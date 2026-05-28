Eine von vielen bitteren Pleiten: 2013 unterlag die Schweiz den Schweden im WM-Final. KEYSTONE

Am Donnerstagabend gilt es an der Eishockey-WM für die Schweizer Nati ernst. Im Viertelfinal geht es gegen Schweden. Ein Gegner, der bei Schweizer Sport-Fans ein Schaudern auslöst. Denn gegen die Skandinavier mussten wir in den letzten Jahren diverse bittere Niederlagen hinnehmen.

Björn Lindroos Mattéo Mayasi

Immer wieder diese Schweden. In den letzten Jahren schlugen uns die Schweden in verschiedenen Sportarten in grossen Spielen. blue Sport zeigt dir einige der bittersten Niederlagen aus den letzten Jahren.

Fussball-WM 2018 in Russland – Achtelfinal

Vor acht Jahren musste die Fussball-Schweiz eine herbe Enttäuschung hinnehmen. Nach einer guten Gruppenphase traf die Nati im Achtelfinal der WM 2018 in St. Petersburg auf Schweden. Doch die Schweiz blieb vieles schuldig. In einer enttäuschenden Partie unterlag das Team von Vladimir Petkovic mit 0:1. In der 66. Minute traf der Mittelfeldspieler Emil Forsberg mitten ins Herz einer ganzen Nation. Die Chance auf den Einzug in ein WM-Viertelfinal war wohl noch nie so gross wie in diesem Sommer in Russland.

Immerhin: Die Fussball-Nati hat ihr Schweden-Trauma mittlerweile überwunden. In der Qualifikation für die WM 2026 gewann die Schweiz sowohl auswärts (2:0) als auch zu Hause (4:1) und liess die Schweden so locker hinter sich. Ob Jan Cadieux vor dem Spiel am Donnerstag noch bei Murat Yakin anruft?

Zwei Welten: Die Schweden jubeln über den Viertelfinal-Einzug an der WM 2018. die Schweizer sind enttäuscht. KEYSTONE

French-Open-Viertelfinal 2010 – Federer vs. Söderling

Auch unser Maestro musste sich einst einem Schweden geschlagen geben. Bei den French Open 2010 unterlag Roger Federer überraschend Robin Söderling im Viertelfinal. Den ersten Satz dominierte der Schweizer noch, doch Söderling drehte das Spiel. Der Schwede gewann den zweiten Satz mit 6:3. Im dritten Satz stand es 5:5, bevor es anfing zu regnen. Nach einer 80-minütigen Unterbrechung konnte Söderling die restlichen Sätze für sich entscheiden. Das Spiel endete 3:6, 6:3 7:5, 6:4. Für Federer war es das erste Mal seit 2004, dass ihm der Einzug in ein Grand-Slam-Halbfinal missglückte.

Roger Federer nach der Niederlage im Viertelfinale gegen Robin Söderling an den French Open 2010. KEYSTONE

Eishockey-Weltmeisterschaft 2013 in Schweden – Final

Der erste Schweizer Silber-Coup endete mit einer Pleite gegen Schweden. 2013 zog man bei der WM in Schweden und Finnland sensationell in den Final ein, wo die Nati auf die Schweden traf. Doch das Heimteam war eine Nummer zu gross. Obwohl die Schweiz früh durch Roman Josi in Führung ging, drehte Schweden das Spiel und gewann den Final am Ende klar mit 5:1. Für die «Tre Kronor» bedeutete es den 9. WM-Titel und seit 1986 den ersten Sieg für das Gastgeberland. Und für die Schweiz die erste Final-Pleite, die nicht die letzte bleiben sollte.

2013 gab es nur für Schweden Grund zum Jubeln. KEYSTONE

Eishockey-Weltmeisterschaft 2018 in Dänemark – Final

Fünf Jahre später wurde es in Dänemark dann hochdramatisch. Erneut traf die Schweiz im Final auf Schweden. Doch diesmal war es richtig knapp. Mit dem Stand von 2:2 ging das Endspiel in die Verlängerung. Dort hatte Kevin Fiala den WM-Titel auf dem Stock, doch er scheiterte an Schwedens Goalie Nilsson. So ging es ins Penaltyschiessen, wo sich Schweden durchsetzte und die Schweiz sich einmal mehr mit Silber zufriedengeben musste.

Und es war eine von vielen Pleiten in grossen Hockey-Spielen gegen die Schweden. Denn die Skandinavier entschieden neun der letzten zehn Aufeinandertreffen gegen die Schweiz an WM- oder Olympia-Turnieren für sich.

Schweden triumphiert gegen die Schweiz im Final der Eishockey-WM 2018. KEYSTONE

Unihockey-Weltmeisterschaft 2018 & 2021 – Halbfinale

Auch die Schweizer Unihockeyaner blieben vom Schweden-Trauma nicht verschont. Gleich zweimal verloren sie einen Halbfinal gegen Schweden. 2018 in Tschechien lagen die Schweizer bis 103 Sekunden vor Schluss in Führung. Durch den späten Ausgleich von Albin Sjögren konnte die schwedische Mannschaft das Penaltyschiessen erzwingen. Schweden setzte sich durch und zog in den Final ein, wo sie gegen Finnland verloren. Gleich in drei verschiedenen Sportarten spuckten uns die Schweden 2018 also in die Suppe.

Drei Jahre später gab es zwischen den zwei Mannschaften ein Wiedersehen an der Unihockey-WM 2021 in Finnland. Diesmal war das Ergebnis klar: 6:1 gewann Schweden gegen die Schweiz und wurde später auch Weltmeister.

Patrick Mendelin gegen Schweden an der Unihockey-WM 2018 im Halbfinal. KEYSTONE