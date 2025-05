Die amerikanischen Spieler freuen sich über den Finaleinzug an der WM Keystone

Böse Überraschung für den Gastgeber Schweden: Im WM-Halbfinal wird er von den verblüffenden Amerikanern mit 2:6 bös entzaubert. Im Final trifft das US-Team auf die Schweiz oder Schweden.

Keystone-SDA SDA

Und je länger je mehr ist die gefürchtete «Gelbe Wand» im Stockholmer Globen nur noch ein stilles Häufchen Elend. Die Hoffnung auf den ersten WM-Titel seit 2018, als Schweden im benachbarten Kopenhagen im Final die Schweiz im Penaltyschiessen bezwungen hat, entschwindet schon früh. Stattdessen stehen die USA erstmals seit der Einführung der K.o.-Phase im Jahr 1992 in einem WM-Final.

In die zweiten Drittelspause werden die «Tre Kronor» von den 12'500 Fans mit einem gellenden Pfeifkonzert geschickt. In den 40 Minuten davor sind sie von schnelleren, konsequenteren und härter spielenden Amerikanern regelrecht vorgeführt worden.

Schweden zu Beginn überfahren

Das Unheil begann früh. Matty Beniers traf den Pfosten (3.), in der 7. Minute machte es Brady Skjei mit einem Flatterschuss von der blauen Linie besser. Cutter Gauthier erhöhte im Nachschuss noch vor der ersten Pause auf 2:0 (18.) für das jüngste Team des Turniers. Die Schweden brachten in einem desolaten ersten Drittel gerade mal drei harmlose Schüsse auf das Tor des soliden Jeremy Swayman zu Stande.

Im zweiten Abschnitt steigerten sich die Skandinavier, sie wurden jedoch gnadenlos ausgekontert. Vor dem 0:3 in der 32. Minute reagierte Conor Garland schneller als alle gelben Verteidiger, nachdem der nicht immer stilsichere Jakob Markström, bei den New Jersey Devils Teamkollege von Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler, den Puck nicht hatte blockieren können. Nach dem 0:4 durch Mikey Eyssimont (38.) war die Partie vorentschieden.

Immerhin gelang den Schweden im letzten Drittel und nach einem Goaliewechsel noch etwas Versöhnung mit den eigenen Fans. Nach einem Doppelschlag der NHL-Stars William Nylander und Elias Lindholm innert 41 Sekunden zum 2:4 (48.) flammte kurz Hoffnung auf, doch erstickte Jackson LaCombe diese vier Minuten später nach einem Konter gleich wieder.

Historischer Final für die USA

Die Amerikaner waren letztmals 1950 an einer WM so gut, als sie beim Turnier in London hinter Kanada den 2. Platz belegten. Weltmeister waren sie nur einmal – 1933 in Prag. Dafür gewannen sie 1960 und 1980 im eigenen Land Olympia-Gold.

Damit ist klar, dass zwei Teams am Sonntag um 20.20 Uhr im Final stehen werden, die ihre Vorrunde in Dänemark bestritten haben. In Herning kassierten die Amerikaner gegen die Schweiz mit 0:3 ihre bisher einzige Niederlage im Turnier, gegen Dänemark gewannen sie 5:0.