Suri: «Für die Hockey-Nati wird es wichtig, die Emotionen zu kontrollieren»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Im WM-Final wartet Finnland Suri: «Für die Hockey-Nati wird es wichtig, die Emotionen zu kontrollieren»

Andreas Lunghi

31.5.2026

Suri: «Das Selbstvertrauen sollte durch alle Linien hoch sein»

Suri: «Das Selbstvertrauen sollte durch alle Linien hoch sein»

31.05.2026

Die Hockey-Nati steht zum dritten Mal in Serie im WM-Final. Nach zwei Niederlagen soll an der Heim-WM der Titel. Experte Reto Suri schätzt im Gespräch mit blue Sport die Chancen gegen Finnland ein.

Andreas Lunghi

31.05.2026, 12:45

31.05.2026, 13:27

Die Mannschaft von Jan Cadieux hat bereits jetzt ein Kapitel in der Schweizer Sportgeschichte geschrieben: Nach dem Halbfinal-Sieg gegen Norwegen am Samstagnachmittag spielt sie zum dritten Mal in Folge um WM-Gold.

«Es ist schwierig, in Worte zu fassen», sagt der ehemalige Nati-Stürmer und Silberheld von 2013 Reto Suri. «Es ist eine unglaubliche Leistung von allen Beteiligten. Von dieser Spieler-Generation, die in all diesen Jahren zusammengeblieben ist.»

Hockey-WM im Ticker. «Es ist ihr Heim-Stadion, aber das ist mir egal» ++ Freinacht in Zürich bei Nati-Titel

Hockey-WM im Ticker«Es ist ihr Heim-Stadion, aber das ist mir egal» ++ Freinacht in Zürich bei Nati-Titel

Es sei nicht hoch genug einzuschätzen, welche Werbung sie für das Schweizer Eishockey mit Blick auf die zukünftigen Generationen gemacht haben. «Von dem wird das Schweizer Eishockey noch lange profitieren können.»

«Schweiz kann die Pace mitgehen»

Um diese Geschichte fertigzuschreiben, braucht es am Sonntagabend einen Sieg gegen Finnland. Diesen Gegner konnte die Schweiz bereits in der Gruppenphase in einem engen Spiel mit 4:2 schlagen.

Suri erwartet erneut eine intensive Partie, zeigt sich diesbezüglich aber zuversichtlich: «Die Schweiz hat bewiesen, dass sie die Pace mitgehen und die Spiele nicht nur kontrollieren, sondern auch dominieren kann.»

«Da fehlt es an Klasse». Zoff bei Spielende: Cadieux zeigt Norwegen-Bank den Vogel

«Da fehlt es an Klasse»Zoff bei Spielende: Cadieux zeigt Norwegen-Bank den Vogel

Bereits in der ersten Direktbegegnung war einiges an Zunder im Spiel, das erwartet der 37-Jährige auch am Sonntagabend: «Es wird wichtig sein, die Emotionen zu kontrollieren. Insbesondere jetzt, wenn es um alles oder nichts geht. Die Schweiz hat das aber schon gegen Schweden und Norwegen geschafft. (...) Man muss es kontrollieren und nicht überstrapazieren. Und ich glaube mit einer vollen Halle kann es das Zünglein an der Waage sein.»

«Wer es sein wird, ist völlig egal»

In den letzten beiden Jahren war bei der Nati im Endspiel eine gewisse Nervosität zu spüren, die offensiv zu einer Blockade führte. So kam es auch, dass die Schweizer weder 2024 gegen Tschechien noch 2025 gegen die USA ein Tor schossen. Sind diese Ladehemmungen überstanden?

Ein Sieg fehlt zu WM-Gold. Riesen-Euphorie bei Nati-Fans: «Jetzt kann uns keiner mehr stoppen»

Ein Sieg fehlt zu WM-GoldRiesen-Euphorie bei Nati-Fans: «Jetzt kann uns keiner mehr stoppen»

«Ich glaube jeder Spieler hat an diesem Turnier bereits gepunktet. Jeder hat Selbstvertrauen, jeder hat im Verlauf der letzten zwei Wochen etwas dazubeigetragen. Das Selbstvertrauen sollte also durch alle vier Linien hoch sein», sagt Suri.

Der 37-Jährige ist positiv gestimmt, dass einer aus dem Kollektiv herausragend wird und für die Schweiz die Kohlen aus dem Feuer holt. «Wer es sein wird, ist völlig egal.»

Das könnte dich auch interessieren

Bertschy: «Jetzt gibt es noch einen Match zu gewinnen»

Bertschy: «Jetzt gibt es noch einen Match zu gewinnen»

30.05.2026

Andrighetto nach seinem 100. Länderspiel: «Das wichtigste Spiel kommt morgen»

Andrighetto nach seinem 100. Länderspiel: «Das wichtigste Spiel kommt morgen»

30.05.2026

Meistgelesen

Jacqueline Badran nennt Daniel Jositsch «ein Möchtegern-Alphamännchen»
Nach der Hitze ziehen heute Gewitter und Regengüsse über die Schweiz
Jessica Morettis Geheimkonto: Ermittler untersuchen verdächtige Geldflüsse
Suri: «Für die Hockey-Nati wird es wichtig, die Emotionen zu kontrollieren»
«Ich habe schon Immobilien mit einem unterirdischen Fussballfeld gesehen»

Mehr zur Eishockey-WM

«Alle reissen sich den Arsch auf». Ist der Zeitpunkt endlich da für den WM-Coup der Schweiz?

«Alle reissen sich den Arsch auf»Ist der Zeitpunkt endlich da für den WM-Coup der Schweiz?

Nati-Stimmen zum Finaleinzug. «Die Gefühlslage ist grandios – jetzt gibt es noch einen Match zu gewinnen»

Nati-Stimmen zum Finaleinzug«Die Gefühlslage ist grandios – jetzt gibt es noch einen Match zu gewinnen»

Die Bierbecher fliegen. Nach dem Treffer von Malgin brechen in der Fanzone alle Dämme

Die Bierbecher fliegenNach dem Treffer von Malgin brechen in der Fanzone alle Dämme

Videos aus dem Ressort

Suri: «Das Selbstvertrauen sollte durch alle Linien hoch sein»

Suri: «Das Selbstvertrauen sollte durch alle Linien hoch sein»

31.05.2026

Riesen-Euphorie bei Nati-Fans: «Jetzt kann uns keiner mehr stoppen»

Riesen-Euphorie bei Nati-Fans: «Jetzt kann uns keiner mehr stoppen»

Die Schweizer Hockey-Nati zieht mit einem 6:0-Triumph über Norwegen in den Final der Heim-WM ein und lässt die Fans vom ganz grossen Coup träumen.

30.05.2026

Bertschy: «Jetzt gibt es noch einen Match zu gewinnen»

Bertschy: «Jetzt gibt es noch einen Match zu gewinnen»

30.05.2026

Suri: «Das Selbstvertrauen sollte durch alle Linien hoch sein»

Suri: «Das Selbstvertrauen sollte durch alle Linien hoch sein»

Riesen-Euphorie bei Nati-Fans: «Jetzt kann uns keiner mehr stoppen»

Riesen-Euphorie bei Nati-Fans: «Jetzt kann uns keiner mehr stoppen»

Bertschy: «Jetzt gibt es noch einen Match zu gewinnen»

Bertschy: «Jetzt gibt es noch einen Match zu gewinnen»

Mehr Videos