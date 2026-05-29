Suri: «Timo Meier ist mit einem blauen Auge davongekommen» 29.05.2026

Nach dem Halbfinal-Einzug lobt Reto Suri die Nati für den Sieg gegen Schweden. Er betont aber auch, dass die Nati bei Timo Meiers Foul Glück hatte, und warnt vor dem nächsten Gegner Norwegen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz besiegt Schweden in Zürich nach hartem Kampf mit 3:1 und steht zum dritten Mal in Serie im WM-Halbfinal.

Reto Suri lobt die Teamleistung und die physische Präsenz der Nati, sieht Timo Meier nach dessen hartem Kniekontakt aber glücklich ohne Matchstrafe.

Im Halbfinal trifft die Schweiz auf Überraschungsteam Norwegen. Suri warnt vor dem strukturierten Underdog, sieht die Nati bei konsequentem Spiel aber klar im Vorteil. Mehr anzeigen

Die Schweiz steht im WM-Halbfinal. Gegen Schweden setzt sich die Nati nach einem harten Kampf in Zürich mit 3:1 durch.

«Ein unglaubliches Spiel. Eine unglaubliche Teamleistung und der verdiente Halbfinal-Einzug», schwärmt Reto Suri einen Tag nach der Partie gegenüber blue Sport.

«Man hat einen Weg gefunden, dagegenzuhalten. Auch wenn die Schweden mal Überhand hatten, konnte man physisch mithalten und das Momentum wieder rüberziehen», so Suri über die teils aggressive Spielweise der Nati.

«Meier mit einem blauen Auge davongekommen»

In Schweden toben sie derweil wegen eines harten Fouls von Timo Meier. Die Skandinavier hätten eine Matchstrafe gegen den NHL-Star gefordert. Dass Meier Glück hatte, bestätigt auch Suri: «Ich glaube, wenn man es von der anderen Seite anschaut, ist der Kontakt Knie gegen Knie schon da. Da ist die Schweiz und Timo Meier mit einem blauen Auge davongekommen.»

Zum dritten Mal in Serie steht die Schweiz nun im WM-Halbfinal. Ein Erfolg, der schon fast zur Selbstverständlichkeit geworden ist. «Das spricht für den Staff, die Mannschaft und das Schweizer Hockey generell», lobt Suri. Doch er mahnt: «Im Sport ist nichts selbstverständlich. Auch wenn man das von aussen vielleicht denkt. Darum Hut ab an alle Beteiligten.»

Nächster Gegner Norwegen

Am Samstag trifft die Nati nun auf Turnierüberraschung Norwegen. Die Schweizer sind klar Favorit, doch Suri warnt: «Norwegen ist der Underdog des Turniers. Sie haben Schweden geschlagen und Kanada bis in die Overtime gefordert. Spielerisch eine gute Mannschaft. Sie sind sehr strukturiert und haben ein klares defensives Konzept.»

Im Halbfinal wartet auf die Schweiz Überraschungsteam Norwegen. IMAGO/justpictures.ch

«Ich bin aber überzeugt, dass die Schweiz über alle vier Linien mehr Qualität hat und wenn sie ihr Spiel durchzieht, diese Norweger mit konstanten 60 Minuten schlagen wird.»