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Nati-Stimmen zum 9:0 gegen Ungarn «Super Mensch, Top-Leader und unser Herz – Roman Josi ist nicht umsonst unser Captain»

Luca Betschart

23.5.2026

Thürkauf: «Roman Josi ist unser Captain und unser Herz»

Thürkauf: «Roman Josi ist unser Captain und unser Herz»

23.05.2026

Nach einem verhaltenen Start feiert die Schweizer Eishockey-Nati auch gegen Ungarn ein Schützenfest und bricht beim 9:0-Triumph mehrere Rekorde. Die Stimmen zum Spiel.

,

Andreas Lunghi, Luca Betschart

23.05.2026, 19:50

23.05.2026, 19:52

Calvin Thürkauf

«Die Ungarn haben im ersten Drittel sehr solid gespielt, konnten Druck machen und uns in Schwierigkeiten bringen. Wir haben es uns auch selbst schwierig gemacht. Wir haben nicht mit dieser Pace gespielt, wie wir es ab dem zweiten Drittel gemacht haben. Das war ausschlaggebend. (...) Aber wir müssen einen Weg finden, dass wir schon im ersten Drittel so spielen können.

Roman Josi ist ein Top-Spieler. Er ist unser Captain und unser Herz. Er ist ein super Mensch und spielt gut. Er ist nicht umsonst unser Captain und gibt alles für die Mannschaft – offensiv wie defensiv. Er ist ein Top-Leader und wird uns weiterhin anführen.

Es macht sehr viel Spass mit Nino (Niederreiter) und Christoph (Bertschy). Wir haben untereinander ein gutes Verhältnis und wissen, wo wir stehen und spielen füreinander. Das Wichtigste ist, dass wir das auf das Eis bringen, was der Coach will und der Mannschaft helfen können.»

Josi mit Hattrick. Nächste Sternstunde, nächste Rekorde: Gnadenlose Hockey-Nati besiegt Ungarn mit 9:0

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Christoph Bertschy

«Die Ungarn haben im ersten Drittel viel richtig gemacht, alles gegeben und gut verteidigt. Wir hatten noch etwas weniger Zug auf das Goal und waren weniger geradlinig. Das kam dann im zweiten Drittel extrem und brachte uns den Erfolg. (...) Wir hatten das Spiel unter Kontrolle. Es war ein solider Auftritt über 60 Minuten, bei dem man die ersten 20 Minuten noch etwas ankreiden kann. Aber es hat sehr viel zusammengepasst.

Ich habe schon ein paar Jahre auf meinem Buckel und erlebte auch schon viele Rückschläge. Es ist umso schöner, wenn es funktioniert. Jetzt haben wir noch ein Spiel in der Gruppenphase. Bis jetzt ist alles aufgegangen. Aber das Schwierige kommt noch.

Wir gehen in jedes Spiel mit der klaren Ambition, zu gewinnen. Natürlich wird Finnland ein sehr starker Gegner und eine grosse Herausforderung für uns. Nichtsdestotrotz werden wir uns darauf einstellen, alles geben und natürlich wollen wir den Gruppensieg holen.»

Christoph Bertschy, habt ihr die Ungarn im Startdrittel müde gespielt?

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23.05.2026

Roman Josi

«Es war ein cooles Spiel für uns. Nach dem 1. Drittel hatten wir das Gefühl, wir könnten besser spielen. Nachher sind die Tore gekommen und wir haben ein super Spiel gezeigt. Einmal mehr unglaubliche Stimmung im Stadion. Und nach dem Spiel mit den Fans zu feiern, ist jedes Mal wunderschön.

In der NHL habe ich noch keinen Hattrick erzielt. Ich hatte mal einen in Bern, aber der ist etwas gefälscht. Der Schuss wurde eigentlich abgelenkt, das Tor habe ich dennoch erhalten. Ich habe es aber nicht so gesehen, deshalb ist es der Erste.

Ich freue mich auf die Familie, ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Ich freue mich darauf, dass ich die Frau und die Kids morgen wiedersehe.»

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