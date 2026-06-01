Urs Kessler gibt seinen Rücktritt bekannt. Keystone

Urs Kessler tritt als Verwaltungsratspräsident zurück. Wie der Schweizer Eishockeyverband am Tag nach dem Abschluss der Heim-WM mitteilt, will er damit den Weg für einen Neuanfang freimachen.

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport SDA

Kessler hatte das Amt des Präsidenten erst im vergangenen September angetreten. Er folgte damals auf Stefan Schärer, der im Dezember 2024 auf Druck der Ligen zurückgetreten war.

Bei seiner Wahl zum Verwaltungsratspräsidenten an der Ligaversammlung der National League und der Swiss League sagte Kessler noch: «Mit viel Herzblut möchte ich gemeinsam mit allen Partnern die Entwicklung des Schweizer Eishockeys vorantreiben.»

Nach nur neun Monaten gibt er diese Aufgabe nun wieder ab. Der Rücktritt nach dem verlorenen WM-Final begründet der ehemalige CEO der Jungfraubahnen mit einem vom Verband dringend benötigten Neuanfang. «Die fortwährenden Diskussionen haben mir gezeigt, dass ich dafür nicht die richtige Person bin», wird er in der Mitteilung des Schweizer Eishockeyverbandes zitiert.

Vor der WM stand Kessler im Eklat um Trainer Patrick Fischer in der Kritik.