Sport-GeschichteOwetschkin erzielt sein 900. NHL-Tor – dann will der Goalie den Puck stehlen
dpa
6.11.2025 - 07:34
Rekord-Torschütze der NHL war Alexander Owetschkin schon seit der vergangenen Saison. Nun erreichte der Russe als erster Eishockey-Profi einen ganz besonderen Meilenstein.
DPA
06.11.2025, 07:34
06.11.2025, 07:47
dpa
Eishockey-Star Alexander Owetschkin hat als erster Spieler der Geschichte 900 Tore in der NHL erzielt. Beim 6:1 der Washington Capitals gegen die St. Louis Blues traf der Russe zum 2:0. Er ist bereits seit vergangener Saison der erfolgreichste Stürmer der NHL-Geschichte, als er Wayne Gretzky überholte, der in seiner Karriere auf 894 Tore kam.
«Das ist eine Riesennummer, niemand hat das je geschafft in der Geschichte der NHL, und der Erste zu sein, ist ein besonderer Moment», sagte Owetschkin. «Es ist schön, das zu Hause geschafft zu haben, vor unseren Fans. Meine Familie konnte hier sein. Das ist ziemlich cool.» Für Owetschkin war es der dritte Saisontreffer.
Für eine witzige Anekdote sorgte zudem der gegnerische Goalie Jordan Binnington. Er versuchte den Puck, mit dem Owetschkin sein 900. Tor in der NHL erzielte, in seiner Hose zu verstecken – wohl um ihn als Erinnerung nach Hause zu nehmen. Doch einer der Linesman erwischte ihn dabei und forderte Binnington auf, die Scheibe rauszurücken.
Auf acht Beinen ins Abenteuer – Dieser freche Krake macht einfach Landgang – als wär’s das Normalste der Welt
Ein Krake auf Spaziergang? Warum eigentlich nicht! An der Ostküste von Vancouver Island wagt dieser kleine Rote das grosse Abenteuer – ein seltenes Schauspiel, das sogar Meeresbiologen staunen lässt.
05.11.2025
Wie auf «Avatar's Pandora – Rätselhafter Tiefseeschwamm «Deathball» fasziniert Forschende
Bei einer Expedition in die Tiefsee haben Forschende mehr als 30 bislang unbekannte Arten entdeckt. Besonders spektakulär: der rätselhafte «Deathball» – ein Schwamm, der nicht filtert, sondern jagt.
05.11.2025
Wieso genau machen die Zürcher diesen Zirkus um ihren Böögg?
Das Zürcher Sechseläuten ist in der ganzen Schweiz bekannt. Doch was es mit dem traditionellen Frühlingsfest auf sich hat und was nebst dem «Böögg verbränne» sonst noch gefeiert wird, erfährst du hier.
14.04.2023
Auf acht Beinen ins Abenteuer – Dieser freche Krake macht einfach Landgang – als wär’s das Normalste der Welt
Wie auf «Avatar's Pandora – Rätselhafter Tiefseeschwamm «Deathball» fasziniert Forschende
Wieso genau machen die Zürcher diesen Zirkus um ihren Böögg?