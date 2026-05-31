Suri: «Für die Hockey-Nati wird es wichtig, die Emotionen zu kontrollieren»

Suri: «Das Selbstvertrauen sollte durch alle Linien hoch sein» 31.05.2026

Die Hockey-Nati steht zum dritten Mal in Serie im WM-Final. Nach zwei Niederlagen soll an der Heim-WM der Titel. Experte Reto Suri schätzt im Gespräch mit blue Sport die Chancen gegen Finnland ein.

Die Mannschaft von Jan Cadieux hat bereits jetzt ein Kapitel in der Schweizer Sportgeschichte geschrieben: Nach dem Halbfinal-Sieg gegen Norwegen am Samstagnachmittag spielt sie zum dritten Mal in Folge um WM-Gold.

«Es ist schwierig, in Worte zu fassen», sagt der ehemalige Nati-Stürmer und Silberheld von 2013 Reto Suri. «Es ist eine unglaubliche Leistung von allen Beteiligten. Von dieser Spieler-Generation, die in all diesen Jahren zusammengeblieben ist.»

Es sei nicht hoch genug einzuschätzen, welche Werbung sie für das Schweizer Eishockey mit Blick auf die zukünftigen Generationen gemacht haben. «Von dem wird das Schweizer Eishockey noch lange profitieren können.»

«Schweiz kann die Pace mitgehen»

Um diese Geschichte fertigzuschreiben, braucht es am Sonntagabend einen Sieg gegen Finnland. Diesen Gegner konnte die Schweiz bereits in der Gruppenphase in einem engen Spiel mit 4:2 schlagen.

Suri erwartet erneut eine intensive Partie, zeigt sich diesbezüglich aber zuversichtlich: «Die Schweiz hat bewiesen, dass sie die Pace mitgehen und die Spiele nicht nur kontrollieren, sondern auch dominieren kann.»

Bereits in der ersten Direktbegegnung war einiges an Zunder im Spiel, das erwartet der 37-Jährige auch am Sonntagabend: «Es wird wichtig sein, die Emotionen zu kontrollieren. Insbesondere jetzt, wenn es um alles oder nichts geht. Die Schweiz hat das aber schon gegen Schweden und Norwegen geschafft. (...) Man muss es kontrollieren und nicht überstrapazieren. Und ich glaube mit einer vollen Halle kann es das Zünglein an der Waage sein.»

«Wer es sein wird, ist völlig egal»

In den letzten beiden Jahren war bei der Nati im Endspiel eine gewisse Nervosität zu spüren, die offensiv zu einer Blockade führte. So kam es auch, dass die Schweizer weder 2024 gegen Tschechien noch 2025 gegen die USA ein Tor schossen. Sind diese Ladehemmungen überstanden?

«Ich glaube jeder Spieler hat an diesem Turnier bereits gepunktet. Jeder hat Selbstvertrauen, jeder hat im Verlauf der letzten zwei Wochen etwas dazubeigetragen. Das Selbstvertrauen sollte also durch alle vier Linien hoch sein», sagt Suri.

Der 37-Jährige ist positiv gestimmt, dass einer aus dem Kollektiv herausragend wird und für die Schweiz die Kohlen aus dem Feuer holt. «Wer es sein wird, ist völlig egal.»

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