Hier zeigt Nati-Coach Cadieux der Norwegen-Bank den Vogel 30.05.2026

Obwohl der WM-Halbfinal zwischen der Schweiz und Norwegen längst entschieden ist, erhitzen sich in den Schlusssekunden die Gemüter – und die beiden Trainer geraten an der Bande aneinander.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati gewinnt den WM-Halbfinal gegen Norwegen klar mit 6:0 und zieht zum dritten Mal in Folge in den Final ein.

Die Norweger fahren trotz des klaren Spielstandes bis zur letzten Sekunde harte Checks. Das ärgert Nati-Trainer Cadieux gewaltig.

Mit der Schlusssirene legt sich Cadieux mit seinem Gegenüber an und zeigt der norwegischen Bank den Vogel. Mehr anzeigen

Die Schweizer Eishockey-Nati lässt im WM-Halbfinal nichts anbrennen und wird ihrer Favoritenrolle über die gesamte Spieldauer gerecht. Mit dem Treffer zum 4:0 von Damien Riat ist die Partie in der 37. Minute bereits entschieden. Dennoch stecken die Aussenseiter aus Norwegen nicht auf und schenken dem WM-Gastgeber bis zur Schlusssirene nichts.

Während die Schweizer Fans in der Schlussphase beim Stand von 6:0 schon den Sieg feiern und für Gänsehaut-Atmosphäre sorgen, bleibt es auf dem Eisfeld giftig. Pius Suter und Gegenspieler Michael Brandsegg-Nygard haben sich in der Schlussminute noch einiges zu sagen, müssen getrennt werden und wandern beide auf die Strafbank.

Kurz darauf entscheidet sich Tinus Koblar, zwei Sekunden vor der Schlusssirene noch einmal einen harten Check zu fahren. Das lassen sich Nino Niederreiter und seine Linienkollegen nicht gefallen und geigen dem Norweger ihre Meinung.

Cadieux legt sich mit Norwegens Bank an

Doch damit nicht genug. Auch an der Bande geht es zum Spielende hoch zu und her. Das Verhalten der Norweger bringt Jan Cadieux so auf die Palme, dass der Nati-Trainer seinem Pendant beim Gegner den Vogel zeigt und wild herumfuchtelt. Norwegen-Coach Petter Thoresen gibt lautstark zurück.

In der Mixed Zone erklärt Cadieux anschliessend: «Du verlierst 0:6 und morgen spielen wir den Final. Das ist kein Respekt. Da fehlt es an Klasse, wenn du in den letzten fünf Minuten einer solchen Partie dreckig spielst.»

Thoresen äussert sich gegenüber «20 Minuten» zum Disput: «Er hatte keine Freude am Check in der letzten Sekunde. Er wurde wütend und hat auf die Anzeigetafel gezeigt. Dann habe ich ihm gesagt und signalisiert, dass er aufhören soll zu reden. Darauf wurde er noch wütender.» Der Norwegen-Trainer versichert aber: «Natürlich werde ich ihm die Hand reichen.»

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