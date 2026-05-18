Josi rettet für Egli: Die Nati tut sich gegen Deutschland schwer

Die mit zwei Siegen gestarteten Schweizer sind für die heutige Partie zu favorisieren, umso mehr, als den Deutschen mit Leon Draisaitl, Tim Stützle, J.J. Peterka und Nico Sturm vier NHL-Spieler absagten. Dazu fehlt auch der langjährige Captain Moritz Müller. Der unbestrittene Teamleader ist der bei den Detroit Red Wings tätige Moritz Seider, der 2022 als bester Rookie der NHL ausgezeichnet wurde. Der 25-Jährige ist nicht nur defensiv stark, er besitzt auch offensive Qualitäten.

Auch wegen der vielen Absagen zählt Harold Kreis gleich auf fünf WM-Debütanten. Der 67-Jährige, der als Trainer sowohl mit Lugano (2006) als auch den ZSC Lions (2008) den Schweizer Meistertitel gewann, ist seit März 2023 Headcoach der Deutschen, die er an seiner ersten WM in diesem Amt gleich zur Silbermedaille führte. Vor einem Jahr bedeutete allerdings bereits die Vorrunde Endstation, und an den Olympischen Spielen in Mailand ging die Mannschaft im Viertelfinal gegen die Slowakei sang- und klanglos mit 2:6 unter.

Grösseren Druck verspürt Kreis dennoch nicht. Wann wäre es für ihn ein gutes Turnier? «Wenn ich das Gefühl habe, das Potenzial aus der Mannschaft herausgeholt zu haben. Wenn der Tank leer ist.» Bisher verlief die WM für die Deutschen enttäuschend. Die Niederlage gegen Finnland (1:3) zum Auftakt kam nicht unerwartet, das Schlüsselspiel gegen Lettland am Sonntagabend ging jedoch mit 0:2 verloren. Damit droht das Team erneut, den Einzug in die Viertelfinals zu verpassen, was es für die Schweiz nicht einfacher machen dürfte.