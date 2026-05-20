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Nächstes WM-Nachbarduell Suri: «Die Hockey-Nati muss die Österreicher sicher respektieren»

Luca Betschart

20.5.2026

Suri: «Die Nati wird Österreich nicht in den ersten 10 Minuten aus der Halle schiessen»

Suri: «Die Nati wird Österreich nicht in den ersten 10 Minuten aus der Halle schiessen»

19.05.2026

Nach der Gala gegen Deutschland und einem Ruhetag trifft die Schweizer Hockey-Nati an der Heim-WM am Mittwoch auf Österreich. Reto Suri blickt im Gespräch mit blue Sport auf den vierten Schweizer Auftritt voraus. 

,

Luca Betschart, Andreas Lunghi

20.05.2026, 12:52

Der Auftakt in die Heim-WM ist der Schweizer Eishockey-Nati optimal geglückt. 3:1 gegen die USA, 4:2 gegen Lettland und am Montag der 6:1-Kantersieg gegen Rivale Deutschland – nach drei Siegen aus drei Partien kann das Team von Jan Cadieux schon am Mittwoch gegen Österreich einen grossen Schritt in Richtung Viertelfinal-Qualifikation machen.

Ein Aus nach der Gruppenphase scheint derzeit ohnehin weit weg, gilt die Schweiz in ihren nächsten Partien gegen Österreich, Grossbritannien und Ungarn doch als haushoher Favorit. Wird Trainer Cadieux gar noch einige Dinge ausprobieren? «Nein. Testen ist keine gute Option in so einem Turnier», winkt Reto Suri im Gespräch mit blue Sport ab. «Man muss seine eigenen Prinzipien und Absichten festigen und an den Details weiterfeilen.»

WM-Zwischenbilanz. Vor diesem Nati-Trio zieht Experte Reto Suri den Hut

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Zudem werde die Partie gegen das noch ungeschlagene Österreich am Mittwoch kein Selbstläufer. «Man muss die Österreicher sicher respektieren, sie hatten einen guten Start ins Turnier», sagt Suri. «Man muss immer Respekt haben vor dem Gegner und sich solid auf die Partie vorbereiten. (...) Die Nati wird auch Österreich nicht in den ersten 10 Minuten aus der Halle schiessen.»

Suri ist aber überzeugt, dass sich die Nati-Stars ihrer Aufgabe genau bewusst sind: «Die Spieler sind genug bodenständig. Sie wissen, dass es wieder bei 0:0 losgeht – aber sie können das Selbstvertrauen mitnehmen, das sie sich aufgebaut haben in den ersten drei Spielen.»

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