Hat als einziger Spieler der Geschichte 900 Tore in der NHL: Alexander Owetschkin. dpa

Rekord-Torschütze der NHL war Alexander Owetschkin schon seit der vergangenen Saison. Nun erreichte der Russe als erster Eishockey-Profi einen ganz besonderen Meilenstein.

DPA dpa

Eishockey-Star Alexander Owetschkin hat als erster Spieler der Geschichte 900 Tore in der NHL erzielt. Beim 6:1 der Washington Capitals gegen die St. Louis Blues traf der Russe zum 2:0. Er ist bereits seit vergangener Saison der erfolgreichste Stürmer der NHL-Geschichte, als er Wayne Gretzky überholte, der in seiner Karriere auf 894 Tore kam.

«Das ist eine Riesennummer, niemand hat das je geschafft in der Geschichte der NHL, und der Erste zu sein, ist ein besonderer Moment», sagte Owetschkin. «Es ist schön, das zu Hause geschafft zu haben, vor unseren Fans. Meine Familie konnte hier sein. Das ist ziemlich cool.» Für Owetschkin war es der dritte Saisontreffer.

Für eine witzige Anekdote sorgte zudem der gegnerische Goalie Jordan Binnington. Er versuchte den Puck, mit dem Owetschkin sein 900. Tor in der NHL erzielte, in seiner Hose zu verstecken – wohl um ihn als Erinnerung nach Hause zu nehmen. Doch einer der Linesman erwischte ihn dabei und forderte Binnington auf, die Scheibe rauszurücken.