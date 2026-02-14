Schock für die Hockey-Nati: Olympia-Out für Kevin Fiala

Fialas Schweizer Teamkollegen verfolgten die Szenerie kurz vor Schluss sichtlich unter Schock. Bild: Keystone

Die Schweiz erlebt in Mailand im Duell mit Gold-Favorit Kanada einen bitteren Abend. Sie verliert mit 1:5 nicht nur ihr zweites Gruppenspiel, sondern auch Kevin Fiala für den Rest des Olympiaturniers.

Zwanzig Jahre nach dem «Wunder von Turin» und dem 2:0-Sieg gegen Kanada blieb die erhoffte nächste olympische Sternstunde aus. Viele Schweizer Fans hatten diesem Duell mit dem Rekord-Olympiasieger entgegengefiebert. Schliesslich kommt es nicht alle Tage vor, dass man auf ein Team trifft, in dem Sidney Crosby und Connor McDavid, zwei absolute Ausnahmekönner, gemeinsam auf der grössten Bühne des Sports antreten. Doch aus dem erhofften Schweizer Coup wurde nichts. Die Kanadier wurden ihrer Favoritenrolle gerecht, während die Schweizer sich teuer verkauften.

In Erinnerung bleiben wird jedoch weniger eines der hochkarätigen Tore, ein krachender Check oder eine von Akira Schmids starken Paraden im Schweizer Tor. Was aus diesem Spiel hängen bleiben wird, ist die Verletzung von Kevin Fiala. Der Stürmer der Los Angeles Kings blieb gut drei Minuten vor Spielende verletzt am Boden liegen und musste mit der Bahre abtransportiert werden. In der mit 11'510 Zuschauern ausverkauften Santagiulia Arena, die lautstark in Schweizer Hand war, wurde es plötzlich ganz still.

Ein Schock

«Er hat an der blauen Linie einen Move versucht und sich dabei verdreht», sagte ein sichtlich mitgenommener Patrick Fischer kurz nach Mitternacht zur Szene, in der Kanadas Tom Wilson im Zweikampf auf Fialas Bein fiel. Der Nationaltrainer liess bereits durchblicken, dass er eine schwerere Verletzung befürchte. Um halb zwei in der Nacht auf Samstag folgte die Bestätigung: Eine Verletzung am Unterschenkel bedeutet für Fiala das vorzeitige Turnier-Aus.

Mit Fiala verliert die Schweiz einen wichtigen Leistungsträger. Bei den Los Angeles Kings ist der MVP der WM 2024 diese Saison mit 40 Punkten der zweitbeste Skorer und ein zentraler Spieler im Kampf um die Playoff-Plätze. «Es ist ein Schock», sagte Jonas Siegenthaler zum Ausfall seines Teamkollegen. «Er ist einer unserer grössten Leader auf dem Eis.» Ob die Verletzung auch das Saisonende für Fiala bedeutet oder seine Teilnahme an der Heim-WM im Mai gefährdet, ist noch unklar.

McDavid knockt Glauser aus

Klar war: Um ein Team dieses Kalibers zu schlagen, hätten die Schweizer einen perfekten Abend gebraucht. Dies gelang ihnen jedoch nicht, auch wegen der Klasse der Kanadier, deren Topstars sowohl mit Tempo als auch mit physischem Spiel überzeugten. Nach einem frühen 0:2-Rückstand musste die Schweiz im Startdrittel zudem die Ausfälle von Verteidiger Andrea Glauser (Verdacht auf Hirnerschütterung) und Center Denis Malgin (Schulterverletzung) hinnehmen.

Mit etwas mehr Glück – etwa wenn Philipp Kurashev kurz vor der zweiten Pause eine seiner Chancen zum 2:3 genutzt oder Nino Niederreiters Schuss in der 47. Minute nicht am Pfosten gelandet wäre – hätte das Resultat aus Schweizer Optik freundlicher ausfallen können. Angesichts des ausgeglichenen Torverhältnisses dürfte es jedoch schwierig werden, sich als bester Gruppenzweiter direkt für den Viertelfinal zu qualifizieren.

Am Sonntag gegen Tschechien

«Jetzt gilt es, uns rasch zu sammeln, damit wir am Sonntag gegen Tschechien bereit sind», sagte Captain Roman Josi. Je mehr Punkte die Schweiz in der Gruppenphase holt, desto schlechter wird ihr Gegner im Achtelfinal vom Dienstag klassiert sein.

«Wichtig ist, dass wir als Mannschaft zusammenbleiben», ergänzte Nationaltrainer Patrick Fischer. «Wir müssen diesen Rückschlag wegstecken. Es ist für uns alle emotional nicht einfach. Aber so ist das Leben. Wir werden wieder aufstehen und nach Lösungen suchen, damit wir bereit sind gegen Tschechien.»

