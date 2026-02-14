Schock für die Hockey-Nati: Olympia-Out für Kevin Fiala

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Einer unserer grössten Leader» Schock für die Hockey-Nati: Olympia-Out für Kevin Fiala

SDA

14.2.2026 - 04:27

Fialas Schweizer Teamkollegen verfolgten die Szenerie kurz vor Schluss sichtlich unter Schock.
Fialas Schweizer Teamkollegen verfolgten die Szenerie kurz vor Schluss sichtlich unter Schock.
Bild: Keystone

Die Schweiz erlebt in Mailand im Duell mit Gold-Favorit Kanada einen bitteren Abend. Sie verliert mit 1:5 nicht nur ihr zweites Gruppenspiel, sondern auch Kevin Fiala für den Rest des Olympiaturniers.

Keystone-SDA

14.02.2026, 04:27

14.02.2026, 08:03

Zwanzig Jahre nach dem «Wunder von Turin» und dem 2:0-Sieg gegen Kanada blieb die erhoffte nächste olympische Sternstunde aus. Viele Schweizer Fans hatten diesem Duell mit dem Rekord-Olympiasieger entgegengefiebert. Schliesslich kommt es nicht alle Tage vor, dass man auf ein Team trifft, in dem Sidney Crosby und Connor McDavid, zwei absolute Ausnahmekönner, gemeinsam auf der grössten Bühne des Sports antreten. Doch aus dem erhofften Schweizer Coup wurde nichts. Die Kanadier wurden ihrer Favoritenrolle gerecht, während die Schweizer sich teuer verkauften.

In Erinnerung bleiben wird jedoch weniger eines der hochkarätigen Tore, ein krachender Check oder eine von Akira Schmids starken Paraden im Schweizer Tor. Was aus diesem Spiel hängen bleiben wird, ist die Verletzung von Kevin Fiala. Der Stürmer der Los Angeles Kings blieb gut drei Minuten vor Spielende verletzt am Boden liegen und musste mit der Bahre abtransportiert werden. In der mit 11'510 Zuschauern ausverkauften Santagiulia Arena, die lautstark in Schweizer Hand war, wurde es plötzlich ganz still.

Drei Schweizer fallen verletzt aus. Hockey-Nati geht gegen Kanada mit 1:5 unter – Schock um Kevin Fiala

Drei Schweizer fallen verletzt ausHockey-Nati geht gegen Kanada mit 1:5 unter – Schock um Kevin Fiala

Ein Schock

«Er hat an der blauen Linie einen Move versucht und sich dabei verdreht», sagte ein sichtlich mitgenommener Patrick Fischer kurz nach Mitternacht zur Szene, in der Kanadas Tom Wilson im Zweikampf auf Fialas Bein fiel. Der Nationaltrainer liess bereits durchblicken, dass er eine schwerere Verletzung befürchte. Um halb zwei in der Nacht auf Samstag folgte die Bestätigung: Eine Verletzung am Unterschenkel bedeutet für Fiala das vorzeitige Turnier-Aus.

Mit Fiala verliert die Schweiz einen wichtigen Leistungsträger. Bei den Los Angeles Kings ist der MVP der WM 2024 diese Saison mit 40 Punkten der zweitbeste Skorer und ein zentraler Spieler im Kampf um die Playoff-Plätze. «Es ist ein Schock», sagte Jonas Siegenthaler zum Ausfall seines Teamkollegen. «Er ist einer unserer grössten Leader auf dem Eis.» Ob die Verletzung auch das Saisonende für Fiala bedeutet oder seine Teilnahme an der Heim-WM im Mai gefährdet, ist noch unklar.

McDavid knockt Glauser aus

Klar war: Um ein Team dieses Kalibers zu schlagen, hätten die Schweizer einen perfekten Abend gebraucht. Dies gelang ihnen jedoch nicht, auch wegen der Klasse der Kanadier, deren Topstars sowohl mit Tempo als auch mit physischem Spiel überzeugten. Nach einem frühen 0:2-Rückstand musste die Schweiz im Startdrittel zudem die Ausfälle von Verteidiger Andrea Glauser (Verdacht auf Hirnerschütterung) und Center Denis Malgin (Schulterverletzung) hinnehmen.

Mit etwas mehr Glück – etwa wenn Philipp Kurashev kurz vor der zweiten Pause eine seiner Chancen zum 2:3 genutzt oder Nino Niederreiters Schuss in der 47. Minute nicht am Pfosten gelandet wäre – hätte das Resultat aus Schweizer Optik freundlicher ausfallen können. Angesichts des ausgeglichenen Torverhältnisses dürfte es jedoch schwierig werden, sich als bester Gruppenzweiter direkt für den Viertelfinal zu qualifizieren.

Am Sonntag gegen Tschechien

«Jetzt gilt es, uns rasch zu sammeln, damit wir am Sonntag gegen Tschechien bereit sind», sagte Captain Roman Josi. Je mehr Punkte die Schweiz in der Gruppenphase holt, desto schlechter wird ihr Gegner im Achtelfinal vom Dienstag klassiert sein.

«Wichtig ist, dass wir als Mannschaft zusammenbleiben», ergänzte Nationaltrainer Patrick Fischer. «Wir müssen diesen Rückschlag wegstecken. Es ist für uns alle emotional nicht einfach. Aber so ist das Leben. Wir werden wieder aufstehen und nach Lösungen suchen, damit wir bereit sind gegen Tschechien.»

Das könnte dich auch interessieren

Nati-Coach Fischer: «Es ist ein Turnier der absoluten Superlative – und wir sind mittendrin»

Nati-Coach Fischer: «Es ist ein Turnier der absoluten Superlative – und wir sind mittendrin»

Patrick Fischer spricht mit blue Sport über das anstehende Olympia-Turnier in Milano und die eigenen Ambitionen.

06.02.2026

Meistgelesen

Die grosse Liebe einer Ex-Bundesrätin – und andere romantische Einblicke
Schock für die Hockey-Nati: Olympia-Out für Kevin Fiala
Heini Hemmi: «So ist das Leben mit Roger Federer als Nachbar»
Zwei Monate ausziehen, danach bis zu 850 Franken höhere Miete
Russische Soldaten verkaufen eigenen Standort an ukrainische Hacker

Mehr aus dem Ressort

Eishockey. Schweiz verliert gegen Kanada Fiala, Glauser und Malgin

EishockeySchweiz verliert gegen Kanada Fiala, Glauser und Malgin

Eishockey. Schweden schaltet Tschechien aus

EishockeySchweden schaltet Tschechien aus

Eishockey. Tschechien trotz Rückstand mit klarem Sieg

EishockeyTschechien trotz Rückstand mit klarem Sieg

Eishockey. Lara Stalder nach Kopftreffer zurück im Training

EishockeyLara Stalder nach Kopftreffer zurück im Training

Eishockey. Kanada und USA souverän

EishockeyKanada und USA souverän