machen dürfte.

    Bundestrainer Harold Kreis ist vor dem Duell gegen die Schweiz gefordert.
    Bundestrainer Harold Kreis ist vor dem Duell gegen die Schweiz gefordert.
    Keystone

  • Cadieux: «Wir müssen bescheiden bleiben»

    3:1 gegen die USA, 4:2 gegen Lettland – der Schweizer Eishockey-Nati ist der Auftakt in die Heim-WM geglückt. Dennoch tritt Trainer Jan Cadieux nach dem Sieg gegen die USA auf die Euphoriebremse.

    Nati-Coach Cadieux tritt auf Euphorie-Bremse: «Wir müssen bescheiden bleiben»

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    16.05.2026

  • Hallo …

    … und herzlich willkommen zum Ticker der dritten WM-Partie der Schweizer Eishockey-Nati. Am Montag ab 20.20 Uhr trifft die Mannschaft von Jan Cadieux auf Deutschland. Während die Schweiz nach zwei Spielen mit dem Punktemaximum dasteht, sind die Deutschen nach zwei Niederlagen bereits unter Druck. Wer holt sich heute den Sieg?

    • Mehr anzeigen
IIHF Eishockey-WM Männer 2026: Deutschland - Schweiz
live
IIHF Eishockey-WM Männer 2026: Deutschland - Schweiz

Mo 18.05. 20:00 - 23:05 ∙ SRF zwei ∙ 185 Min

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